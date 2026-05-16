Splitsvilla 16 में हुआ बड़ा ड्रामा! निहारिका ने फिनाले में की निया शर्मा की बेइज्जती; फिर एक्ट्रेस ने जो किया…

Splitsvilla 16 Grand Finale: यूथ का फेमस रियलिटी शो स्प्लिट्सविला सीजन 16 इन दिनों चर्चा में बना हुआ है. यह शो पहले दिन से ही सुर्खियों में बना हुआ है. कई सारे बवाल और झगड़ों के बाद ये शो अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है. शो का फिनाले का शूट भी अब शुरू हो गया है. जिसमें निया शर्मा और उर्फी जावेद अपना मसाला ऐड करती नजर आ रही हैं. इस पूरे शो में निया और उर्फी ने शुरू से ही कंटेस्टेंट को कस कर रखा है. लेकिन, अब ग्रैंड फिनाले पर कंटेस्टेंट्स का मुंह पूरी तरह से खुल गया है. निहारिका अग्रवाल निया शर्मा को उल्टा जवाब देती नजर आएगी. जिसके बाद निया निहारिका को जबरदस्त मुंहतोड़ जवाब देगी.

निया और निहारिका के बीच लड़ाई

स्प्लिट्सविला 16 के ग्रैंड फिनाले का प्रोमो भी सामने आ चुका है. जिसमें निया शर्मा का गुस्सा निहारिका अग्रवाल पर फूटता नजर आएगा. इस प्रोमो में देखने को मिला कि निया निहारिका पर गुस्सा करती नजर आ रही हैं. निया कहती है कि आप लोगों को तीन महीने पहले ही फेम मिला है, लेकिन मैं इस इंडस्ट्री में 15 साल से हूं. निया की ये बात निहारिका को बिल्कुल पसंद नहीं आती. वह निया को बोलती है ये क्या बोल रही है. तीन महीने में फेम मिला है वो भी मुझे. इस तरह की बात सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है. निया भी निहारिका की बात सुनकर हैरान रह जाती है. उर्फी निया को शांत कराने की कोशिश करती है.

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कहां देखें स्प्लिट्सविला 16 का ग्रैंड फिनाले?

स्प्लिट्सविला 16 का ये प्रोमो सोशल मीडिया पर आग लगा रहा है. प्रोमो देखने के बाद लोगों को फिनाले का इंतजार है. अब फैंस फिनाले के लिए और भी ज्यादा उत्साहित हो गए हैं. स्प्लिट्सविला X6 का ग्रैंड फिनाले आज शाम 7 बजे टेलिकास्ट होगा.

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