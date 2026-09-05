‘पंचायत 5’ कब होगी रिलीज? मेकर्स ने दी बड़ी जानकारी, सचिव जी कहानी में दिखेगा अहम बदलाव

पंचायत वेब सीरीज ओटीटी की दुनिया सबसे चर्चित सीरीज में से एक है. इसके हर सीजन का इंतजार दर्शकों को बड़ी बेसब्री से रहता है. अब फैंस को इसके पांचवे सीजन का इंतजार है. अब मेकर्स ने पंचायत 5 के रिलीज डेट को लेकर अहम जानकारी दी है. साथ ही बताया गया कि कहानी में कुछ ऐसा होगा, जो दर्शकों ने सोचा भी नहीं होगा. चलिए जानते हैं पूरी अपडेट.

कब रिलीज होगा पंचायत 5?

इंडिया टुडे से बातचीत में निर्देशक दीपक कुमार मिश्रा ने खुलासा किया कि सीजन 5 वर्तमान में एडिटिंग के स्टेज में है और अक्टूबर-नवंबर के आसपास रिलीज हो सकता है. हालांकि रिलीज की सटीक तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन निर्देशक ने ये भी पुष्टि की है कि टीम अगले सीजन पर सक्रिय रूप से काम कर रही है.

पंचायत 5 में क्या देखने को मिलेगा?

निर्देशक ने आगे बातचीत करते हुए बताया कि सीजन 5 में क्या देखने को मिलेगा. उन्होंने कहा, ‘सबकी जिंदगी आगे बढ़ेगी. चुनाव खत्म हो गए हैं. प्रधान जी हार गए हैं, लेकिन कहानी यह बताएगी कि उसके बाद उनका जीवन कैसे आगे बढ़ता है, और अन्य पात्रों का जीवन भी कैसे आगे बढ़ता है. एक प्रधान जो चुनाव हार गया है वह अब गांव में क्या करता है?’ आगे उन्होंने साफ किया, ‘लेकिन प्रधान जी ही एकमात्र ऐसे किरदार नहीं होंगे जिनमें बदलाव आएगा.’ उनके अनुसार, आगामी सीज़न में हर किरदार का अपना विकास होगा. उन्होंने कहा, ‘सबकी कहानी में विकास है. सचिव जी की कहानी अब आगे बढ़ेगी.’

अभी और भी सीजन आएंगे

इंटरव्यू के दौरान दीपक कुमार मिश्रा से पूछा गया कि क्या पंचायत का पांचवा सीजन आखिरी होगा. उनका जवाब स्पष्ट था: ‘नहीं, ऐसा कुछ नहीं है.’ यानी कि अभी पंचायत के और सीजन बनेंगे.

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