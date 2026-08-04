4 सीजन और 32 एपिसोड्स वाली भारत की नंबर वन सीरीज, 6 सालों से OTT पर दबदबा, दिलाती है गांव की याद

Panchayat Series: ओटीटी की दुनिया में हर हफ्ते नई-नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होती हैं. कुछ रिलीज होते ही चर्चा में आ जाती हैं तो कुछ चंद दिनों बाद लोगों की यादों से गायब हो जाती हैं लेकिन एक ऐसी सीरीज भी है, जिसने पिछले छह सालों से दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई हुई है. इसकी कहानी में न बड़े-बड़े एक्शन सीक्वेंस हैं, न महंगे वीएफएक्स और न ही ग्लैमरस दुनिया. फिर भी यह सीरीज करोड़ों लोगों की पसंद बन चुकी है और आज भी लोग इसे बार-बार देखना पसंद करते हैं.

हम बात कर रहे हैं ‘पंचायत’ की, जिसने गांव की सादगी, रिश्तों की गर्माहट और हल्के-फुल्के हास्य के दम पर ओटीटी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई. साल 2020 में जब देश कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहा था, उसी समय यह सीरीज दर्शकों के सामने आई और देखते ही देखते लोगों की फेवरेट बन गई.

क्या है सीरीज की कहानी?

कहानी शुरू होती है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अभिषेक त्रिपाठी से, जिसे अच्छी नौकरी नहीं मिलती और मजबूरी में उत्तर प्रदेश के काल्पनिक गांव फुलेरा में पंचायत सचिव की नौकरी स्वीकार करनी पड़ती है. शहर की जिंदगी का आदी अभिषेक शुरुआत में गांव के माहौल से परेशान रहता है लेकिन धीरे-धीरे वही गांव, वही लोग और वही किस्से उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं. हर एपिसोड में गांव की छोटी-छोटी घटनाएं, हास्य और भावनाएं इस तरह सामने आती हैं कि दर्शक खुद को उस माहौल से जुड़ा हुआ महसूस करने लगते हैं.

रिलीज हो चुके 4 सीजन

इसी सादगी और दमदार कहानी ने ‘पंचायत’ को भारत की सबसे पसंदीदा वेब सीरीज में शामिल कर दिया. अब तक इसके 4 सीजन और कुल 32 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं। IMDb पर भी इस सीरीज को 10 में से 9 की शानदार रेटिंग मिली है, जो इसकी लोकप्रियता का बड़ा सबूत मानी जाती है. यही वजह है कि फैंस अब इसके पांचवें सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

व्यूज के मामले में भी बनाया रिकॉर्ड

पंचायत सीजन 2 को करीब 29.6 मिलियन व्यूज मिले.

पंचायत सीजन 3 ने 28.2 मिलियन व्यूज हासिल किए और यह 2024 के सबसे ज्यादा देखे गए शोज़ में दूसरे स्थान पर रहा.

तीसरे सीजन को रिलीज के पहले हफ्ते में ही 12 मिलियन व्यूज मिले.

पंचायत सीजन 4 ने रिलीज के पहले तीन हफ्तों में 20.8 मिलियन व्यूज दर्ज किए.

सीजन 4 के पहले हफ्ते में 8.8 मिलियन, दूसरे हफ्ते में 7.8 मिलियन और तीसरे हफ्ते में 4.2 मिलियन व्यूज मिले.

आज भी यह सीरीज ओटीटी पर सबसे ज्यादा दोबारा देखी जाने वाली भारतीय वेब सीरीज में शामिल है.

दमदार स्टारकास्ट बनी सफलता की बड़ी वजह

‘पंचायत’ का निर्माण द वायरल फीवर (TVF) ने किया है. इसे चंदन कुमार ने लिखा है. इसका निर्देशन दीपक कुमार मिश्रा और अक्षत विजयवर्गीय ने किया है. सीरीज में जितेंद्र कुमार, रघुबीर यादव, नीना गुप्ता, चंदन राय, फैसल मलिक और सान्विका मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं. वहीं दुर्गेश कुमार, अशोक पाठक, सुनीता राजवर और पंकज झा जैसे कलाकारों ने भी अपने किरदारों से कहानी को यादगार बना दिया.