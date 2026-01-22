‘द 50’ के कन्फर्म कंटेस्टेंट्स लिस्ट आउट! करण पटेल से शिव ठाकरे तक…शो में होंगे शामिल, कौन बनेगा ‘द शेर’?

51
Farah Khan Show The 50: फिल्म मेकर फ़राह खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले रियलिटी शो ‘द 50’ का नया प्रोमो बुधवार, 21 जनवरी, 2026 को जारी किया गया. इसमें भव्य महल की पहली झलक दिखाई गई है, जहां प्रतिभागी आमने-सामने की चुनौतियों में प्रतिस्पर्धा करेंगे. इस शो में टेलीविजन और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लोकप्रिय चेहरे नज़र आने की उम्मीद है. बनिजय द्वारा निर्मित ‘द 50’ दर्शकों का 50 दिनों तक मनोरंजन करने का वादा करता है. दर्शक इस रियलिटी टीवी शो को 1 फरवरी, 2026 से देख सकेंगे.
‘द 50’ की पहली झलक
नया प्रोमो शेयर करते हुए JioHotstar ने लिखा, “इस महल में आपका स्वागत है ‘द लायन’. ‘द 50’, 1 फरवरी से JioHotstar और @ColorsTv पर शुरू हो रहा है.” सोशल मीडिया यूजर्स ने ‘द 50’ के प्रोमो पर प्रतिक्रिया देते हुए इसकी तुलना कोरियाई शो ‘स्क्विड गेम’ से भी की. एक यूजर ने लिखा, “सस्ता स्क्विड गेम (sic),” जबकि दूसरे ने कहा, “यह इंडियन स्क्विड गेम (sic) है.” नए एपिसोड जियोहॉटस्टार पर रात 9 बजे स्ट्रीम होंगे, जबकि कलर्स टीवी पर इसका प्रसारण रात 10:30 बजे होगा।
‘द 50’ के प्रतियोगियों की सूची
करण पटेल, फैसल शेख और दिव्या अग्रवाल जैसे सेलेब्रिटीज के शो में भाग लेने की पुष्टि हो चुकी है. वहीं, धनश्री वर्मा, प्रतीक सहजपाल, सबा आजाद, एमीवे, अंकिता लोखंडे, कुशा कपिला, अंशुला कपूर, ओरी, श्वेता तिवारी, तान्या मित्तल, शिव ठाकरे, उर्फी जावेद, निक्की तंबोली, अरबाज खान, श्रीसंत, रिद्धि, मल्ली जावेद, विजय डोगरा और शेरावत भानुशाली जैसे नामों को संभावित प्रतियोगियों के रूप में बताया जा रहा है.
‘द 50’: कॉन्सेप्ट और पुरस्कार
इंडिया टुडे से बातचीत में जियो सिनेमा के आलोक जैन ने ‘द 50’ के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया. उन्होंने कहा, “‘द 50’ का कॉन्सेप्ट यह है कि हम 50 सेलिब्रिटी प्रतियोगियों को एक जगह इकट्ठा करेंगे और उन्हें कुछ बेहद मनोरंजक टास्क पूरे करने होंगे. इसमें एलिमिनेशन भी होंगे और लगभग 50 एपिसोड के बाद विजेता घोषित किया जाएगा.”