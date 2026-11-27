Pakistani Dramas Ban in India: पाकिस्तानी ड्रामा इन दिनों भारतीय दर्शकों के बीच खूब चर्चा में हैं. ‘जो बचे हैं संग समेट लो’ को लेकर चल रहे विवाद के बीच ‘दर-ए-निजात’ जैसे पाकिस्तानी सीरियल भी सोशल मीडिया पर लोकप्रियता बटोर रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि भारत में पाकिस्तानी मूली के कंटेंट पर प्रतिबंध से जुड़ी सरकारी एडवाइजरी जारी के बावजूद लोग इन सीरियल्स को देखने के तरीके तलाश रहे हैं. ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि जब भारत में पाकिस्तानी कंटेट पर रोक है, तो आखिर लोग इसे कैसे देख रहे हैं? क्या फोन या टीवी पर घर बैठे पाकिस्तानी ड्रामा देखना भी कानूनन अपराध है या फिर प्रतिबंध सिर्फ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और प्रसारण करने वालों पर लागू होता है? चलिए समझें.

भारत में पाकिस्तानी कंटेंट क्यों बैन है?

भारत सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर की चिंताओं का हवाला देते हुए, भारत में पाकिस्तानी फिल्मों, वेब सीरीज़, गानों, पॉडकास्ट और दूसरे डिजिटल कंटेंट की अवेलेबिलिटी को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए. यह एक्शन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और उससे जुड़े रेगुलेशन के तहत लिया गया.

IT एक्ट के सेक्शन 69A के तहत, केंद्र सरकार के पास देश की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर जैसे आधारों पर ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करने का अधिकार है. इसके तहत, संबंधित डिजिटल प्लेटफॉर्म और सर्विस प्रोवाइडर को सरकारी निर्देशों का पालन करना ज़रूरी है.

तो भारत में ‘दार-ए-निजात’ जैसे ड्रामा कैसे देखे जा रहे हैं?

बैन के बावजूद, पाकिस्तानी सीरियल की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है. इसका एक कारण YouTube जैसे सोशल मीडिया और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर पुराने वीडियो, क्लिप और दूसरे कंटेंट का अवेलेबिलिटी है. कभी-कभी, किसी कंटेंट के बैन होने के बाद भी, उसके कुछ हिस्से अलग-अलग अकाउंट या अनऑथराइज़्ड चैनलों के ज़रिए इंटरनेट पर दिखते रहते हैं.

इसके अलावा, कुछ दर्शक दूसरे देशों के प्लेटफॉर्म या टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी ऐसे कंटेंट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं. लेकिन, इंटरनेट पर किसी वीडियो का होना ही इस बात की गारंटी नहीं है कि भारत में उसका ब्रॉडकास्ट ऑथराइज़्ड है.

क्या पाकिस्तानी सीरियल देखना कानूनी जुर्म है?

इस सवाल का जवाब समझने के लिए, सरकारी एडवाइज़री की भाषा पर गौर करना ज़रूरी है. 8 मई, 2025 को, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने OTT प्लेटफॉर्म, मीडिया स्ट्रीमिंग सर्विस और इंटरनेट इंटरमीडियरी को पाकिस्तान में बने कंटेंट का ब्रॉडकास्ट तुरंत बंद करने की सलाह दी थी. यह निर्देश प्लेटफॉर्म और कंटेंट प्रोवाइडर के लिए था, न कि पाकिस्तानी ड्रामा देखने के लिए आम दर्शकों को सज़ा देने के लिए.

इसका मतलब है कि आम दर्शकों को सिर्फ़ पाकिस्तानी सीरियल देखने के लिए अपराधी नहीं माना जा सकता. भारतीय कानून में ऐसा कोई आम नियम नहीं है जो पाकिस्तानी सीरियल देखने को अपराध मानता हो. लेकिन, इसका मतलब यह नहीं है कि बैन किए गए कंटेंट तक पहुंचने का हर तरीका कानूनी तौर पर सही है.

VPN इस्तेमाल करने या दूसरों को दिखाने पर क्या होगा?

अगर कोई सीरीज़ भारत में ब्लॉक है और कोई उसे VPN या दूसरे टेक्निकल तरीकों का इस्तेमाल करके देखने की कोशिश करता है, तो मामले के हालात और लागू सरकारी आदेशों पर विचार किया जाना चाहिए. सिर्फ़ VPN इस्तेमाल करने से अपने आप कोई जुर्म नहीं हो जाता. इसी तरह, दोस्तों के साथ प्राइवेट कमरे में कोई सीरीज़ देखना, पब्लिक कमर्शियल स्क्रीनिंग में शामिल होने जैसा नहीं है.

दूसरी ओर, बैन कंटेंट को डाउनलोड करके दोबारा अपलोड करना, उसे बिना इजाज़त बांटना, या बिना ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के कमर्शियल स्क्रीनिंग होस्ट करना अलग कानूनी सवाल खड़े कर सकता है. कॉपीराइट कानून, IT रेगुलेशन के साथ, लागू हो सकते हैं. इसलिए, दार-ए-निजात या दूसरे पाकिस्तानी ड्रामा देखने और उनके ब्रॉडकास्ट या डिस्ट्रीब्यूशन में हिस्सा लेने के बीच कानूनी अंतर को समझना ज़रूरी है. सरकारी पाबंदियों का मुख्य फोकस कंटेंट देने वाले प्लेटफॉर्म और बिचौलियों पर है. किसी दर्शक के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ़ कंटेंट के ओरिजिन के आधार पर तय नहीं की जा सकती.