Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > न्यूड वीडियो लीक होने पर इस पाकिस्तानी एक्ट्रेस की उड़ गई नींद, उठाना पड़ा ऐसा कदम

न्यूड वीडियो लीक होने पर इस पाकिस्तानी एक्ट्रेस की उड़ गई नींद, उठाना पड़ा ऐसा कदम

राबी का नाम 2019 में तब अचानक सुर्ख़ियों में आया जब उनका एक प्राइवेट वीडियो लीक हो गया था। इस वीडियो में राबी टॉपलेस नजर आ रही थीं।

Published By: Kavita Rajput
Published: September 8, 2025 16:00:36 IST

न्यूड वीडियो लीक होने पर इस पाकिस्तानी एक्ट्रेस की उड़ गई नींद, उठाना पड़ा ऐसा कदम

Rabi Pirzada Nude Video: शोबिज की दुनिया में एक्ट्रेसेस का नाम विवादों से न जुड़े, भला ऐसा कैसे हो सकता है। कई एक्ट्रेसेस का करियर तो विवादों में फंसने की वजह से ही खत्म हो जाता है। ऐसा ही एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस और सिंगर के साथ हुआ। इस एक्ट्रेस का नाम राबी पीरजादा है। 

टॉपलेस वीडियो ने मचा दिया था हंगामा

राबी का नाम 2019 में तब अचानक सुर्ख़ियों में आया जब उनका एक प्राइवेट वीडियो लीक हो गया था। इस वीडियो में राबी टॉपलेस नजर आ रही थीं। इस वीडियो के लीक होते ही हंगामा मच गया और सोशल मीडिया पर कोहराम मच गया। राबी को इस वजह से काफी आलोचना भी झेलनी पड़ी। रिपोर्ट्स में कहा गया कि यह वीडियो उनके बॉयफ्रेंड ने लीक किया था लेकिन बाद में एक इंटरव्यू में राबी ने इस वीडियो के पीछे की सच्चाई खुद बयां की थी। 

न्यूड वीडियो लीक होने पर इस पाकिस्तानी एक्ट्रेस की उड़ गई नींद, उठाना पड़ा ऐसा कदम

राबी ने बताई थी वीडियो लीक होने की सच्चाई 

राबी ने बताया था कि यह वीडियो उन्होंने खुद अपने मोबाइल से बनाए थे। बाद में उन्होंने मोबाइल भेज दिया लेकिन किसी ने इसका डाटा रिकवर करके ये वीडियो लीक कर दिया। यह वीडियो लीक होने से उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर काफी फर्क पड़ा था। राबी ने कहा, घरवाले तो जानते थे कि मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन बाहर के लोगों ने मेरे साथ जो किया, उसे मैं बता नहीं सकती। मेरा मन किया था कि सबको गोली मार दूं। राबी ने आगे कहा कि वो बचपन से रीबेल यानी विद्रोही स्वभाव की हैं और किसी का कहना नहीं मानती हैं। लोग मानते हैं कि वीडियो मेरे बॉयफ्रेंड ने लीक किया था लेकिन उसमें किसी की गलती नहीं थी, यह वीडियो लीक होना कोई स्कैंडल नहीं बल्कि हादसा था। उन्हें हंसी आ रही थी कि लोग इस बारे में कैसी बेसिरपैर की बातें फैला रहे थे। 

न्यूड वीडियो लीक होने पर इस पाकिस्तानी एक्ट्रेस की उड़ गई नींद, उठाना पड़ा ऐसा कदम

राबी ने छोड़ दी फिल्म इंडस्ट्री

राबी ने बताया था कि इस घटना के बाद उन्होंने आध्यात्म की राह पकड़ ली थी और अल्लाह की इबादत करने के लिए काबा चली गई थीं। उन्होंने वहां से आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था और बोली थीं कि उन्होंने अपनी जिंदगी के 15 साल शोबिज में बर्बाद कर दिए और अब वो अल्लाह की इबादत में मन लगाना चाहती हैं। 

Tags: Rabi PirzadaRabi Pirzada nude videoRabi Pirzada topless video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

स्वस्थ जीवनशैली के लिए ट्राई करें ये नो-ऑयल पूरी रेसिपी

September 8, 2025

कैंसर से लड़ने वाले सुपरफूड्स

September 8, 2025

इन 4 लोगों को घी से रहना चाहिए दूर

September 8, 2025

6 ऐसी किताबें जो बना देंगी आपको एक बेहतर इंसान...

September 8, 2025

एशिया कप से ठीक पहले इस गेंदबाज ने किया कमाल

September 7, 2025

गैस और अपच की समस्या से राहत दिलाएंगी ये हर्बल...

September 7, 2025
न्यूड वीडियो लीक होने पर इस पाकिस्तानी एक्ट्रेस की उड़ गई नींद, उठाना पड़ा ऐसा कदम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

न्यूड वीडियो लीक होने पर इस पाकिस्तानी एक्ट्रेस की उड़ गई नींद, उठाना पड़ा ऐसा कदम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

न्यूड वीडियो लीक होने पर इस पाकिस्तानी एक्ट्रेस की उड़ गई नींद, उठाना पड़ा ऐसा कदम
न्यूड वीडियो लीक होने पर इस पाकिस्तानी एक्ट्रेस की उड़ गई नींद, उठाना पड़ा ऐसा कदम
न्यूड वीडियो लीक होने पर इस पाकिस्तानी एक्ट्रेस की उड़ गई नींद, उठाना पड़ा ऐसा कदम
न्यूड वीडियो लीक होने पर इस पाकिस्तानी एक्ट्रेस की उड़ गई नींद, उठाना पड़ा ऐसा कदम
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?