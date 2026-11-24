बहुचर्चित सीरीज ‘पंचायत’ के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. 23 नवंबर को ‘पंचायत सीजन 5’ का ट्रेलर लॉन्च किया गया. इस दौरान मेकर्स ने इशारा दिया कि वे ‘मिर्जापुर’ की तरह ‘पंचायत’ पर भी फिल्म बनाने के बारे में सोच रहे हैं, जिसे बड़े पर्दे पर रिलीज किया जा सकता है.

मेकर्स ने क्या कहा?

सोमवार को भोपाल के पास महोदिया गांव में ‘पंचायत सीजन 5’ का ट्रेलर लॉन्च किया गया. इस दौरान शो के मेकर्स ने कहा कि वे ‘पंचायत’ को बड़े पर्दे पर लाना चाहते हैं. TVF के प्रेसिडेंट विजय कोशी ने बताया कि इस सीरीज पर फिल्म बनाने का विचार टीम के मन में साल 2016 से ही था. विजय कोशी ने कहा कि हर कहानीकार का सपना अपनी कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाने का होता है. उन्होंने बताया कि टीम पहले से ही ‘पंचायत’ को फिल्म के रूप में लाने की योजना बना रही थी. इसका ‘मिर्जापुर’ की फिल्म से कोई लेना-देना नहीं है. कोशी के मुताबिक, टीम चाहती है कि ‘पंचायत’ की कहानी भी सिनेमाघरों तक पहुंचे. उन्होंने यह भी कहा कि अब तक TVF करीब 50 शो बना चुका है और बड़े पर्दे पर फिल्म लाना उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी.

फिल्म में पंचायत की पूरी कास्ट होगी शामिल

विजय कोशी ने कहा कि टीम को उम्मीद है कि जब भी पंचायत फिल्म बनेगी, तो उसमें पूरी कास्ट शामिल होगी. उन्होंने कहा, ‘हमें उम्मीद है, हमारे सपने हैं कि इसे बड़े पर्दे पर ले जाएं. उम्मीद है, यहां मौजूद यह पूरी टीम भी इसे अपने सपने का हिस्सा बनाएगी, और किसी दिन हम पंचायत, फिल्म को बड़े पर्दे पर देखेंगे.’

पंचायत 5 के बारे में

‘पंचायत’ भारतीय OTT की सबसे पसंदीदा वेब सीरीज में से एक है. इस शो में एक गांव की रोजमर्रा की जिंदगी और वहां रहने वाले लोगों की छोटी-बड़ी परेशानियों को दिखाया गया है. यही वजह है कि इसे दर्शकों का खूब प्यार मिला है. शो में नीना गुप्ता, रघुबीर यादव, जितेंद्र कुमार, सुनीता राजवार, फैसल मलिक और अशोक पाठक जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं। इसका निर्देशन दीपक कुमार मिश्रा ने किया है.

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