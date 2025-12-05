Home > मनोरंजन > ओटीटी > The Girlfriend Movie OTT Release: कॉलेज लाइफ शुरू करने से पहले ज़रूर देखें ये फ़िल्म! वरना कर सकते हैं बहुत बड़ी गलती

कॉलेज लाइफ में कदम रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक ज़रूरी फ़िल्म ‘The Girlfriend’. प्यार, पज़ेसिवनेस और रिश्तों की असलियत दिखाती यह कहानी बताती है कि कब प्यार आज़ादी छीनने की हद तक बढ़ जाता है. पढ़िए आपको क्यों देखनी चाहिए ये फिल्म

By: Shivani Singh | Published: December 5, 2025 11:21:01 PM IST

अगर आप कॉलेज लाइफ शुरू करने जा रहे हैं, तो ज़िंदगी आपको बहुत कुछ सिखाएगी दोस्ती, प्यार, सपने और कभी-कभी ऐसे रिश्ते भी, जो मुस्कान के पीछे छुपा दर्द बन जाते हैं. ‘The Girlfriend’ सिर्फ़ एक फ़िल्म नहीं, बल्कि आज की जनरेशन के रिश्तों का आईना है. यह बताती है कि प्यार जितना खूबसूरत होता है, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है जब वो आज़ादी छीन ले. इसलिए कॉलेज में कदम रखने से पहले, या अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को इस सफ़र पर भेजने से पहले, यह फ़िल्म ज़रूर दिखाएं.

‘द गर्लफ्रेंड’ स्टोरीलाइन

राहुल रविंद्रन द्वारा निर्देशित फिल्म The Girlfriend OTT प्लेटफार्म पर आ चुकी है. रश्मिका मंदाना और धीक्षित शेट्टी लीड रोल में हैं. जिसमें रश्मिका और धीक्षित एक-दूसरे के प्यार में डूबे हुए दिखते हैं, साथ में मज़ेदार डायलॉग भी हैं. कहानी जल्द ही एक मुश्किल मोड़ लेती है, जिसे तनाव भरे झगड़ों, असहमति, पारिवारिक झगड़ों, गुस्से और शक के ज़रिए दिखाया गया है. आखिर में, रश्मिका का किरदार अपने रिश्ते और गर्लफ्रेंड होने के टैग पर सवाल उठाता हुआ दिखता है.

फ़िल्म की कहानी एक ऐसी लड़की के इर्द-गिर्द घूमती है जो पढ़ाई में होशियार है एक bookish student. उसे प्यार मिलता है, लेकिन धीरे-धीरे वही प्यार उसकी आज़ादी पर हक जमाने लगता है. रिश्ते को निभाने की चाहत में वह खुद को कहाँ खो देती है, यही इस फ़िल्म का केंद्र है. डायरेक्टर राहुल रवींद्रन ने नए दौर के रिश्तों की उस कड़वी हकीकत को दिखाया है, जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज़ कर देते हैं. Rashmika Mandanna और Dheekshith Shetty ने अपने किरदारों में इतनी सचाई डाली है कि कई पल चुभते हैं… क्योंकि वो असली ज़िंदगी जैसे ही लगते हैं.

यह फिल्म राहुल ने लिखी और डायरेक्ट की है. इसे धीरज मोगिलिनेनी और विद्या कोप्पिनेडी ने प्रोड्यूस किया है. म्यूज़िक हेशम अब्दुल वहाब ने कंपोज़ किया है. फिल्म का टीज़र पिछले साल रिलीज़ हुआ था. इसकी शुरुआत विजय देवरकोंडा के वॉयसओवर से हुई थी जिसमें वह एक्ट्रेस की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे, जिसमें रश्मिका अपने सामान के साथ कॉलेज में जाती हुई दिख रही थी. यह फिल्म 7 नवंबर को इसी साल रिलीज़ हुई थी और अब ott प्लेटफार्म पर भी उपलब्ध है.

आपको फिल्म क्यों देखनी चाहिए

अगर आप जल्द ही कॉलेज लाइफ की दहलीज़ पर कदम रखने वाले हैं, तो The Girlfriend आपके लिए सिर्फ़ एक फ़िल्म नहीं एक चेतावनी है, एक सीख है, एक आईना है। और अगर ये लेख कोई माता या पिता पढ़ रहे हैं जिनके बच्चे कॉलेज में प्रवेश करने वाले हैं, तो आप अपने बच्चे को यह फ़िल्म ज़रूर दिखाएँ.

क्योंकि आज की जनरेशन में गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड के रिश्ते सिर्फ़ प्यार तक सीमित नहीं रह गए हैं. कभी-कभी यह रिश्ता कब प्यार से बढ़कर कंट्रोल, जलन, और पज़ेसिवनेस में बदल जाता है, पता ही नहीं चलता.

