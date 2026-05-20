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7 साल का इंतजार खत्म! ‘The Boys’ का आखिरी एपिसोड हुआ जारी, जानिए भारत में कब और कहां देखें ?

The Boys Season 5 Episode 8 Release: काफी दिनों से लोगों को चर्चित वेब सीरीज The Boys के पांचवे सीजन का 8वां एपिसोड आ गया है. आइए जानते हैं कि इसे इंडिया में कब और कहां देख सकते हैं?

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 20, 2026 3:07:06 PM IST

7 साल का इंतजार खत्म! ‘The Boys’ का आखिरी एपिसोड हुआ जारी, जानिए भारत में कब और कहां देखें ?


The Boys Season 5 Episode 8 Release: सुपरहीरो दुनिया की सबसे चर्चित वेब सीरीज में शामिल The Boys अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है. लगभग सात साल तक लोगों को चौंकाने, भावुक करने और हैरान कर देने के बाद अब इस सीरीज का आखिरी एपिसोड रिलीज होने जा रहा है. पांच सीजन तक चले इस सफर का अंत आज होने वाला है और फैंस बेसब्री से जानना चाहते हैं कि आखिर होमलैंडर, बुचर और बाकी किरदारों का क्या होगा.

The Boys के सीजन 5 का आठवां और आखिरी एपिसोड ‘Blood and Bone’ आज प्राइम वीडियो पर रिलीज किया जाएगा. भारत में लोग इसे दोपहर करीब 12:30 बजे से 1:30 बजे के बीच Amazon Prime पर देख सकेंगे. दुनियाभर में अलग-अलग टाइम जोन के हिसाब से रिलीज टाइम तय किया गया है.

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दुनियाभर में अलग-अलग समय पर होगा स्ट्रीम

अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में ये एपिसोड रात 12 बजे रिलीज होगा, जबकि ईस्ट कोस्ट पर लोग इसे सुबह 3 बजे देख पाएंगे. ब्रिटेन में सुबह 8 बजे और फ्रांस, जर्मनी, इटली व स्पेन में सुबह 9 बजे ये एपिसोड स्ट्रीम होगा. जापान और साउथ कोरिया में शाम 4 बजे और सिडनी में शाम 5 बजे इसे देखा जा सकेगा.

सीजन 5 के फिनाले एपिसोड ‘Blood and Bone’ की लंबाई करीब 1 घंटा 5 मिनट बताई जा रही है. खास बात ये है कि शो के क्रिएटर Eric Kripke ने इसे जरूरत से ज्यादा लंबा नहीं बनाया. उन्होंने कहानी को तेज और दमदार तरीके से खत्म करने पर ध्यान दिया है.

पिछले एपिसोड ने फैंस को कर दिया था भावुक

सीजन 5 के सातवें एपिसोड ने लोगों को भावुक कर दिया था. होमलैंडर के हमले के दौरान फ्रेंची ने किमिको और सेज को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी. वो तुरंत नहीं मरा, बल्कि रेडिएशन पॉइजनिंग की वजह से धीरे-धीरे उसकी मौत हुई. किमिको की गोद में लेटे हुए उसके आखिरी शब्द थे, ‘Je t’aime. From the first.’  

फिनाले में होगा सबसे बड़ा मुकाबला

रिपोर्ट्स के मुताबिक आखिरी एपिसोड में व्हाइट हाउस के अंदर The Boys और The Seven के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिलेगा. ये लड़ाई पूरी कहानी की दिशा बदल सकती है. सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या होमलैंडर बच पाएगा? क्या बुचर खुद की कुर्बानी देगा? और क्या इस सीरीज का किसी किरदार को खुशहाल अंत मिलेगा या नहीं.

 

Tags: blood and bonethe boys episode 8 release dateThe Boys Season 5 Episode 8 Release
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