Sunil Grover ने उतारी आमिर खान की नकल, गुस्से से आग बबूला हुए एक्टर? बोले- “मैं इसे मिमिक्री नहीं कहूंगा”

Sunil Grover Aamir Khan Mimicry: कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन मिमिक्री आर्टिस्ट हैं. दरअसल, हाल ही में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे कपिल शर्मा के शो में अपनी फिल्म’तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ का प्रोमोशन करने पहुंचे थे. इस दौरान नेटफ्लिक्स के द ग्रेट इंडियन कपिल शो में सुनिल ग्रोवर ने आमिर खान की ऐसी मिमिक्री उतारी की दर्शक भी हैरान रह गए. केवल दर्शक ही नहीं बल्कि खुद आमिर खान भी उनके फैन हो गए.
सुनील ग्रोवर ने की आमिर खान की एक्टिंग
दरअसल, शो के लेटेस्ट एपिसोड में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे गेस्ट के तौर पर आए थे. इसी दौरान सुनील ग्रोवर ने आमिर खान के स्टाइल को पूरी तरह से कॉपी किया. उन्होंने ऐसा एक्ट किया कि दर्शक खुद को ताली बजाने से रोक नहीं पाए. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर हर तरफ छाया हुआ है. खुद आमिर खान ने भी सुनिल ग्रोवर की तारीफ की है.
आमिर खान ने की सुनिल ग्रोवर की तारीफ
बॉलीवुड हंगामा को दिए इंटरव्यू में आमिर खान ने सुनिल ग्रोवर के एक्ट पर रिएक्शन देते हुए उनकी तारीफ की. आमिर खान ने कहा कि “मैं इसे मिमिक्री नहीं कहूंगा. यह एकदम असली लग रहा था. ऐसा लगा कि मैं खुद को ही देख रहा हूं. मैंने अभी तक केवल एक छोटी से क्लिप देखी है. लेकिन अब पूरा एपिसोड देखूंगा. लेकिन जो भी मैंने देखा वह प्राइसलेस था.मैं खुद इतना हंसा की सांस भी नहीं ले पा रहा था. इस एक्ट में कोई गलत मंशा नहीं थी, बहुत ही ज्यादा मजा आया. मैं ही सबसे जोर से हंसा होगा.”
सुनिल ग्रोवर ने जीता लोगों का दिल
द ग्रेट इंडियन कपिल शो के एपिसोड में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे गेस्ट के तौर पर शामिल हुए. वह यहां अपनी फिल्म तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी को प्रमोट करने पहुंचे थे. सुनिल ग्रोवर इस दौरान आमिर खान की तरह तैयार नजर आए. उनका अंदाज बिल्कुल आमिर खान की तरह लग रहा था.