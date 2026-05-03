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Samay Raina: समय रैना को किसने कहा आतंकवादी? कपिल शर्मा के शो में छिड़ा दो हाई लेवल कॉमेडियन के बीच संग्राम

Samay Raina Sunil Pal controversy: जब द ग्रेट इंडियन कपिल शो ने अपना स्पेशल वर्ल्ड लाफ्टर डे एपिसोड दिखाया, तो यह सिर्फ़ एक और कॉमेडी नाइट नहीं थी. यह इतिहास, टेंशन और पंचलाइन से भरी एक पूरी तरह से रीयूनियन बन गई.

By: Heena Khan | Published: May 3, 2026 1:46:14 PM IST

samay raina suni pal controversy
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Samay Raina Sunil Pal controversy: जब द ग्रेट इंडियन कपिल शो ने अपना स्पेशल वर्ल्ड लाफ्टर डे एपिसोड दिखाया, तो यह सिर्फ़ एक और कॉमेडी नाइट नहीं थी. यह इतिहास, टेंशन और पंचलाइन से भरी एक पूरी तरह से रीयूनियन बन गई. इस एपिसोड में समय रैना और रणवीर अल्लाहबादिया गेस्ट के तौर पर थे, यह एपिसोड इंडियाज़ गॉट लेटेंट कॉन्ट्रोवर्सी के बाद उनका पहली बार एक साथ स्क्रीन पर आना था, जिससे ये सीज़न के सबसे ज़्यादा इंतज़ार किए जाने वाले एपिसोड में से एक बन गया. लेकिन जिस चीज़ ने एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट जोड़ा, वो था अनुभवी कॉमेडियन सुनील पाल का कैमियो, जिनका समय के साथ एक लंबा और कॉम्प्लिकेटेड इतिहास है.

 जब समय को कहा था आतंकवादी 

उस इतिहास को स्पॉटलाइट में लाते हुए, होस्ट कपिल शर्मा ने मज़ाक में कहा कि कैसे सुनील ने एक बार समय को “कॉमेडी का आतंकवादी” कहा था. कपिल ने कहा, “सुनील भाई जब भी मंच पर जाते हैं हमेशा बोलते हैं मैं सुनील पाल कॉमेडी का लाल और समय को ये कॉमेडी का आंतकवादी बोलते हैं. ऐसा कौन सा आपने इनको मुंह से ग्रेनेड फेंकते हुए देख लिया? कुछ विचार आप पेश करें.”

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फिर समय को किया ट्रोल 

इस पर सुनील पाल ने कहा, “कपिल भाई अगर ये मुंह से ग्रेनेड मार देते तो अच्छा था, लेकिन जो ये मारते हैं वो नहीं सहा जाता है. जो समझ में नहीं आता वो समाज में नहीं आता है. और जो समाज में नहीं आता वो तो आंतकवादी ही होता है ना?” कपिल भाई, अगर वो सच में मुंह से ग्रेनेड फेंकते, तो अच्छा होता, लेकिन जो वो फेंकते हैं, वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते. जो लोग नहीं समझते, वो समाज में मंज़ूर नहीं होता. और जो समाज में मंज़ूर नहीं होता… उसे आतंकवादी माना जाता है, है ना?

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समय ने ऐसे मारी बेइज्जती 

फिर समय ने जवाब दिया, “इनको मुझसे इतनी ही दिक्कत है कि मैं क्या कहूं, मुंह से ग्रेनेड मारता हूं, मैं क्या बोलूं, बताइए जो भी दिक्कत है,” फिर मज़ाकिया अंदाज़ में कहा, “मैं मेले में परफॉर्म नहीं करता, मैं उल्टी-सीधी बातें करता हूं. मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं सर, बस एक ही है — आप ब्रश क्यों नहीं करते हो यार” (“उन्हें मुझसे इतनी दिक्कत है, मैं क्या कहूं—कि मैं मुंह से ग्रेनेड फेंकता हूं? क्या करना चाहिए” मैंने कहा? जो भी बात है, मुझे बताओ,” मज़ाकिया अंदाज़ में कहा, “मैं मेलों में परफ़ॉर्म नहीं करता, बकवास करता हूँ. मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है, सर—बस एक बात: आप अपने दाँत ब्रश क्यों नहीं करते?”).

Tags: kapil sharma showsamay rainaSunil Pal
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