शर्म हया गई सब पानी में! एक्ट्रेस ने खुद के भाई संग की बेशर्मी की सारी हदें पार, जब हुई प्रेग्नेंट तो कर ली शादी, अब दूसरे पति संग…

Pakistani Actress Javeria Abbasi : प्यार और शादी न कोई उम्र होती है और ना ही कोई सीमा, पाकिस्तान की एक मशहूर एक्ट्रेस ने इस कहावत को सच साबित कर दिया है। इस खूबसूरत हसीना का नाम ‘जवेरिया अब्बासी’ है। इसकी लव स्टोरी जान आप सभी हैरानी में पड़ जाएंगे। इस हसीना ने पहले अपने ही चचेरे भाई संग शादी की और फिर एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन कुछ ही सालों बाद उसने दूसरी शादी चरा ली।

जवेरिया अब्बासी ने की दूसरी शादी

जवेरिया की दूसरी शादी के चर्चे हर जगह हो रहे हैँ। सोशल मीडिया पर उनके निकाह की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही है। बता दें कि जवेरिया ने पहली शादी 1997 में कजिन शमून अब्बासी ने की थी। पेशे से शमून एक्टर के साथ-साथ प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने भी तीन शादी की है। हालांकि पहली बीवी उनकी जावेरिया ही थी। दोनों एक-दूसरे से काफी प्यार करते थे, लेकिन इनका रिश्ता ज्यादा समय के लिए नहीं टिक सका।

ये रिश्ता क्या कहलाता है? जस्टिन बीबर संग है Uorfi Javed का खास रिलेशन, एक्ट्रेस ने सबके सामने कबूला सच

तलाक के 14 साल बार एक्ट्रेस ने अब दूसरी शादी कर ली है। एक्ट्रेस ने बिजनेसमैन अदील हैदर के 51 साल की उम्र में शादी की है। कमाल की बात तो यह है कि एक्ट्रेस की शादी में उसकी खुद की बेटी की ससुराल वाले भी शामिल हुए थे। जवेरिया और अदील एक कॉमन फ्रेंड के जरिए मिले थे। इस मुलाकात के बाद दोनों की दोस्ती हो गई। जवेरिया ने कहा कि- बेटी की शादी के बाद मुझे खुद के बारे में सोचना का समय मिला। फिर मैंने अपना घर एक बार फिर बसाने की बात कही।

डीप नेक टॉप में Namrita Malla ने दिखाया क्लीवेज, सेक्सी तस्वीरें सोशल मीडिया पर मचा रही है आतंक, फैंस कर रहे है बिना रुके तारीफ