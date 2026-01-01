Home > मनोरंजन > ओटीटी > Video: करोड़ों की नेटवर्थ और ‘ठुकरा के मेरा प्यार’ की अपार सफलता के बाद भी जश्न छोड़ संचिता ने सड़कों पर बिताई 31 दिसम्बर की रात

Video: करोड़ों की नेटवर्थ और ‘ठुकरा के मेरा प्यार’ की अपार सफलता के बाद भी जश्न छोड़ संचिता ने सड़कों पर बिताई 31 दिसम्बर की रात

करोड़ों की नेटवर्थ और 'ठुकरा के मेरा प्यार' की सफलता के बाद भी संचिता बसु ने भागलपुर की सड़कों पर गरीबों संग मनाया नया साल. जानें इस स्टार की सादगी का सच.

By: Shivani Singh | Published: January 1, 2026 4:18:42 PM IST

Video: करोड़ों की नेटवर्थ और ‘ठुकरा के मेरा प्यार’ की अपार सफलता के बाद भी जश्न छोड़ संचिता ने सड़कों पर बिताई 31 दिसम्बर की रात


नए साल का स्वागत अक्सर लोग नाच-गाने, पार्टियों और होटलों की रौनक के बीच करते हैं. भागलपुर में भी 31 दिसंबर की रात कुछ ऐसा ही नजारा था जहां युवा रेस्टोरेंट और क्लबों में जश्न मना रहे थे. लेकिन इसी शहर की एक बेटी जो आज सोशल मीडिया और फिल्म जगत का बड़ा नाम बन चुकी है उसने जश्न का एक ऐसा तरीका चुना जिसने सबका दिल जीत लिया.

You Might Be Interested In

प्रसिद्ध अभिनेत्री और सोशल मीडिया सेंसेशन संचिता बसु ने ‘प्राची सेवा ट्रस्ट’ के बैनर तले अपने परिवार के साथ मिलकर भागलपुर की सड़कों पर रात बिताने वाले बेसहारा लोगों और रिक्शा चालकों के बीच नया साल मनाया.

कड़कड़ाती ठंड में मानवता की गर्माहट

संचिता बसु ने बताया कि उन्होंने तिलकामांझी, आदमपुर, घण्टाघर और कोतवाली जैसे इलाकों में गई गरीबों से मिली और उन्हें जरुरत की चीजें दान में दी. उन्होंने कड़कड़ाती ठंड में ठिठुर रहे दर्जनों जरूरतमंदों को कंबल और भोजन बांटे। इस नेक कार्य में उनका पूरा परिवार मां वीणा देवी, पिता सुलेन्द्र कुमार, भाई अश्वनी, और अन्य लोग भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े दिखें। संचिता का मानना है कि असली खुशी किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने से मिलती है, और नए साल की शुरुआत इससे बेहतर नहीं हो सकती थी. इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि हम खुश हैं तो आस पास भी खुशियां बांटकर इस ख़ुशी को और बढ़ाया जाए.

You Might Be Interested In

संघर्ष से सफलता तक का सफर

बिहार के एक छोटे से गांव महादेव पठ में जन्मी संचिता का सफर बेहद ही प्रेरणादायक हैं एक मध्यमवर्गीय यादव परिवार से ताल्लुक रखने वाली संचिता बाद में भागलपुर शिफ्ट हो गईं. उनकी सफलता के पीछे उनकी मां वीणा देवी का सबसे बड़ा हाथ है. उनकी माँ अपने समय की एक बेहतरीन स्टेट लेवल एथलीट रही हैं, हालाँकि बाद में उन्होंने घर गृहस्थी और बच्चों को ही अपना करियर बनाना लिया. शुरुआती दिनों में जब संचिता ने वीडियो बनाना शुरू किया, तब उनकी मां ही उनकी कैमरामैन हुआ करती थीं.

करियर और उपलब्धियां

सोशल मीडिया से अपनी पहचान बनाने वाली संचिता आज बड़े पर्दे का चमकता सितारा हैं। उनकी प्रमुख उपलब्धियों में शामिल हैं:

ठुकरा के मेरा प्यार (2022): इस वेब सीरीज ने उन्हें घर-घर में लोकप्रिय बना दिया.

फर्स्ट डे फर्स्ट शो (2022): इस तेलुगु फिल्म से उन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया.

नेट वर्थ

रिपोर्ट्स के अनुसार, मॉडलिंग, फिल्मों और सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने लगभग 4 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की है.

संस्कार और सादगी

करोड़ों की फैन फॉलोइंग और फिल्म जगत का हिस्सा होने के बावजूद संचिता अपनी जड़ों से जुड़ी हुई हैं. वे भारतीय संस्कारों को सर्वोपरि मानती हैं. उनका पूरा ध्यान फिलहाल अपने करियर पर केंद्रित है, और वे किसी भी तरह के रिलेशनशिप या विवादों से दूर रहना पसंद करती हैं. 

You Might Be Interested In
Tags: bhagalpursanchita basuthukra ke mera pyartik tok
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इस सर्दी करीना कपूर जैसे दिखना है? ये 10 विंटर...

January 1, 2026

नए साल 2026 की सबसे भव्य आतिशबाजी, इन 9 देशों...

December 31, 2025

‘स्ट्रेंजर थिंग्स’ सीज़न 5 के अलावा ज़रूर देखें ये 10...

December 31, 2025

BTS के V का ऐसा फैशन स्टाइल, जिसे देख दुनिया...

December 31, 2025

गोलगप्पे या स्ट्रीट फूड खाने से पहले दो बार सोच...

December 31, 2025

Fit After 40: इन सितारों ने 40 के बाद हासिल...

December 30, 2025
Video: करोड़ों की नेटवर्थ और ‘ठुकरा के मेरा प्यार’ की अपार सफलता के बाद भी जश्न छोड़ संचिता ने सड़कों पर बिताई 31 दिसम्बर की रात

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Video: करोड़ों की नेटवर्थ और ‘ठुकरा के मेरा प्यार’ की अपार सफलता के बाद भी जश्न छोड़ संचिता ने सड़कों पर बिताई 31 दिसम्बर की रात
Video: करोड़ों की नेटवर्थ और ‘ठुकरा के मेरा प्यार’ की अपार सफलता के बाद भी जश्न छोड़ संचिता ने सड़कों पर बिताई 31 दिसम्बर की रात
Video: करोड़ों की नेटवर्थ और ‘ठुकरा के मेरा प्यार’ की अपार सफलता के बाद भी जश्न छोड़ संचिता ने सड़कों पर बिताई 31 दिसम्बर की रात
Video: करोड़ों की नेटवर्थ और ‘ठुकरा के मेरा प्यार’ की अपार सफलता के बाद भी जश्न छोड़ संचिता ने सड़कों पर बिताई 31 दिसम्बर की रात