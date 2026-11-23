‘पंचायत 5’ के मेकर्स ने सीरीज का नया प्रमोशनल वीडियो जारी किया है. इसमें दुर्गेश कुमार के किरदार बनराकस को फुलेरा की नई जिम्मेदारी संभालते हुए दिखाया गया है. वीडियो में गांव का बदला हुआ रूप नजर आता है. बनराकस अब फुलेरा के विकास के लिए अपने नए विचारों और योजनाओं को लागू करने की तैयारी में हैं. इस बार गांव में क्या-क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, यह जानना दिलचस्प होगा.

क्या है सीरीज का नया प्रोमो?

प्राइम वीडियो के हाल ही में पोस्ट किए गए एक वीडियो में, बनराकास को एक फुलेरा में घूमते हुए देखा जा सकता है जो मॉडर्न और बदला हुआ दिखता है. ये विज़ुअल्स गांव के लिए उनके बड़े प्लान की एक झलक देते हैं, जिसमें एक नया डेवलपमेंट ब्लूप्रिंट और कई फ्यूचरिस्टिक चीज़ें शामिल हैं. अब जब नया एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में है, तो बनराकास फुलेरा में एक अलग युग लाने के लिए तैयार लग रहे हैं. उन्होंने अपने डायलॉग ‘अब शुरू होगा हमारा राज!’ से अपने इरादे भी साफ कर दिए.

कब रिलीज होगा ट्रेलर?

मेकर्स ने पंचायत 5 के ट्रेलर रिलीज़ डेट अनाउंसमेंट किया है. सीरीज का ट्रेलर आज 23 नवंबर को रिलीज होगा. कैप्शन में लिखा, ‘ट्रेलर डेट रिवील कर दिया बनराकस द बॉस ने. बोल दीजिए सबको.’

सीरीज के बारे में

‘पंचायत सीजन 5’ का प्रीमियर 3 दिसंबर 2026 को अमेजन प्राइम वीडियो पर होगा. इस सीरीज का निर्देशन दीपक कुमार मिश्रा ने किया है, जबकि इसकी कहानी चंदन कुमार ने लिखी है. इसे दीपक कुमार मिश्रा, चंदन कुमार और अरुणाभ कुमार ने मिलकर बनाया है। सीरीज का निर्माण द वायरल फीवर (TVF) ने किया है. नए सीजन में एक बार फिर पुराने कलाकार अपने जाने-पहचाने किरदारों में नजर आएंगे. इनमें जितेंद्र कुमार, रघुबीर यादव, नीना गुप्ता, सुनीता राजवार, फैज़ल मलिक, चंदन रॉय, संविका, दुर्गेश कुमार और अशोक पाठक शामिल हैं.

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