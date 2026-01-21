Panchayat Season 5 Release Date: कब आएगा पंचायत का सीजन 5, जानें क्या होंगे बदलाव?

Panchayat Season 5 Release Date: वेब सीरीज पंचायत ने अपनी सादगी और गांव की जिंदगी को दिखाने वाले अंदाज से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है. अब इस फेमस सीरीज का पांचवां सीजन आने वाला है. अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई इसके पिछले सभी सीजन को लोगों ने खूब पसंद किया है. सीजन 4 जून 2025 में आया था, जिसके बाद सीजन 5 को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं.

सीजन 5 का संभावित रिलीज समय

सीजन 4 की जबरदस्त लोकप्रियता के बाद मेकर्स ने पंचायत सीजन 5 पर काम शुरू कर दिया है. अमेजन प्राइम वीडियो की ओर से इसके नए सीजन की पुष्टि भी कर दी गई है. हालांकि अभी तक रिलीज डेट का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये सीजन साल 2026 में रिलीज हो सकता है. माना जा रहा है कि शूटिंग और पोस्ट-प्रोडक्शन के आधार पर इसकी टाइमिंग तय होगी.

पुराने किरदारों की होगी वापसी

पंचायत सीजन 5 में एक बार फिर जितेंद्र कुमार अभिषेक त्रिपाठी के किरदार में नजर आ सकते हैं. उनके साथ नीना गुप्ता, रघुबीर यादव, संविका और अन्य कलाकार भी अपने-अपने किरदार दोहराते दिखेंगे. इन सभी किरदारों ने फुलेरा गांव की कहानी को जीवंत बनाया है, जिस वजह से लोग नए सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

कहानी में क्या हो सकता है नया

सीजन 4 के अंत में कई अहम मोड़ देखने को मिले थे. गांव की राजनीति में बदलाव, पंचायत से जुड़े फैसले और अभिषेक के निजी जीवन से जुड़े सवाल कहानी को आगे ले जाने वाले हैं. लोग ये जानना चाहते हैं कि अभिषेक के करियर और रिश्तों में आगे क्या बदलाव आते हैं और फुलेरा गांव की जिंदगी किस दिशा में जाती है.

पंचायत सीरीज को उसकी सच्चाई, हल्के हास्य और भावनात्मक जुड़ाव के लिए जाना जाता है. सीजन 5 से भी दर्शकों को इसी तरह की सहज और जमीन से जुड़ी कहानी की उम्मीद है. अब सबकी नजरें इसके आधिकारिक रिलीज ऐलान पर टिकी हुई हैं.