Video: करोड़ों की नेटवर्थ और ‘ठुकरा के मेरा प्यार’ की अपार सफलता के बाद भी जश्न छोड़ संचिता ने सड़कों पर बिताई 31 दिसम्बर की रात

नए साल का स्वागत अक्सर लोग नाच-गाने, पार्टियों और होटलों की रौनक के बीच करते हैं. भागलपुर में भी 31 दिसंबर की रात कुछ ऐसा ही नजारा था जहां युवा रेस्टोरेंट और क्लबों में जश्न मना रहे थे. लेकिन इसी शहर की एक बेटी जो आज सोशल मीडिया और फिल्म जगत का बड़ा नाम बन चुकी है उसने जश्न का एक ऐसा तरीका चुना जिसने सबका दिल जीत लिया.

प्रसिद्ध अभिनेत्री और सोशल मीडिया सेंसेशन संचिता बसु ने ‘प्राची सेवा ट्रस्ट’ के बैनर तले अपने परिवार के साथ मिलकर भागलपुर की सड़कों पर रात बिताने वाले बेसहारा लोगों और रिक्शा चालकों के बीच नया साल मनाया.

कड़कड़ाती ठंड में मानवता की गर्माहट

संचिता बसु ने बताया कि उन्होंने तिलकामांझी, आदमपुर, घण्टाघर और कोतवाली जैसे इलाकों में गई गरीबों से मिली और उन्हें जरुरत की चीजें दान में दी. उन्होंने कड़कड़ाती ठंड में ठिठुर रहे दर्जनों जरूरतमंदों को कंबल और भोजन बांटे। इस नेक कार्य में उनका पूरा परिवार मां वीणा देवी, पिता सुलेन्द्र कुमार, भाई अश्वनी, और अन्य लोग भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े दिखें। संचिता का मानना है कि असली खुशी किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने से मिलती है, और नए साल की शुरुआत इससे बेहतर नहीं हो सकती थी. इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि हम खुश हैं तो आस पास भी खुशियां बांटकर इस ख़ुशी को और बढ़ाया जाए.





संघर्ष से सफलता तक का सफर

बिहार के एक छोटे से गांव महादेव पठ में जन्मी संचिता का सफर बेहद ही प्रेरणादायक हैं एक मध्यमवर्गीय यादव परिवार से ताल्लुक रखने वाली संचिता बाद में भागलपुर शिफ्ट हो गईं. उनकी सफलता के पीछे उनकी मां वीणा देवी का सबसे बड़ा हाथ है. उनकी माँ अपने समय की एक बेहतरीन स्टेट लेवल एथलीट रही हैं, हालाँकि बाद में उन्होंने घर गृहस्थी और बच्चों को ही अपना करियर बनाना लिया. शुरुआती दिनों में जब संचिता ने वीडियो बनाना शुरू किया, तब उनकी मां ही उनकी कैमरामैन हुआ करती थीं.

करियर और उपलब्धियां

सोशल मीडिया से अपनी पहचान बनाने वाली संचिता आज बड़े पर्दे का चमकता सितारा हैं। उनकी प्रमुख उपलब्धियों में शामिल हैं:

ठुकरा के मेरा प्यार (2022): इस वेब सीरीज ने उन्हें घर-घर में लोकप्रिय बना दिया.

फर्स्ट डे फर्स्ट शो (2022): इस तेलुगु फिल्म से उन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया.

नेट वर्थ

रिपोर्ट्स के अनुसार, मॉडलिंग, फिल्मों और सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने लगभग 4 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की है.

संस्कार और सादगी

करोड़ों की फैन फॉलोइंग और फिल्म जगत का हिस्सा होने के बावजूद संचिता अपनी जड़ों से जुड़ी हुई हैं. वे भारतीय संस्कारों को सर्वोपरि मानती हैं. उनका पूरा ध्यान फिलहाल अपने करियर पर केंद्रित है, और वे किसी भी तरह के रिलेशनशिप या विवादों से दूर रहना पसंद करती हैं.