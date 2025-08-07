Home > मनोरंजन > शर्म हया गई सब पानी में! एक्ट्रेस ने खुद के भाई संग की बेशर्मी की सारी हदें पार, जब हुई प्रेग्नेंट तो कर ली शादी, अब दूसरे पति संग…

Pakistani Actress Javeria Abbasi : एक एक्ट्रेस है जिसने अपने ही चचेरे भाई संग पहले इश्क लड़ाया और फिर प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंसी के बाद उसने अपने ही भाई संग शादी कर ली और फिर उससे रिश्ता तोड़ दूसरी शादी रचा ली।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 7, 2025 10:40:48 IST

Javeria Abbasi
Javeria Abbasi

Pakistani Actress Javeria Abbasi :  प्यार और शादी न कोई उम्र होती है और ना ही कोई सीमा, पाकिस्तान की एक मशहूर एक्ट्रेस ने इस कहावत को सच साबित कर दिया है। इस खूबसूरत हसीना का नाम ‘जवेरिया अब्बासी’ है। इसकी लव स्टोरी जान आप सभी हैरानी में पड़ जाएंगे। इस हसीना ने पहले अपने ही चचेरे भाई संग शादी की और फिर एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन कुछ ही सालों बाद उसने दूसरी शादी चरा ली।

जवेरिया अब्बासी ने की दूसरी शादी 

जवेरिया की दूसरी शादी के चर्चे हर जगह हो रहे हैँ। सोशल मीडिया पर उनके निकाह की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही है। बता दें कि जवेरिया ने पहली शादी 1997 में कजिन शमून अब्बासी ने की थी। पेशे से शमून एक्टर के साथ-साथ प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने भी तीन शादी की है। हालांकि पहली बीवी उनकी जावेरिया ही थी। दोनों एक-दूसरे से काफी प्यार करते थे, लेकिन इनका रिश्ता ज्यादा समय के लिए नहीं टिक सका। 

तलाक के 14 साल बार एक्ट्रेस ने अब दूसरी शादी कर ली है। एक्ट्रेस ने बिजनेसमैन अदील हैदर के 51 साल की उम्र में शादी की है। कमाल की बात तो यह है कि एक्ट्रेस की शादी में उसकी खुद की बेटी की ससुराल वाले भी शामिल हुए थे। जवेरिया और अदील एक कॉमन फ्रेंड के जरिए मिले थे। इस मुलाकात के बाद दोनों की दोस्ती हो गई। जवेरिया ने कहा कि- बेटी की शादी के बाद मुझे खुद के बारे में सोचना का समय मिला। फिर मैंने अपना घर एक बार फिर बसाने की बात कही। 

Tags: javeria abbasi
