Home > मनोरंजन > ओटीटी > Neem Karoli Baba Web Series: OTT पर दिखेगी ‘संत’ नीम करोली बाबा की कहानी, स्टीव जॉब्स-जुकरबर्ग को दिखाई थी जीवन की राह; यहां जानें सारी डिटेल्स

Neem Karoli Baba Web Series: OTT पर दिखेगी ‘संत’ नीम करोली बाबा की कहानी, स्टीव जॉब्स-जुकरबर्ग को दिखाई थी जीवन की राह; यहां जानें सारी डिटेल्स

Sant Neem Karoli Baba: यह वेब सीरीज़ उत्तराखंड के कैंची धाम के पूजनीय आध्यात्मिक गुरु के जीवन, समय और स्थायी विरासत पर आधारित होगी.

By: Shubahm Srivastava | Last Updated: January 1, 2026 9:53:13 PM IST

Neem Karoli Baba Web Series
Neem Karoli Baba Web Series


Neem Karoli Baba Web Series: प्रसिद्ध संत नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित एक सात-भाग वाली मल्टीलिंगुअल सीरीज़, जिसका नाम ‘संत’ है, की घोषणा की गई है. नीम करोली बाबा ने स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग और जूलिया रॉबर्ट्स को प्रेरित किया था. यह वेब सीरीज़ उत्तराखंड के कैंची धाम के पूजनीय आध्यात्मिक गुरु के जीवन, समय और स्थायी विरासत पर आधारित होगी.

You Might Be Interested In

इस महत्वाकांक्षी शो को ऑलमाइटी मोशन पिक्चर का समर्थन प्राप्त है, जिसका लक्ष्य भारत के सबसे प्रभावशाली संतों में से एक को आज के दर्शकों के सामने प्रामाणिक रूप से पेश करना है.

एक वैश्विक स्तर का विज़न

दुनिया भर में पहुंच के लिए डिज़ाइन की गई, ‘संत’ का निर्माण 20 भाषाओं में किया जाएगा, जिससे यह किसी भी भारतीय प्रोडक्शन हाउस द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे बड़ी मल्टीलिंगुअल आध्यात्मिक सीरीज़ में से एक बन जाएगी. कहानी कहने का फॉर्मेट लाइव-एक्शन सिनेमैटिक फिल्मांकन, हाई-एंड VFX और AI-असिस्टेड विज़ुअल रिकंस्ट्रक्शन को मिलाएगा, जिससे निर्माता अलग-अलग युगों और घटनाओं को इमर्सिव रियलिज़्म के साथ फिर से बना सकेंगे.

You Might Be Interested In

यह प्रोजेक्ट दो साल से ज़्यादा समय से गहन रिसर्च और डेवलपमेंट के तहत है, जिसमें सटीकता, संवेदनशीलता और कहानी की गहराई सुनिश्चित करने के लिए आध्यात्मिक विद्वान, इतिहासकार और क्रिएटिव विशेषज्ञ शामिल हैं.

अंतर्राष्ट्रीय शिल्प, भारतीय आत्मा

ऑलमॉटी मोशन पिक्चर ने यूनाइटेड किंगडम के शीर्ष तकनीकी प्रतिभाओं के साथ-साथ एक कुशल भारतीय क्रिएटिव और प्रोडक्शन टीम को फाइनल किया है. निर्माताओं का कहना है कि यह सीरीज़ वैश्विक OTT प्रोडक्शन मानकों को पूरा करेगी, साथ ही भारतीय आध्यात्मिक लोकाचार में भी निहित रहेगी.

अपनी वैश्विक पहुंच के हिस्से के रूप में, प्रोडक्शन मार्क जुकरबर्ग, जूलिया रॉबर्ट्स, स्टीव जॉब्स फाउंडेशन जैसी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों से जुड़ने की पूरी कोशिश करेगा, जिन्हें व्यापक रूप से बाबा की कृपा से प्रभावित माना जाता है, ताकि उनकी शिक्षाओं की कालातीत और सार्वभौमिक भावना को दर्शाया जा सके.

एक बहुत ही व्यक्तिगत यात्रा

इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए, निर्माता और संस्थापक प्रभलीन संधू ने इस विषय से अपने व्यक्तिगत जुड़ाव के बारे में बताया: “मेरे लिए ‘संत’ सिर्फ़ एक सीरीज़ नहीं है – यह एक आध्यात्मिक ज़िम्मेदारी है. नीम करोली बाबा जी ने मेरे जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण दौर में मेरा मार्गदर्शन और रक्षा की है. एक आस्तिक के तौर पर, मुझे उनकी कहानी दुनिया के सामने लाने में गर्व महसूस हो रहा है. एक निर्माता के तौर पर, मैं यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगी कि यह सीरीज़ उच्चतम स्तर की ईमानदारी, भक्ति और विश्व स्तरीय गुणवत्ता के साथ बनाई जाए.”

