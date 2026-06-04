सेंसर बोर्ड के ‘संस्कारी चीफ’ थे पहलाज निहलानी, बॉलीवुड को दिए कई सुपरस्टार, गोविंदा और दिव्या भारती जैसे सितारे उन्हीं की देन

निर्माता-निर्देशक और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) के पूर्व चेयरमैन पहलाज निहलानी का 76 साल की उम्र में निधन हो गया, जिसकी वजह से फिल्म जगत में शोक का माहौल है.

पहलाज निहलानी की गिनती इंडस्ट्री के चर्चित और सफल फिल्ममेकर्स में होती थी. उन्होंने फिल्मों में गोविंदा और चंकी पांडे जैसे स्टार को लॉन्च किया.

फिल्म ‘हथकड़ी’ से की थी बतौर प्रोड्यूसर शुरुआत

1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में उन्होंने बतौर स्वतंत्र निर्माता फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा. इस दौरान हिंदी सिनेमा रोमांटिक फिल्मों से हटकर एक्शन और ड्रामा की तरफ बढ़ रहा था. वह ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जो भारत के आम आदमी को पसंद आए. पहलाज निहलानी ने साल 1982 में फिल्म ‘हथकड़ी’ से बतौर प्रोड्यूसर कदम रखा, उसके बाद फिर 1985 में दूसरी फिल्म ‘आंधी-तूफान’ बनाई. ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रहीं.

गोविंदा सहित कई स्टार्स को दिया मौका

80s और 90s के सुपरहिट हीरो गोविंदा को इंडस्ट्री में लॉन्च करने वाले पहलाज निहलानी ही थे. पहलाज ने साल 1986 में फिल्म ‘इल्जाम’ में गोविंदा को काम करने का मौका दिया. हालांकि, जानकारी के अनुसार पहलाज को गोविंदा की शक्ल खास पसंद नहीं आई थी, लेकिन उनके डांस मूव्स और एक्शन ने उन्हें काफी प्रभावित किया और उन्होंने गोविंदा को लीड एक्टर के तौर पर लॉन्च कर दिया. एक पुराने इंटरव्यू में पहलाज निहलानी ने जिक्र किया था कि ‘आंधी तूफान’ के बाद वो मिथुन चक्रवर्ती और शत्रुघ्न के साथ एक फिल्म बनाना चाहते थे. लेकिन उन दोनों की किसी वजह से डेट्स नहीं मिल सकीं. तभी उनके पास गोविंदा आए थे, लेकिन उनके फोटोग्राफ्स पहलाज को खास पसंद नहीं आए. अगले दिन गोविंदा वीडियो कैसेट लेकर पहुंचे, जिनमें उनके डांस मूव्स थे, को पहलाज को पसंद आ गए थे और गोविंदा को फिल्म में ले लिया गया था. इस तरह से फिल्म ‘इल्जाम’ से गोविंदा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की. यह फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और गोविंदा रातों-रात डांसिंग और एक्टिंग आइकन बन गए.

बता दें कि पहलाज निहलानी ने गोविंदा के अलावा चंकी पांडे को भी लॉन्च किया था. यही नहीं 90 के दशक में बेहद कम समय में इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने वाली दिव्या भारती को भी पहलाज निहलानी ने ही सुपरस्टार बनाया था. 1987 में आई फिल्म ‘आग ही आग’ से चंकी पांडे को फिल्म इंडस्ट्री में पहला बड़ा मौका मिला था, जिसने चंकी के करियर को रातोंरात चमका दिया. इसके बाद 1993 में उन्होंने गोविंदा और चंकी पांडे को लेकर ‘आंखें’ जैसी सुपरहिट फिल्म बनाई, जो उस साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी.