गर्मियों की छुट्टियों को यादगार बनाएगा पंचायत 5? कब और कहां रिलीज होगा ये सीजन, दोहराएगा इतिहास!

Panchayat Season 5: पंचायत के चार सीजन रिलीज हो चुके हैं और पांचवें सीजन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. कहा जा रहा है कि ये इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है. वहीं ये कहा जा रहा है कि इस बार पांचवां सीजन सितंबर में रिलीज होने वाला है. वहीं कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अब तक के पंचायत के सारे सीजन गर्मी की छुट्टियों के आसपास रिलीज हुए हैं. ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर ये सीजन सितंबर में रिलीज होता है, तो ये पंचायत के अब तक के सीजन के इतिहास में पहली बार होगा.

कहां देख सकेंगे पंचायत सीजन 5?

पंचायत सीजन 5 की घोषणा हो चुकी है. Amazon Prime Video के नए इंडियन कंटेंट स्लेट के हिस्से के तौर पर इसकी घोषणा की गई है. हालांकि, ये सीजन कब रिलीज होगा, इसके बारे में नहीं बताया गया है. इस सीजन को पिछले सीजन की तरह ही प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम किया जाएगा. मेकर्स ने ये साफ कर दिया है कि इस शो को 2026 में रिलीज किया जाएगा.

कब रिलीज हुआ कौन सा सीजन?

बता दें कि पंचायत का पहला सीजन 3 अप्रैल 2020 को रिलीज किया गया. इसका दूसरा सीजन ठीक दो साल बाद 18 मई 2022 को रिलीज हुआ था. इस सीजन को पहले 20 मई को रिलीज किए जाने की घोषणा की गई थी. हालांकि बाद में ये 18 मई को रिलीज किया गया. इसका तीसरा सीजन 28 मई 2024 को रिलीज हुआ. वहीं इसका चौथा सीजन 24 जून 2025 को रिलीज हुआ, यानी पहले की तरह दो साल का गैप न देते हुए मेकर्स ने केवल एक साल में ही सीरीज रिलीज कर दिया. वहीं अब इसका पांचवां सीजन भी जल्द रिलीज होने वाला है.

सीजन 5 में ये किरदार आएंगे नजर

जितेंद्र कुमार- अभिषेक त्रिपाठी (सचिव जी)

नीना गुप्ता- मंजू देवी दुबे (पूर्व ग्राम प्रधान)

रघुवीर यादव- बृज भूषण दुबे (मंजू देवी के पति)

फैजल मलिक- प्रहलाद पांडे

चंदन रॉय- विकास शुक्ला

सानविका- रिंकी

दुरेश कुमार- भूषण (बनराकस)

सुनीता राजवार- (क्रांति देवी)

चुनौतियों के साथ हाजिर होगी पंचायत

पंचायत के पांचवें सीजन में एक बार फिर जितेंद्र कुमार सचिव जी यानी अभिषेक त्रिपाठी का किरदार निभाएंगे. फिल्म में वे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं और पंचायत के सेक्रेटरी होते हैं. इसमें नीना गुप्ता, रघुबीर यादव, नीना गुप्ता, फैसल मलिक, चंदन रॉय जैसे किरदार फिर अपने फनी अवतार में नजर आएंगे. ये पॉपुलर रूरल ड्रामा अब तक फैंस को काफी पसंद आया है. इसमें राजनीतिक स्ट्रेस, इमोशनल ट्विस्ट और जिंदगी के उतार-चढ़ाव पर बेस्ड चुनौतियां देखने को मिलती हैं.