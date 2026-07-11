Palak Purswami Wedding: पलक पुरसवानी बनीं रोहन खन्ना की दुल्हनियां! बिग बॉस कंटेस्टेंट की हर तस्वीर में दिखा आध्यात्मिक रंग; यहां देखें कपल की झलक

Palak Purswami Wedding: टीवी की मशहूर एक्ट्रेस पलक पुरसवानी जो ‘बड़ी देवरानी’ और ‘ये रिश्ते हैं प्यार के’ जैसे शो के साथ-साथ ‘बिग बॉस OTT 2’ का भी हिस्सा रही हैं. दरअसल, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के एक खूबसूरत नए अध्याय की शुरुआत की है. एक्ट्रेस ने हाल ही में कोयंबटूर में आदियोगी में एक शानदार सेरेमनी में अपने लंबे समय के पार्टनर रोहन खन्ना से शादी की. वे इस मशहूर आध्यात्मिक जगह पर शादी करने वाली पहली एक्ट्रेस बनकर इतिहास रच गईं.

कौन बना पलक पुरसवानी का दूल्हा

112-फुट ऊंचे आदियोगी के शानदार बैकड्रॉप में हुई यह शादी किसी जादू से कम नहीं थी. प्रकृति की शांति और भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति के बीच, पलक और रोहन ने अपने करीबी परिवार के सदस्यों और प्रियजनों की मौजूदगी में एक निजी सेरेमनी में शादी की. इस अनोखी जगह ने सेलिब्रेशन को खास बना दिया, जिसमें आध्यात्मिकता, सादगी और सदाबहार सुंदरता का खूबसूरत मेल देखने को मिला.

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ब्राइडल लहंगे में दिखीं कमाल

पलक अपने शानदार ब्राइडल लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थीं और अपने खास दिन पर ग्रेस और सुंदरता बिखेर रही थीं, जबकि रोहन पारंपरिक शेरवानी में डैशिंग लग रहे थे. कपल की सपनों जैसी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में हैं; दिव्य माहौल और शांतिपूर्ण वातावरण ने उनके खास दिन में एक यादगार आकर्षण जोड़ दिया. सेरेमनी की हर तस्वीर में प्यार, भक्ति और एक साथ एक खूबसूरत नई यात्रा की शुरुआत झलक रही थी. अपनी शादी के लिए आदियोगी को चुनकर, पलक और रोहन ने एक ऐसा पल बनाया जिसे सालों तक याद रखा जाएगा. यह सेरेमनी उनकी साझा मान्यताओं और भगवान शिव के आशीर्वाद के साथ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी शुरू करने की इच्छा को बखूबी दर्शाती है. मशहूर आदियोगी में शादी करने वाली पहली एक्ट्रेस बनने से यह मौका और भी खास और यादगार बन गया है, जिससे उनकी शादी सचमुच अनोखी हो गई है.