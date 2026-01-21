Video: फराह खान के ‘द 50’ हाउस की पहली झलक आई सामने, महल जैसा घर देख लोगों के उड़े होश

The 50 Release Date: भारतीय टेलीविज़न दर्शकों के पास खुश होने का एक नया कारण है, क्योंकि बहुप्रतीक्षित रियलिटी शो ‘द 50’ 1 फरवरी, 2026 को अपने ग्रैंड प्रीमियर के लिए तैयार है. यह शो कलर्स टीवी पर प्रसारित होगा और JioHotstar पर स्ट्रीम होगा. फिल्म निर्माता और कोरियोग्राफर फराह खान इस सीरीज़ को होस्ट करेंगी, जिसमें एक बिल्कुल नया फॉर्मेट और हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा.

इंटरनेशनल फॉर्मेट लेस सिंकेंटे से प्रेरित

‘द 50’ लोकप्रिय इंटरनेशनल फॉर्मेट लेस सिंकेंटे से लिया गया है. इस शो में 50 सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट एक शानदार, महल जैसी जगह पर एक साथ रहेंगे. लगभग 50 एपिसोड के दौरान, कंटेस्टेंट शारीरिक रूप से मुश्किल टास्क, जटिल सामाजिक समीकरण और रणनीतिक गेमप्ले से गुज़रेंगे, ये सब एक रहस्यमयी शख्सियत “द लायन” की निगरानी में होगा, जो गेम और उसके ट्विस्ट को कंट्रोल करता है.

‘द 50’ हाउस के अंदर: एक शाही विज़ुअल नज़ारा

हाल ही में, ‘द 50’ हाउस का एक वीडियो टूर सोशल मीडिया पर सामने आया और तेज़ी से वायरल हो गया, जिससे फैंस को शो के सेट की पहली झलक मिली. घर को एक शाही महल की तरह डिज़ाइन किया गया है, जो एक शानदार और सिनेमैटिक अनुभव देता है.

यह टूर एक बड़े लॉन से शुरू होता है जो सजी-धजी दीवारों, मेहराबों और हरी-भरी हरियाली से घिरा है. बीच में लगा एक शानदार फव्वारा एक शाही माहौल बनाता है, जो एक शाही आंगन जैसा एहसास देता है. विंटेज-स्टाइल के लैंप, ऊंचे ताड़ के पेड़ और चौड़े रास्ते पुराने ज़माने के आकर्षण को और बढ़ाते हैं. शानदार इंटीरियर शक्ति और विलासिता को दर्शाते हैं

यह भव्यता घर के अंदर भी जारी है, जिसमें एक शानदार डबल-हाइट एंट्रेंस हॉल है. दोहरी घुमावदार सीढ़ियाँ, नक्काशीदार रेलिंग और सुंदर झूमर इस जगह पर हावी हैं, जबकि गर्म सुनहरे रंग और जटिल दीवार डिज़ाइन रॉयल्टी और शक्ति को दर्शाते हैं. गलियारे और कॉमन एरिया विस्तृत भित्ति चित्रों, मेहराबों और नरम एम्बिएंट लाइटिंग के साथ महल की थीम को बनाए रखते हैं. बेडरूम, डिज़ाइन में शांत होने के बावजूद, फिर भी विलासिता और परिष्कार को दर्शाते हैं.

कन्फर्म कंटेस्टेंट्स और अफवाहों वाले नाम

कई सेलिब्रिटीज़ को पहले ही The 50 में कंटेस्टेंट के तौर पर कन्फर्म किया जा चुका है. इस लिस्ट में शामिल हैं:

करण पटेल

फैसल शेख (मिस्टर फैजू)

दिव्या अग्रवाल

अर्चना गौतम

प्रिंस नरूला

मोनालिसा

विक्रांत सिंह राजपूत

प्रतीक सहजपाल

इसके अलावा, श्वेता तिवारी, अंकिता लोखंडे, उर्फी जावेद, एमीवे बंटाई, कुशा कपिला और शिव ठाकरे जैसे पॉपुलर नामों के भी शो में शामिल होने की अफवाह है.

2026 के सबसे बड़े रियलिटी शो में से एक