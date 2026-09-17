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क्या सच में नशे में थीं पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर? स्टाइलिंग सेशन के दौरान लड़खड़ाई जुबान और अजीब हरकतें!

Hania Amir Viral Video Controversy: पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उनके अजीब हाव-भाव और बोलने के तरीके को देखकर लोगों ने उन पर नशे में होने के दावे किए हैं.

By: Kajal Jain | Published: September 17, 2026 3:12:52 PM IST

क्या सच में नशे में थीं पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर? स्टाइलिंग सेशन के दौरान लड़खड़ाई जुबान और अजीब हरकतें!
क्या सच में नशे में थीं पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर? स्टाइलिंग सेशन के दौरान लड़खड़ाई जुबान और अजीब हरकतें!


Hania Amir Viral Video Controversy: पाकिस्तान से लेकर भारत तक अपनी खूबसूरती और बेहतरीन एक्टिंग से लाखों दिलों पर राज करने वाली मशहूर एक्ट्रेस हानिया आमिर इन दिनों एक बार फिर सोशल मीडिया पर बुरी तरह घिर चुकी हैं. हाल ही में इंटरनेट पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह किसी स्टाइलिंग सेशन के दौरान तैयार होती नजर आ रही हैं. लेकिन वीडियो में उनके हाव-भाव और बोलने के तरीके को देखकर सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है. लोगों ने तरह-तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए और दावा किया कि एक्ट्रेस वीडियो में नशे की हालत में दिख रही हैं या उन्होंने किसी चीज़ का ओवरडोज लिया है. भारत में ‘मेरे हमसफ़र’, ‘कभी मैं कभी तुम’ जैसे सीरियल्स और दिलजीत दोसांझ के साथ फिल्म ‘सरदार जी 3’ से जबरदस्त फैन फॉलोइंग बनाने वाली हानिया के इस वीडियो ने उनके फैंस को भी हैरान कर दिया है. हालांकि, इन वायरल दावों में कितनी सच्चाई है और इसके पीछे की असली कहानी क्या है, यह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

वायरल वीडियो में ऐसा क्या था जिसने मचाया बवाल?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस छोटे से क्लिप में हानिया आमिर अपनी टीम के बीच बैठकर अपने लुक को तैयार करवाती नजर आ रही हैं. वह विग या हेयर स्टाइलिंग को लेकर बात कर रही हैं. लेकिन बवाल स्टाइलिंग पर नहीं, बल्कि हानिया के फेशियल एक्सप्रेस और उनके बात करने के अंदाज पर मचा. वीडियो को देखने वाले कई यूजर्स ने दावा किया कि एक्ट्रेस के शब्द लड़खड़ा रहे थे, उसकी आवाज काफी भारी लग रही थी और वह काफी अजीब हालत में नजर आ रही थीं.

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नशे और ओवरडोज के दावों की क्या है सच्चाई?

जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर फैला, लोगों के बीच बहस छिड़ गई. कुछ फैंस ने उनकी सेहत को लेकर चिंता जताई, तो वहीं कई ट्रोल्स ने उनपर नशे में होने और ड्रग्स के ओवरडोज तक के गंभीर आरोप लगा दिए. हालांकि, सच तो यह है कि इस वायरल वीडियो में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जो इन बातों की पुष्टि करता हो. किसी को देखकर या उसके बोलने के तरीके से खुद ही कोई बड़ा निष्कर्ष निकाल लेना सही नहीं है, और ना ही हानिया या उनकी टीम की तरफ से ऐसी किसी बात को कभी स्वीकार किया गया है.

बिना कॉन्टेक्सट के वीडियो वायरल होने का खेल

यह वीडियो हाल ही में अगस्त 2026 के आखिरी दिनों में इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना, लेकिन असल में यह रिकॉर्ड कब किया गया था, इसकी कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है. सोशल मीडिया पर पुरानी चीजें भी कई बार नए रंग रूप के साथ वायरल हो जाती हैं. बिना किसी सही जानकारी और ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट के इस तरह के वीडियो शेयर करना सिर्फ अफवाहों को हवा देता है. हानिया के फैंस अब यही उम्मीद कर रहे हैं कि इन बेबुनियाद कंट्रोवर्सी पर जल्द विराम लगे.

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Tags: hania aamir
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