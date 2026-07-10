टीवी एक्ट्रेस पलक पुरसवानी ने की शादी, रोहन खन्ना संग लिए सात फेरे, आदियोगी में फेरे लेने वाली पहली एक्ट्रेस बनीं

Palak Purswani and Rohan Khanna Wedding: ‘बड़ी देवरानी’, ‘ये रिश्ते हैं प्यार के’ और रियलिटी शो ‘बिग बॉस OTT 2’ में नजर आ चुकीं पलक पुरसवानी ने अपने लंबे समय के पार्टनर रोहन खन्ना के साथ शादी कर ली है. दोनों ने तमिलनाडु के कोयंबटूर स्थित प्रसिद्ध आदियोगी परिसर में बेहद सादगी और आध्यात्मिक माहौल के बीच सात फेरे लिए. उनकी शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

आदियोगी के सामने लिए सात फेरे

पलक और रोहन ने 112 फीट ऊंची आदियोगी प्रतिमा के सामने सात फेरे लिए. उन्होंने एक निजी समारोह में शादी की. इस खास मौके पर केवल परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त ही मौजूद रहे. शांत वातावरण, हरियाली और भगवान शिव की प्रतिमा के सामने दोनों ने एक-दूसरे का हाथ थामकर जिंदगीभर साथ निभाने का वादा किया. आध्यात्मिक माहौल ने इस शादी को और भी खास बना दिया.

दूल्हा-दुल्हन के लुक ने जीता दिल

अपने खास दिन पर पलक पारंपरिक ब्राइडल लहंगे में बेहद खूबसूरत नजर आईं. उन्होंने हल्के मेकअप और एलिगेंट ज्वेलरी के साथ अपना ब्राइडल लुक पूरा किया. वहीं रोहन खन्ना ऑफ व्हाइट कलर की पारंपरिक शेरवानी में काफी हैंडसम लग रहे थे. शादी की तस्वीरों में दोनों के चेहरे की खुशी साफ दिखाई दे रही है. दोनों की जोड़ी को फैंस ने ‘मेड फॉर ईच अदर’ बताया.

क्यों खास है यह शादी?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पलक पुरसवानी आदियोगी परिसर में शादी करने वाली पहली टीवी एक्ट्रेस बन गई हैं. यही वजह है कि उनकी शादी ने लोगों का खास ध्यान खींचा है. आमतौर पर सेलिब्रिटी डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए बीच, महल या विदेशी जगहों को चुनते हैं लेकिन पलक और रोहन ने शादी के लिए आदियोगी को चुना.

भगवान शिव के आशीर्वाद से शुरू की नई जिंदगी

बताया जा रहा है कि पलक और रोहन दोनों भगवान शिव में गहरी आस्था रखते हैं. इसी कारण उन्होंने अपनी शादी के लिए आदियोगी परिसर को चुना ताकि वैवाहिक जीवन की शुरुआत शिव के आशीर्वाद के साथ हो. उनका मानना है कि यह पवित्र स्थान उनके नए जीवन के लिए शुभ रहेगा.

सोशल मीडिया पर छाई शादी की तस्वीरें

शादी की तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं. फैंस के साथ-साथ कई टीवी सितारों ने भी इस नए जोड़े को शुभकामनाएं दीं. तस्वीरों में आध्यात्मिक माहौल, सादगी और दोनों की खूबसूरत केमिस्ट्री लोगों को काफी पसंद आ रही है. कई यूजर्स ने इसे इस साल की सबसे खूबसूरत और अलग सेलिब्रिटी शादियों में से एक बताया.