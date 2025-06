Panchayat 4 X Review: प्राइम वीडियो की सबसे पॉपुलर वेब सीरीज़ ‘पंचायत’ का चौथा सीजन 24 जून को रिलीज हो गया है, लेकिन इस बार फुलेरा गांव की कहानी दर्शकों को ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाई। जितेंद्र कुमार, नीना गुप्ता, रघुबीर यादव, चंदन रॉय, संविका, दुर्गेश कुमार और अशोक पाठक जैसे शानदार कलाकारों की मौजूदगी के बावजूद यह सीजन पहले की तरह जादू नहीं बिखेर पाया।

दर्शकों को नहीं आया खास पसंद

इस सीजन में भी कुल 8 एपिसोड हैं, लेकिन दर्शकों को कहानी और हास्य की कमी खली। एक्स (पूर्व ट्विटर) पर दर्शकों ने अपने रिव्यू साझा करते हुए बताया कि कहानी कई जगह पर खिंची हुई और बोरिंग लगी। एक यूजर ने लिखा, “परफॉर्मेंस तो शानदार है, इमोशंस भी अच्छे से जुड़े हैं, लेकिन कॉमेडी न के बराबर है। पिछला सीजन ज्यादा मजेदार था।”

देश के अधिकतर राज्यों में हो रही बारिश, दिल्ली-एनसीआर में लोगों का मुंह चिढ़ा रहे आसमान में छाए बादल, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

कुछ फैंस ने मेकर्स के प्रयास को सराहा

वहीं, कुछ दर्शकों ने सीरीज के स्पॉइलर भी शेयर कर दिए और बनराकस के प्रधान बनने को लेकर नाराजगी जाहिर की। हालांकि कुछ फैंस ने मेकर्स को उनके प्रयासों के लिए सराहा और पंचलाइन डायलॉग्स के लिए तारीफ भी की। एक यूजर ने लिखा, “सीजन 4 के सारे एपिसोड देख लिए। सभी एक्टर्स को सलाम, लेकिन अब इंतजार है ‘पंचायत 5’ का।”

#PanchayatSeason4 Review:- (+):

✔️ Strong performances

✔️ Emotionally rich storyline

✔️ Love angle adds a nice touch 👀👌

(-):

⚠️ Feels boring in some parts, especially when compared to previous seasons..

⚠️Less comedy this time

⚠️Story feels dragged🥲… My Rating :- 3.75/5 🌟 pic.twitter.com/LFB8OqLHOT — 💤𝑺𝒂𝒏𝒋𝒂𝒚💤 (@SRKzSanjay) June 23, 2025

Just Finished #panchayatseason4

– Banrakas Won the Election

– Binod Dropped the best line: “Ghareeb Hoon Gaddar Nahi”.

– Vikas bought a costly land worth ₹35 Lakh.

– MP got Pradhan shot in S3

– Sachiv Ji Cracked CAT

– Rinki & Sachiv Ji proposed and missed the Kiss.

⭐️⭐️ ⭐️⭐️ — محمد طارق🇮🇳 (@itsme_tarique) June 24, 2025

2 जुलाई को रिलीज होनी थी सीरीज

दिलचस्प बात ये है कि यह सीजन पहले 2 जुलाई को रिलीज होना था, लेकिन इसे एक हफ्ते पहले ही स्ट्रीम कर दिया गया, जिससे फैंस को अचानक सरप्राइज मिला। कुल मिलाकर ‘पंचायत सीजन 4’ दर्शकों के मिले-जुले रिएक्शन का शिकार हो गया है। अब सबकी नजरें सीजन 5 पर टिकी हैं, जिसे लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि वह पहले की तरह मजेदार और दिलचस्प होगा।

Just finished watching #PanchayatSeason4 — what a beautiful blend of humor, emotion, and village politics.

This season had its highs and lows: Sachiv Ji finally cleared the CAT exam (huge moment! 🎉) but on the other hand, Pradhan Ji lost the election… and that truly stung. 💔 — Bhupen (@iAmbhupen7) June 24, 2025

Finished watching all the episodes of Panchayat (season 4). A big salute 🫡 to the actors for their great acting as always and big thanks to the makers for their extraordinary effort. Now, waiting for season 5 #Panchayat #PanchayatSeason4 #Webseries #TVF #PrimeVideo — Pranav Kumar (@pranavyaadav) June 23, 2025

इंग्लैंड में बोला केएल राहुल का बल्ला,इस बड़े रिकॉर्ड को किया अपने नाम, देख दंग रह गए आलोचक