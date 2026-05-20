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राजकुमार हीरानी ने OTT पर दी दस्तक, डेब्यू सीरीज ‘प्रीतम एंड पेड्रो’ का टीजर हुआ जारी, दर्शकों में उत्साह

Pritam and Pedro Teaser: 'मुन्नाभाई एमबीबीएस', '3 इडियट्स' जैसी सफल फ़िल्में देने वाले राजकुमार हिरानी अब ओटीटी जगत में कदम रख रहे हैं. उनकी डेब्यू सीरीज है- 'प्रीतम एंड पेड्रो'. हाल ही में इसका मजेदार टीजर जारी किया गया है.

By: Shivangi Shukla | Published: May 20, 2026 5:43:43 PM IST

प्रीतम एंड पेड्रो का टीजर हुआ जारी
प्रीतम एंड पेड्रो का टीजर हुआ जारी


Pritam and Pedro Teaser Out: ‘मुन्नाभाई एमबीबीएस’, ‘3 इडियट्स’ जैसी सफल फ़िल्में देने वाले राजकुमार हिरानी अब ओटीटी जगत में कदम रख रहे हैं. उनकी डेब्यू सीरीज है- ‘प्रीतम एंड पेड्रो’. हाल ही में इसका मजेदार टीजर जारी किया गया है.

राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त निर्माता-निर्देशक राजकुमार हिरानी की पहली सीरीज ‘प्रीतम और पेड्रो’ को लेकर दर्शक काफी उत्साहित हैं. इसका टीजर आ गया है.

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मजेदार है इस सीरीज का टीजर

राजकुमार उर्फ़ राजू हिरानी की सीरीज ‘प्रीतम एंड पेड्रो’ मल्टीस्टारर सीरीज है जिसमें वीर हिरानी, अरशद वारसी, विक्रांत मैंसी, बोमन ईरानी और मोना सिंह जैसे कलाकार शामिल हैं. टीजर में मजेदार अंदाज में सभी का इंट्रो दिया गया है, जिसमें सीरीज की रिलीज डेट का भी जिक्र है. बता दें कि ‘प्रीतम एंड पेड्रो’ जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी.

साइबर क्राइम पर आधारित है सीरीज 

सीरीज के टीजर में देखा जा सकता है कि साइबर क्राइम आधारित थीम है, जिसमें कंफ्यूजन है और लोगों के बीच आपसी टकराव है. यह सब गोवा में हो रहा है. यह टीजर दर्शकों को एक अनोखी दुनिया के दर्शन कराता है, जहां डेटा का सामना डंडे से होता है. हंगामा और कन्फ्यूजन के बीच दो बिल्कुल अलग-थलग लोग इन सबके बीच फंसे हुए नजर आते हैं. इसमें वीर हिरानी को प्रीतम और अरशद वारसी को पेड्रो के रूप में देखा जाएगा.

राजकुमार हिरानी के बारे में 

राजकुमार हिरानी एक भारतीय फिल्म निर्माता हैं जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं. हिरानी की फिल्मों ने कई पुरस्कार जीते हैं, जिनमें चार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 11 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल हैं. उनकी फिल्में अक्सर हल्के-फुल्के अंदाज की होती हैं, लेकिन हास्य और भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमती हैं. उनकी सुपरहिट फिल्मों में थ्री इडियट्स, संजू, मुन्नाभाई MBBS आदि शामिल हैं.

Tags: bollywoodentertainmentOTTRajkumar Hirani
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