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कौन हैं सतीश सनपाल, 8वीं पास अरबपति; हर साल पत्नी को गिफ्ट में देते हैं 3 किलो सोना, नेटवर्थ जानकर उड़ जाएंगे होश!

Who is Satish Sanpal: कौन हैं सतीश सनपाल? जो पत्नी को हर साल 3 किलो सोना गिफ्ट करते हैं. 8वीं फेल से 500 करोड़ के मालिक बनने वाले इस देसी बिजनेसमैन की हैरान करने वाली कहानी.

By: Shivani Singh | Published: May 23, 2026 4:02:37 PM IST

कौन हैं सतीश सनपाल, 8वीं पास अरबपति; हर साल पत्नी को गिफ्ट में देते हैं 3 किलो सोना, नेटवर्थ जानकर उड़ जाएंगे होश!


Satish Sanpal Net Worth: नेटफ्लिक्स (Netflix) की रियलिटी सीरीज ‘देसी ब्लिंग’ (Desi Bling) का क्लिप इन दिनों सोशल मीडिया पर छा गया है. इस शो में दुबई में रहने वाले भारतीय मूल के अमीरों की बेहद लग्जरी और चकाचौंध भरी जिंदगी को करीब से दिखाया गया है. लेकिन इस तड़क-भड़क के बीच, एक ऐसी बात सामने आई है जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. शो के एक बिजनेसमैन अपनी पत्नी को हर साल 1-2 नहीं, बल्कि पूरे 3 किलो सोना गिफ्ट करते हैं. आइए जानते हैं कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह कपल आखिर है कौन.

यह कहानी है बिजनेसमैन सतीश सनपाल की. शो के टीज़र में उनकी पत्नी ताबिंदा सनपाल बड़े ही कैजुअल अंदाज में यह खुलासा करती नजर आती हैं कि सतीश उन्हें हर साल 3 किलो सोना खरीदकर देते हैं. उनका यह बयान इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है.

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ब्रिटिश-पाकिस्तानी मूल की एंटरप्रेन्योर ताबिंदा दुबई के साउथ एशियन हाई-सोसाइटी सर्कल्स का एक जाना-माना चेहरा हैं. अपने खास स्टाइल और बिजनेस की गहरी समझ के लिए पहचानी जाने वाली ताबिंदा सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं हैं. बिजनेस और फाइनेंस में डिग्री हासिल करने वाली ताबिंदा अपने फैमिली बिजनेस में भी एक्टिव रोल निभाती हैं और उनके बिजनेस एम्पायर को बढ़ाने में रणनीति तैयार करती हैं.

कौन हैं सतीश सनपाल?

मूल रूप से मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले सतीश सनपाल काफी कम उम्र में दुबई चले गए थे. वहां उन्होंने रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, फाइनेंस और मीडिया जैसे कई सेक्टर्स में अपना बिजनेस खड़ा किया। आज वह ANAX Holding नाम की कंपनी के मालिक हैं, जिसकी वैल्यू करीब $3 बिलियन (लगभग 25,000 करोड़ रुपये) बताई जाती है.

इस कंपनी के तहत लग्जरी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट और प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी जैसे कई बड़े वेंचर्स आते हैं. दुबई के बिजनेस वर्ल्ड में सतीश आज एक बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं. शो में उनका एक डायलॉग खूब चर्चा में है, जहां वह कहते हैं, ‘पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है.’ 

स्कूल ड्रॉपआउट से बिजनेस टायकून बनने का सफर

सतीश सनपाल का यह सफर दुबई की चकाचौंध जैसा आसान नहीं था. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उन्होंने 8वीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और महज 15 साल की उम्र में बिजनेस की दुनिया में कदम रख दिया था. उन्होंने अपनी मां से 50,000 रुपये उधार लेकर एक छोटी सी किराने की दुकान खोली थी. हालांकि, उस बिजनेस में उन्हें नुकसान हुआ, लेकिन इस घाटे ने उन्हें बिजनेस के कड़े सबक सिखा दिए.

इसके बाद उन्होंने शेयर मार्केट में एक इंटरमीडियरी (दलाल) के तौर पर काम शुरू किया, जहां वह निवेशकों को ब्रोकर से जोड़ते थे. कुछ बड़ा करने की चाह में वह दुबई शिफ्ट हो गए और यही फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. सतीश अक्सर कहते हैं कि उन्होंने जिंदगी में कभी किसी के नीचे काम नहीं किया. वह अपनी इस कामयाबी का क्रेडिट अपनी आजादी, रिस्क लेने की क्षमता और कभी हार न मानने वाले जज्बे को देते हैं. आज उनकी पर्सनल नेटवर्थ करीब 500 करोड़ रुपये आंकी जाती है.

लग्जरी गाड़ियों और शाही लाइफस्टाइल के शौकीन

सतीश सनपाल को महंगी और लग्जरी कारों का जबरदस्त शौक है. साल 2023 में उन्होंने अपनी कलेक्शन में करीब 35 करोड़ रुपये की बुगाटी चिरोन (Bugatti Chiron) शामिल की थी, जिसने खूब सुर्खियां बटोरीं.

इतना ही नहीं, वह अपने बच्चों को भी करोड़ों के तोहफे देने के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने अपने बेटे लक्ष्य को एक व्हाइट रोल्स-रॉयस कलिनन ब्लैक बैज (Rolls-Royce Cullinan Black Badge) गिफ्ट की थी. वहीं, उनकी बेटी इसाबेला उस वक्त ग्लोबल लाइमलाइट में आ गई थी, जब सतीश ने उसे एक कस्टमाइज्ड पिंक रोल्स-रॉयस फैंटम (Rolls-Royce Phantom) तोहफे में दी, जिसकी कीमत लगभग 5.8 करोड़ रुपये थी.

लग्जरी कारों के अलावा, यह फैमिली अपनी आलीशान और ग्रैंड पार्टियों के लिए भी जानी जाती है. बेटी इसाबेला के पहले जन्मदिन पर एक बेहद शानदार पार्टी रखी गई थी, जिसमें आतिफ असलम और राहत फतेह अली खान जैसे दिग्गज गायकों ने परफॉर्म किया था. इस सेलिब्रेशन में बॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया, नोरा फतेही और ‘दुबई ब्लिंग’ के कई स्टार्स भी शामिल हुए थे.

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