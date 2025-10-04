एक और पाकिस्तानी हसीना के साथ हुआ MMS लीक कांड, बोल्डनेस की हदें पार करती नजर आईं टिकटॉकर
Kanwal Aftab Leaked Viral Video:पाकिस्तान में सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स के प्राइवेट वीडियो कई बार लीक हो चुके हैं. एक लिस्ट में कई नामी हसीनाओं के नाम भी शामिल हैं. सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर कंवल आफताब का प्राइवेट वीडियो भी लीक हो गया था.

Published: October 4, 2025

Kanwal Aftab Private Video Viral: पाकिस्तानी (Pakistan) एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बोल्ड और इंटीमेट सीन भी विवाद का कारण बन जाता है. यहां एक गले लगने के सीन के लिए भी सेंसर बोर्ड से मंजूरी ली जाती है. ऐसे में पाकिस्तानी हसीनाओं का प्राइवेट लीक होना काफी बड़ी बात है. एक नहीं बल्कि कई एक्ट्रेसेस के प्राइवेट वीडियो इंटरनेट पर लीक हो चुके हैं. इस लिस्ट में सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर कंवल आफताब (Kanwal Aftab) का नाम भी शामिल है. उनका प्राइवेट वीडियो पिछले साल इंटरनेट पर आग की तरह वायरल हुआ था. उनसे पहले इम्शा और मथिरा के भी एमएमएस वायरल हो चुके हैं. 

प्राइवेट वीडियो हुआ लीक

दरअसल पाकिस्तानी टिकटॉकर कंवल आफताब (Kanwal Aftab MMS Leak) का प्राइवेट वीडियो इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल आ गया था. जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया पर हलचल बढ़ गई थी. जानकारी के मुताबिक, कंवल आफताब के MMS और फोटो में उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया है. 

कौन है Kanwal Aftab?

कंवल आफताब लाहौर, पाकिस्तान (Pakistan) की रहने वाली हैं. वह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, टिकटॉक होस्ट और एक बिजनेसवुमन भी हैं. उनका जन्म 1998 में हुआ था. सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं. उन्हें पाकिस्तान में हर कोई जानता है. उनके पति का नाम जुल्कारनैन सिकंदर और उनकी बेटी, ऐज़ल जुल्कारनैन है. वह कई बार दोनों के साथ वीडियो में नजर आती रहती हैं. 

न्यूड सीन्स देकर मुसीबत में पड़ गई थी ये हीरोइन, बोली-घर के बाहर बी-ग्रेड फिल्में बनाने वाले…

सामिया खान का भी हो चुका है MMS लीक

लोकप्रिय टिकटॉक स्टार सामिया खान (Samiya Khan) का भी प्राइवेट वीडियो (Private Video) सोशल मीडिया पर लीक हो गया था. जिसके बाद तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी. इस बदनामी के कारण उन्होंने दो बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी.

