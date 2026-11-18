‘पंचायत’ के फैंस का इंतजार अब खत्म हो गया है. फुलेरा गांव में एक बार फिर सियासी घमासान और मजेदार किस्से देखने को मिलने वाले हैं. मेकर्स ने आखिरकार सीजन 5 की रिलीज डेट का एलान कर दिया है. इस खबर के सामने आते ही फैंस के बीच उत्साह बढ़ गया है. खास बात यह है कि रिलीज डेट का खुलासा शो के चर्चित किरदार बनराकस यानी दुर्गेश कुमार के एक मजेदार प्रमोशनल चैलेंज के बाद किया गया.

कब रिलीज होगा पंचायत 5?

प्राइम वीडियो ने घोषणा की है कि पंचायत का 5वां सीज़न 3 दिसंबर से स्ट्रीमिंग शुरू होगा, जो दर्शकों को फुलेरा गांव में वापस लाएगा. स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक नए पोस्टर के ज़रिए रिलीज़ डेट कन्फर्म की. इसके कैप्शन में लिखा, ‘थोड़ी तकरार थोड़ा प्यार रहेगा, फुलेरा में आपका इंतज़ार रहेगा.’

फुलेरा में होगा राजनीतिक घमासान

चौथा सीज़न गांव के पॉलिटिकल माहौल में एक बड़े बदलाव के साथ खत्म हुआ. मंजू देवी पंचायत चुनाव में क्रांति देवी से हार गईं, जिससे कई सीज़न तक प्रधान जी की अथॉरिटी को चैलेंज करने की कोशिश के बाद बनराकस मज़बूत स्थिति में आ गया. क्रांति देवी के नए प्रधान बनने और बनराकास के गांव के मामलों में ज़्यादा असर पड़ने से पंचायत ऑफिस के काम करने का तरीका बदलने की उम्मीद है. अभिषेक, जिसके पहले प्रधान जी और उनके परिवार के साथ अच्छे रिश्ते थे, अब उसे नए लीडरशिप के अंडर काम करना होगा.

पंचायत 5 के बारे में

पंचायत सीज़न 5 को द वायरल फीवर (TVF) ने प्रोड्यूस किया है. दीपक कुमार मिश्रा के डायरेक्शन में बनी, दीपक कुमार मिश्रा, चंदन कुमार और अरुणाभ कुमार की बनाई इस सीरीज़ में जितेंद्र कुमार, रघुबीर यादव, नीना गुप्ता, सुनीता राजवार, फैज़ल मलिक, चंदन रॉय, संविका, दुर्गेश कुमार और अशोक पाठक जैसे कलाकार हैं. पंचायत सीज़न 5 का प्रीमियर पूरे भारत में और दुनिया भर के 240 से ज़्यादा देशों और इलाकों में सिर्फ़ प्राइम वीडियो पर होगा.

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