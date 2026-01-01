Home > मनोरंजन > ओटीटी > Sant Web Series: कौन हैं नीम करोली बाबा? स्टीव जॉब्स से लेकर हॉलीवुड तक को किया प्रेरित; यहां जानें उनके बारे में सब कुछ

Sant Web Series: कौन हैं नीम करोली बाबा? स्टीव जॉब्स से लेकर हॉलीवुड तक को किया प्रेरित; यहां जानें उनके बारे में सब कुछ

Neem Karoli Baba web series: नीम करोली बाबा, जिन्हें उस समय बाबा लक्ष्मण दास के नाम से जाना जाता था, ने 1958 में अपना घर छोड़ दिया और उत्तरी भारत में घूमे.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 1, 2026 11:42:40 PM IST

Neem Karoli Baba
Neem Karoli Baba


Neem Karoli Baba: ऑलमाइटी मोशन पिक्चर ने एक नई वेब सीरीज़ – संत की घोषणा की है, जो पूजनीय आध्यात्मिक गुरु नीम करोली बाबा के जीवन, समय और स्थायी विरासत पर आधारित 7-भाग का एक प्रीमियम शो है. दुनिया भर में पहुँच के लिए डिज़ाइन की गई, संत का निर्माण 20 भाषाओं में किया जाएगा, जिससे यह किसी भी भारतीय प्रोडक्शन हाउस द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे बड़ी बहुभाषी आध्यात्मिक सीरीज़ में से एक बन जाएगी.

कहानी कहने का फॉर्मेट लाइव-एक्शन सिनेमैटिक फिल्मांकन, हाई-एंड VFX और AI-असिस्टेड विज़ुअल रिकंस्ट्रक्शन को मिलाएगा, जिससे मेकर्स अलग-अलग युगों और घटनाओं को इमर्सिव रियलिज़्म के साथ फिर से बना सकेंगे.

यह एक आध्यात्मिक ज़िम्मेदारी…

संत मेरे लिए सिर्फ़ एक सीरीज़ नहीं है – यह एक आध्यात्मिक ज़िम्मेदारी है. नीम करोली बाबा जी ने मेरे जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण दौर में मेरा मार्गदर्शन और रक्षा की है. एक भक्त के तौर पर, मुझे उनकी कहानी दुनिया के सामने लाने में गर्व महसूस हो रहा है. एक प्रोड्यूसर के तौर पर, मैं यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा कि यह सीरीज़ पूरी ईमानदारी, भक्ति और विश्व स्तरीय गुणवत्ता के साथ बनाई जाए.

संत के साथ, ऑलमाइटी मोशन पिक्चर का लक्ष्य आध्यात्मिक कहानी कहने में एक नया बेंचमार्क स्थापित करना है – जो विश्वासियों, साधकों और दुनिया भर के दर्शकों से समान रूप से जुड़ सके. इस सीरीज़ को सिर्फ़ कंटेंट के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे अनुभव के तौर पर देखा जा रहा है जो आधुनिक सिनेमैटिक भाषा में विश्वास, करुणा और शाश्वत ज्ञान को दर्शाता है. कास्टिंग, प्लेटफ़ॉर्म पार्टनरशिप और प्रोडक्शन टाइमलाइन के बारे में और जानकारी आने वाले महीनों में घोषित होने की उम्मीद है.

नीम करोली बाबा कौन थे?

नीम करोली बाबा एक हिंदू गुरु और भगवान हनुमान के भक्त थे. 11 साल की उम्र में अपने माता-पिता द्वारा शादी कराने के बाद, वे एक घूमने वाले साधु बनने के लिए घर छोड़ गए. बाद में, वे अपने पिता के अनुरोध पर, एक व्यवस्थित विवाहित जीवन जीने के लिए घर लौट आए.

उनके दो बेटे और एक बेटी थी. नीम करोली बाबा, जिन्हें उस समय बाबा लक्ष्मण दास के नाम से जाना जाता था, ने 1958 में अपना घर छोड़ दिया और उत्तरी भारत में घूमे. अपने जीवनकाल में, कैंची और वृंदावन में दो मुख्य आश्रम बनाए गए. समय के साथ, उनके नाम पर 100 से ज़्यादा मंदिर बनाए गए.

