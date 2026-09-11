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हानिया आमिर ने ‘पाब्लो’ सॉन्ग से ट्रोलर्स की लगाई क्लास, राखी सावंत ने ‘शेरनी’ बताकर लूटी महफिल; मचा बवाल

Hania Aamir: पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर ने संगीत की दुनिया में भी कदम रख दिया है. उन्होंने रैप सॉन्ग ‘पाब्लो’ से अपने सिंगिंग में डेब्यू किया है. साथ ही आपको बता दें कि इस गाने में राखी सावंत की छोटी-सी झलक ने भी दर्शकों का ध्यान खींचने का काम किया है. यानी राखी और हानिया एक साथ नजर आएंगी.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 11, 2026 12:25:18 PM IST

हानिया आमिर ने राखी सावंत संग रिलीज किया अपना पहला गाना
हानिया आमिर ने राखी सावंत संग रिलीज किया अपना पहला गाना


पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर ने अपने पहले गाने ‘पाब्लो’ से संगीत की दुनिया में कदम रखा है. यह गाना उन्होंने अपने आलोचकों को जवाब देने के लिए बनाया है. गाने के आखिर में बॉलीवुड अभिनेत्री राखी सावंत भी नजर आती हैं. उनकी इस छोटी-सी झलक ने दर्शकों का ध्यान खींचा है और फैंस इस अनोखे सहयोग को पसंद कर रहे हैं.

हानिया आमिर ने ट्रोलर्स को दिया जवाब

पाक एक्ट्रेस हानिया आमिर ने अपना पहला रैप गीत ‘पाब्लो’ रिलीज़ किया. खुद हानिया द्वारा लिखित और संगीतबद्ध इस गीत में, वह अपने आलोचकों को करारा जवाब देती हैं और उन धारणाओं को संबोधित करती हैं जिनमें उन्हें बहुत खूबसूरत और बेहद सतर्क होने के कारण “नकली” बताया जाता है. हानिया अपने आलोचकों से कहती हैं कि वे उनके कामों की चिंता करना छोड़ दें क्योंकि वह अपनी शर्तों पर जीवन जी रही हैं. गीत के एक हिस्से में, हानिया अपने आलोचकों से गहरी सांस लेने को कहती हैं और उन्हें याद दिलाती हैं कि हर कोई इंसान है. वह आगे कहती हैं कि लोगों को अंततः अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है और अपने आलोचकों को अपनी सीमा में रहने की चेतावनी देती हैं.

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राखी सावंत ने लूटी महफिल

सबसे बड़ा सरप्राइज गाने के अंत में आता है, जिसमें राखी सावंत एक विशेष अतिथि भूमिका में नजर आती हैं. भारतीय अभिनेत्री हानिया के लिए समर्थन का संदेश देती हैं, उनकी सुंदरता की प्रशंसा करती हैं और उन्हें आलोचनाओं को दिल पर न लेने की सलाह देती हैं.  राखी कहती हैं, ‘हानिया, मेरी जान, परेशान मत हो. समझी? कोई तनाव मत लो. तुम एक हूर हो, तुम्हारे चेहरे पर दिव्य प्रकाश है. वे तुम्हारी सुंदरता से जलते हैं.’

राखी सावंत ने हानिया आमिर को “शेरनी” बताते हुए उन्हें आलोचकों का निडर होकर सामना करने की सलाह दी. उन्होंने कहा, “जो डर गया, समझो मर गया.” राखी ने हानिया के गाने पर डांस करते हुए वीडियो भी शेयर किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

हानिया आमिर के बारे में

हानिया आमिर पाकिस्तानी अभिनेत्री हैं, जिन्होंने 2016 में फिल्म ‘जनान’ से डेब्यू किया था. ‘मेरे हमसफर’ और ‘कभी मैं कभी तुम’ जैसे शोज से उन्हें खास पहचान मिली. साल 2025 में वह दिलजीत दोसांझ और नीरू बाजवा के साथ ‘सरदार जी 3’ में भी नजर आईं, जो भारत में रिलीज नहीं हुई.

यह खबर भी पढ़ें: Haiwaan Movie Review: क्या ‘हैवान’ बन अक्षय कुमार ने जीता दिल? या सैफ अली ने बिन आंखों के दिखाया दम! फिल्म देखने से पहले पढ़ें…

Tags: hania aamirhome-hero-pos-10rakhi sawant
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