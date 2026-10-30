पान मसाला विज्ञापन मामले में FDA का बड़ा फैसला, शाहरुख खान-अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ दोषी करार! जानिए अब क्या होगा

महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने विमल पान मसाला के विज्ञापन को लेकर शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ के खिलाफ जांच पूरी कर ली है. FDA कमिश्नर तुकाराम मुंधे ने शुक्रवार को बताया कि जांच में तीनों कलाकारों को राज्य के नियमों का उल्लंघन करते पाया गया है. अब इस मामले पर अगले हफ्ते फैसला लिया जाएगा.

जांच हुई पूरी

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, तुकाराम मुंढे ने बताया कि तीनों एक्टर्स ने जवाब देने के लिए समय मांगा था. उन्होंने कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर ने अब जांच पूरी कर ली है. तुकाराम मुंढे ने बोला, ‘तीन एक्टर्स ने जवाब देने के लिए समय मांगा था. असिस्टेंट कमिश्नर ने जांच पूरी कर ली है और पाया है कि उन्होंने विमल पान मसाला एडवरटाइजिंग केस में राज्य के नियमों का उल्लंघन किया है. कार्रवाई अब खत्म हो गई है, और केस अगले हफ्ते तक जॉइंट कमिश्नर, जो सक्षम अथॉरिटी है, के सामने फैसले के लिए पेश किया जाएगा.’

अजय देवगन पहुंचे बॉम्बे हाईकोर्ट

तुकाराम मुंधे ने कहा कि देवगन ने इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है. उन्होंने कहा कि इसके बावजूद डिपार्टमेंट जॉइंट कमिश्नर के सामने अपनी कार्रवाई जारी रखेगा.

सरोगेट विज्ञापन को लेकर पहले भी भेजा गया था नोटिस

FDA ने विमल इलायची के विज्ञापन को लेकर तीनों कलाकारों को पहले भी नोटिस भेजा था. विभाग का आरोप था कि इलायची के नाम पर बैन पान मसाला और गुटखा का प्रचार किया जा रहा है. FDA ने तीनों से विज्ञापन में उनकी भूमिका की जानकारी मांगी थी और ऐसे प्रचार से दूर रहने की चेतावनी दी थी. साथ ही, यह भी पूछा था कि प्रोडक्ट का विज्ञापन करने से पहले उन्होंने उसकी जांच-पड़ताल की थी या नहीं.

यह खबर भी पढ़ें: Salman-Aishwarya की करवाचौथ वाली फोटो देख भड़क गए नेटिजन्स, भंसाली को सुनाई खरी-खोटी; बोले- ‘नरक में सड़ें’

यह खबर भी पढ़ें: Gujarat Crime : गाय को पहले मारा फिर किया घिनौना काम, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा; दिया मनु स्मृति का हवाला