Tabinda Sanpal: सोने की चम्मच से लेकर सोने की जैकेट तक, जानिए दुबई की इस ‘गोल्ड क्वीन’ के पास कुल कितना सोना है!

Tabinda Sanpal ke pass kitna sona hai: नेटफ्लिक्स की नई सीरीज ‘देसी ब्लिंग’ (Desi Bling) इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ तहलका मचाए हुए है. 20 मई को रिलीज हुई यह सीरीज दुबई में रहने वाले अमीर भारतीय प्रवासियों की जिंदगी पर आधारित है. हालांकि, 7 कड़ियों की यह सीरीज दर्शकों को कुछ खास रास नहीं आई, लेकिन शो में भरपूर ड्रामा, सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप्स और ऑनलाइन बहस ने इसे टॉक ऑफ द टाउन बना दिया है. फिलहाल सोशल मीडिया पर तबिंदा सनपाल और एनाक्स होल्डिंग (ANAX Holding) के फाउंडर व चेयरमैन सतीश सनपाल जमकर ट्रेंड कर रहे हैं. वजह सिर्फ दोनों की केमिस्ट्री नहीं बल्कि उनका बेहद खर्चीला और आलीशान लाइफस्टाइल है.

तबिंदा सनपाल के पास है 40 किलो सोना!(Tabinda Sanpal ke pass kitna sona hai)

शो के दौरान टीवी कपल करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश भी दुबई के इस एलीट सोशल सर्कल में एंट्री करते नजर आते हैं. उनसे बातचीत के दौरान सतीश ने बताया, ‘मैंने बिंदा (तबिंदा) से वादा किया है कि हमारी 10वीं सालगिरह पर मैं उन्हें सोने से तोलूंगा. बिंदा ने मुझसे पैसों के लिए शादी नहीं की है और मैं उनके साथ बहुत खुश हूं। उनमें एक अच्छी पत्नी के सारे गुण हैं.’

तबिंदा ने तुरंत बात आगे बढ़ाते हुए तेजस्वी से कहा, ‘मेरे पास पहले से ही 40 किलो सोना है. सतीश को सोना खरीदना बहुत पसंद है. हर धनतेरस पर वो मुझे करीब 3 किलो सोना गिफ्ट करते हैं. इस पर सतीश ने बड़े गर्व से कहा, ‘बिंदा गोल्ड क्वीन हैं.’

इस बातचीत को याद करते हुए करण कुंद्रा ने कैमरे पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा, ‘ईमानदारी से कहूं तो यह सब सुनकर थोड़ा अजीब लगा. हम ऐसे कल्चर से नहीं आते जहां लोग पैसों के बारे में इतनी खुलकर बात करते हैं. अगर हम इंडिया में इस तरह बात करने लगें, तो शायद इनकम टैक्स वाले अगले ही दिन हमारे घर पर रेड मार दें. हालांकि, करण ने यह भी माना कि दुबई के रईसों में सनपाल परिवार का बड़ा नाम है और उनके पास ‘पावर, रसूख और पैसा’ सब कुछ है.

तबिंदा और सतीश की आलीशान जिंदगी

शो में सतीश ने दुबई में अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए बताया, ‘जब मैं दुबई आया था, तो मेरे पास 10 लाख दिर्हाम थे. हमने यहां पहले सोने का बिजनेस शुरू किया और धीरे-धीरे कामयाबी मिलती गई. आज मैं दुबई में एक अरबपति (Billionaire) हूं. मेरी पत्नी बिंदा हैं, हमारी शादी को 9 साल हो चुके हैं और हमारी एक बेटी है, बेला.

शो में तबिंदा अक्सर अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल की झलकियां देती नजर आईं. उन्होंने बताया, ‘बेला के पैदा होने से पहले ही उसके पापा ने उसके लिए सोने के बर्तन बनवा दिए थे. उसके पास सोने का गिलास, सोने की प्लेट और सोने की चम्मच है। वह दुबई की सबसे अमीर बच्ची है.’

इतना ही नहीं, करण और तेजस्वी के साथ बातचीत में इस कपल ने बेला के पहले जन्मदिन के जश्न का भी जिक्र किया. उन्होंने गर्व से बताया, ‘हमने बेला का पहला बर्थडे बिल्कुल शाही अंदाज में मनाया था. उसकी एंट्री एक राजकुमारी की बग्गी में हुई थी. उसने सोने की ड्रेस और 24-कैरेट गोल्ड की जैकेट पहनी थी. केक काटने के लिए उसे सीलिंग (छत) से नीचे उतारा गया था.’ तबिंदा ने आगे कहा, ‘बेला को जल्द ही एक कार भी मिलने वाली है. सतीश ने उसके बर्थडे गिफ्ट के तौर पर एक कस्टमाइज्ड पिंक रोल्स-रॉयस (Rolls-Royce) ऑर्डर की है.’

कौन हैं सतीश सनपाल(Who is Satish Sanpal)

जैसे-जैसे शो आगे बढ़ता है, सतीश बताते हैं कि वह मूल रूप से जबलपुर (मध्य प्रदेश) के रहने वाले हैं और उन्हें कोई पुश्तैनी संपत्ति नहीं मिली थी, लेकिन आज वह अपनी मेहनत से दुबई के अरबपति बने हैं. उन्होंने कहा, ‘हम बॉलीवुड के पास नहीं जाते, हम बॉलीवुड को अपने पास बुलाते हैं. अगर आपके पास पैसा है, तो वो बोलता है.

सतीश को लग्जरी चीजों और महंगे कपड़ों का बेहद शौक है. तबिंदा ने खुलासा किया, ‘उनके लिए हर चीज कस्टमाइज्ड तैयार की जाती है और वो कभी भी डिज़ाइन्स रिपीट नहीं करते. इसके लिए हमने बाकायदा एक बॉन्ड साइन किया हुआ है.’

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