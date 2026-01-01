Bigg Boss 17: न टास्क, न मनोरंजन, सिर्फ बेमतलब का झगड़ा; वो 7 गलतियां जिसकी वजह से औंधे मुंह गिरा था बिग बॉस का ये सीजन

सलमान खान का मशहूर रियलिटी शो ‘बिग बॉस 17’ जब शुरू हुआ था, तो दर्शकों को इससे काफी उम्मीदें थीं. लेकिन जैसे-जैसे शो आगे बढ़ा, यह फैंस की फेवरेट लिस्ट से बाहर होता गया. सोशल मीडिया पर इसे ‘बोरिंग’ करार दिया गया और टीआरपी की रेस में भी यह पिछले सीजन्स के मुकाबले काफी पीछे रहा. आइए नजर डालते हैं उन मुख्य कारणों पर जिन्होंने इस सीजन की चमक को फीका कर दिया.

1. ‘तीन घर’ का कन्फ्यूजन

इस सीजन में घर को ‘दिल, दिमाग और दम’ के नाम से तीन हिस्सों में बांटा गया था. यह कॉन्सेप्ट दर्शकों को बिल्कुल रास नहीं आया. जब सदस्य एक साथ नहीं रहते तो उनके बीच के समीकरण ठीक से नहीं बन पाते. फैंस का मानना था कि अगर सभी एक ही छत के नीचे रहते तो शो कहीं ज्यादा दिलचस्प होता.

2. एंटरटेनमेंट का अभाव और टास्क की कमी

शो में इस बार मनोरंजक टास्क (Weekly Tasks) की भारी कमी देखी गई. बिग बॉस के पुराने सीजन्स की जान कहे जाने वाले कड़े टास्क इस बार नदारद रहे, जिससे शो नीरस हो गया.

3. पति-पत्नी और वो का ड्रामा

सीजन की शुरुआत ‘सिंगल्स बनाम कपल्स’ के थीम से हुई थी. अंकिता लोखंडे-विक्की जैन और ऐश्वर्या शर्मा-नील भट्ट जैसे जोड़ों के बीच के आपसी झगड़ों ने दर्शकों को बोर कर दिया.

4. असली रिश्तों की कमी

बिग बॉस के सफल सीजन्स की पहचान वहां बनने वाली दोस्ती और मजबूत बॉन्ड्स होते हैं. लेकिन सीजन 17 में हर कोई दूसरे का दुश्मन बना नजर आया. घर में सच्ची दोस्ती या इमोशनल कनेक्ट की भारी कमी थी, जिससे दर्शक खुद को शो से जोड़ नहीं पाए.

5. बिना बात की चीख-पुकार

शो में हर छोटी बात पर बेवजह की लड़ाइयां होती रहीं. अक्सर ऐसा लगता था कि कंटेस्टेंट्स सिर्फ फुटेज पाने के लिए चिल्ला रहे हैं, जबकि लड़ाई के पीछे का कोई ठोस कारण नहीं होता था. इससे दर्शकों का सिरदर्द बढ़ा और दिलचस्पी कम हुई.

6. घर जाने की रट

एक समय ऐसा था जब कंटेस्टेंट्स बिग बॉस के घर में टिकने के लिए लड़ते थे. लेकिन इस सीजन में लगभग हर सदस्य अभिषेक कुमार से लेकर खानजादी और अंकिता तक ने बार-बार ‘मुझे घर जाना है’ की रट लगाई. इस नकारात्मक रवैये ने फैंस को निराश किया.

7. दमदार पर्सनैलिटी का न होना

फैंस का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि इस बार शो में किसी ‘एक्स-फैक्टर’ वाले सितारे की कमी थी. सिद्धार्थ शुक्ला या गौतम गुलाटी जैसा कोई ऐसा चेहरा नहीं दिखा जिसने अकेले दम पर शो को संभाला हो.