नया रास्ता दिखाने वाले कंटेंट के लिए प्रयास

प्रभलीन संधू ने हाल ही में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित और व्यापक रूप से चर्चित वेब सीरीज़ ‘भय: द गौरव तिवारी मिस्ट्री’ दी है, जो एक शैली-परिभाषित पैरानॉर्मल शो है जिसका प्रीमियर Amazon MX Player और Prime Video पर हुआ, जिसने अपनी मौलिकता और साहस के लिए दर्शकों से ज़बरदस्त प्रतिक्रिया हासिल की. उन्होंने प्रतिष्ठित सीरीज़ मेड इन इंडिया – ए टाइटन स्टोरी भी पूरी की, जो भारत के सबसे मशहूर ब्रांड्स में से एक, ‘टाइटन’ की यात्रा पर आधारित है. इस सीरीज़ में अनुभवी अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने जे.आर.डी. टाटा और जिम सरभ ने ज़ेरक्सिस देसाई का किरदार निभाया था, और इसकी सिनेमैटिक कहानी और ऐतिहासिक गहराई के लिए इसकी तारीफ़ की गई थी.

वैश्विक प्रासंगिकता

संत के साथ, ऑलमाइटी मोशन पिक्चर का लक्ष्य आध्यात्मिक कहानी कहने में एक नया बेंचमार्क स्थापित करना है – जो विश्वासियों, साधकों और दुनिया भर के दर्शकों से समान रूप से जुड़ सके. इस सीरीज़ को सिर्फ़ कंटेंट के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे अनुभव के तौर पर देखा जा रहा है जो आधुनिक सिनेमैटिक भाषा में विश्वास, करुणा और शाश्वत ज्ञान को दर्शाता है. कास्टिंग, प्लेटफ़ॉर्म पार्टनरशिप और प्रोडक्शन टाइमलाइन के बारे में और जानकारी आने वाले महीनों में घोषित होने की उम्मीद है.

Bigg Boss 17: न टास्क, न मनोरंजन, सिर्फ बेमतलब का झगड़ा; वो 7 गलतियां जिसकी वजह से औंधे मुंह गिरा था बिग बॉस का ये…

You Might Be Interested In
Tags: Julia RobertsNeem Karoli Baba web seriesOTT NewsSant spiritual Gurusteve jobs
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मलेशिया का रहस्यमयी फूल, बिना धूप के उगने वाला ‘परियों...

January 1, 2026

इस सर्दी करीना कपूर जैसे दिखना है? ये 10 विंटर...

January 1, 2026

नए साल 2026 की सबसे भव्य आतिशबाजी, इन 9 देशों...

December 31, 2025

‘स्ट्रेंजर थिंग्स’ सीज़न 5 के अलावा ज़रूर देखें ये 10...

December 31, 2025

BTS के V का ऐसा फैशन स्टाइल, जिसे देख दुनिया...

December 31, 2025

गोलगप्पे या स्ट्रीट फूड खाने से पहले दो बार सोच...

December 31, 2025
Neem Karoli Baba Web Series: OTT पर दिखेगी ‘संत’ नीम करोली बाबा की कहानी, स्टीव जॉब्स-जुकरबर्ग को दिखाई थी जीवन की राह; यहां जानें सारी डिटेल्स

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Neem Karoli Baba Web Series: OTT पर दिखेगी ‘संत’ नीम करोली बाबा की कहानी, स्टीव जॉब्स-जुकरबर्ग को दिखाई थी जीवन की राह; यहां जानें सारी डिटेल्स
Neem Karoli Baba Web Series: OTT पर दिखेगी ‘संत’ नीम करोली बाबा की कहानी, स्टीव जॉब्स-जुकरबर्ग को दिखाई थी जीवन की राह; यहां जानें सारी डिटेल्स
Neem Karoli Baba Web Series: OTT पर दिखेगी ‘संत’ नीम करोली बाबा की कहानी, स्टीव जॉब्स-जुकरबर्ग को दिखाई थी जीवन की राह; यहां जानें सारी डिटेल्स
Neem Karoli Baba Web Series: OTT पर दिखेगी ‘संत’ नीम करोली बाबा की कहानी, स्टीव जॉब्स-जुकरबर्ग को दिखाई थी जीवन की राह; यहां जानें सारी डिटेल्स