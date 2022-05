नई दिल्ली, करण जौहर की फिल्म ‘जुग जुग जियो’ अपने ट्रेलर रिलीज के बाद से ही विवादों में घिर गई है. यह विवाद फिल्म के एक गाने को लेकर है जो ट्रेलर में भी सुनाई दे रहा है. जिसे लेकर पाकिस्तानी गायक अबरार उल हक ने करण जौहर पर चोरी का आरोप लगाया है.

बी टाउन के सबसे मशहूर निर्देशक कारण जौहर जल्द ही अपनी एक और धमाकेदार फिल्म को पेश करने वाले हैं. उनकी इस फिल्म का नाम, जुग-जुग जियो है जिसका ट्रेलर भी अब रिलीज़ हो चुका है. इसी बीच फिल्म के ट्रेलर में सुनाई देने वाले गाने, नाच पंजाबन को लेकर बवाल उठ खड़ा हुआ है. यह बवाल पकिस्तान के एक गायक के आरोपों के बाद उठ खड़ा हुआ है. पाकिस्तानी गायक अबरार उल हक करण जौहर की फिल्म के इस गाने को उनसे चुराने का आरोप लगाया है. दरअसल यह गाना आज का नहीं बल्कि कुछ साल पुराना है. जिसे इस पाकिस्तानी सिंगर ने गाया था.

I have not sold my song “ Nach Punjaban” to any Indian movie and reserve the rights to go to court to claim damages. Producers like @karanjohar should not use copy songs. This is my 6th song being copied which will not be allowed at all.@DharmaMovies @karanjohar

— Abrar Ul Haq (@AbrarUlHaqPK) May 22, 2022