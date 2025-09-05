पाकिस्तानी एक्ट्रेस का ‘इंटीमेट Video’ लीक, एक झलक से ही मच गया इंटरनेट पर हड़कंप

Mathira Khan Controversy: पाकिस्तानी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में बोल्ड और इंटीमेट सीन दिखाने को लेकर कई तरह की पाबंदियां हैं। यही वजह है कि ज्यादातर पाकिस्तानी ड्रामा परिवार और समाज की कहानियों पर बेस्ड होते हैं। रोमांटिक कहानियां भी कई लिमिट्स के सामने आती हैं और हीरोइनें भी सीधी-सादी ही स्क्रीन पर दिखती हैं। लेकिन, इन दिनों एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस अपने इंटीमेट वीडियो के लीक होने के बाद से बोल्ड लुक के लिए इंटरनेट पर छाई हुई हैं।

पाकिस्तानी एक्ट्रेस का इंटीमेट वीडियो हुआ था लीक!

पाकिस्तानी एक्ट्रेस माथिरा खान के इंटीमेट वीडियो के लीक होने की खबर कुछ समय पहले सामने आई थी। हालांकि, माथिरा खान ने वायरल वीडियो को पूरी तरह से फेक और एडिटेड बताया था। माथिरा खान के स्टेटमेंट के बाद उनका प्राइवेट बताया जा रहा वीडियो इंटरनेट से हटा दिया गया था। लेकिन, इंटीमेट वीडियो लीक कंट्रोवर्सी के बाद से माथिरा खान सोशल मीडिया पर अपने बोल्ड लुक्स और स्टाइल के लिए छाई रहती हैं। बता दें, इस वीडियो में माथिरा बेहद ही अतरंगी अंदाज में नजर आ रही थीं। अब यह वीडियो कितनी असली थी इसकी पुष्टि इनखबर नहीं करता है।

कौन हैं माथिरा खान?

पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की माथिरा खान जानी-मानी एक्ट्रेस हैं। एक्टिंग के साथ-साथ माथिरा डांसर, मॉडल और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर है। माथिरा खान ने कई पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्मों में काम किया है। माथिरा ने ‘मैं हूं शाहिद अफरीदी’, ‘ब्लाइंड लव’, ‘सिर्फ तुम ही तो हो’, ‘रास्ता’ और ‘तेवर’ में अपनी अदाकारी का जलवा दिखाया है।

एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने जिंबावे से पढ़ाई की है। लेकिन, जिंबावे में संकट आने के बाद वह अपने परिवार के साथ पाकिस्तान लौट आईं। तब से वह पाकिस्तान में रह रही हैं और अपनी एक्टिंग के साथ बोल्ड लुक्स के लिए लाइमलाइट में छाई रहती हैं।

माथिरा खान की सोशल मीडिया पर तगड़ी फैन-फॉलोइंग

माथिरा खान सिर्फ अपने लुक्स ही नहीं, बोल्ड स्टेटमेंट्स के लिए भी सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। वह अक्सर ही इंस्टाग्राम पर ऐसे वीडियो शेयर करती हैं जिसमें वह बेबाक बयानबाजी करती हैं। बता दें, माथिरा के इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और जब भी वह कोई तस्वीर या वीडियो पोस्ट करती हैं तो उनके फैंस लाइक्स और कमेंट्स की झड़ी लगा देते हैं। माथिरा अपने लुक्स और बेबाक अंदाज के लिए सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, भारत में भी मशहूर हो गई हैं।