Home > मनोरंजन > जिस पाकिस्तानी हसीना के दीवाने थे लोग, बीच सड़क पर रुकी गाड़ी और चंद मिनटों में हो गई मौत , 30 साल बाद भी अनसुलझा राज

जिस पाकिस्तानी हसीना के दीवाने थे लोग, बीच सड़क पर रुकी गाड़ी और चंद मिनटों में हो गई मौत , 30 साल बाद भी अनसुलझा राज

Pakistani Actress Nadira: पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया में एक अभिनेत्री ऐसी हुई, जिसकी खूबसूरती और आंखों के लोग कायल हुआ करते थे. लेकिन मात्र 26 वर्ष की उम्र में उस एक्ट्रेस की मौत ने लोगों को चौंका दिया था. चलिए जानते हैं कि कैसे हुई उनकी मौत.

By: Kamesh Dwivedi | Published: August 30, 2026 3:47:36 PM IST

पाकिस्तानी एक्ट्रेस नादिरा की मौत का अनसुलझा रहस्य
पाकिस्तानी एक्ट्रेस नादिरा की मौत का अनसुलझा रहस्य


मनोरंजन दुनिया में आपने कई एक्टर्स की अचानक मौत की खबरें सुनी होंगी. ऐसी ही एक हसीना पाकिस्तान की थी, जिनका नाम नादिरा था. बहुत कम उम्र में उन्होंने फिल्मी दुनिया में बड़ा नाम बना लिया था और शादी भी कर ली थी. एक दिन बीच सड़क पर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वह इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली गईं. उनकी मौत को लगभग 30 साल हो चुके हैं. लेकिन आज तक उनकी मौत की गुत्थी अनसुलझी है. आइए जानते हैं पूरी कहानी. 

फैंस ने उन्हें दिया था नया नाम

नादिरा का जन्म 22 नवंबर 1968 को लाहौर में हुआ था. उनका पूरा नाम मलिका फराह था. वह पाकिस्तानी फिल्म अभिनेत्री और डांसर थीं, जिन्होंने 1980 के दशक के मध्य से लेकर 1990 के दशक के मध्य तक पंजाबी और उर्दू भाषा की फिल्मों में काम किया. अपनी रोमांटिक भूमिकाओं और पर्दे पर आकर्षक व्यक्तित्व के कारण वह पाकिस्तान की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शुमार थीं. उन्हें उनके प्रशंसक प्यार से ‘द व्हाइट रोज’ के नाम से भी जानते थे.

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कैसा था नादिरा का अभिनय करियर?

नादिरा ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1986 में रिलीज हुई पंजाबी फिल्म ‘निशान’ से की थी, जिसे उनकी पहली फिल्म माना जाता है. हालांकि, इसी साल उनकी एक और फिल्म ‘आखिरी जंग’ भी रिलीज हुई थी. करीब आठ साल के छोटे से फिल्मी करियर में नादिरा ने फिल्मी दुनिाय में अपनी खास पहचान बना ली थी. वह अपने दमदार अभिनय और अनोखी डांसिंग स्टाइल के लिए जानी जाती थीं. उन्होंने सुल्तान राही, गुलाम मोहिउद्दीन और इस्माइल शाह जैसे मशहूर कलाकारों के साथ काम किया था. 

24 साल में निकाह, फिर छोड़ दी फिल्में

1993 में, उन्होंने सोने के व्यापारी मलिक एजाज हुसैन से शादी कर ली थी. जिनसे उनके दो बच्चे हुए, बड़ी बेटी रिमशा रुबाब और छोटा बेटा हैदर अली. आपको बता दें कि नादिरा ने शादी के बाद अभिनय छोड़ दिया. 

अचानक सड़क पर रोकी गाड़ी और चल गई गोली

6 अगस्त 1995 को लाहौर के गुलबर्ग इलाके के पास नादिरा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. कहा जाता है कि वह अपने पति के साथ एक रेस्तरां से घर लौट रही थीं, तभी अज्ञात लुटेरों ने उनकी कार रोक ली और चाबियां छीनने की कोशिश की. उनके पति ने इसका विरोध किया, जिसके बाद लुटेरों ने गोली चला दी. कार की आगे वाली सीट पर बैठी नादिरा के गले में गोली लगी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. 

पति पर था हत्या का शक, लेकिन

नादिरा की हत्या के मामले में पुलिस और जनता का शक उनके पति मलिक एजाज पर भी गया था. संपत्ति विवाद और आर्थिक कारणों को लेकर कई तरह के कयास लगाए गए, लेकिन ठोस सबूत नहीं मिलने के कारण जांच किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी. आखिरकार यह मामला अनसुलझा ही रह गया और 30 साल बाद उनकी मौत के पीछे की वजह से अनजान हैं. 

यह खबर भी पढ़ें: ‘गोरखपुर स्पेन जइसन लागेला, केहू आंख से अंधा बा तो का करी’, रवि किशन ने मंच पर बोला कुछ ऐसा; खिलखिला पड़े CM योगी

Tags: home-hero-pos-4pakistani actress nadira
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