OTT Release This Week : Zee5 से Netflix तक, इस हफ्ते इन 5 OTT रिलीज से लगेगा मनोरंजन का तड़का!

OTT Release This Week : जैसे-जैसे भारत में त्योहारों का सीजन अपने चरम पर पहुंच रहा है, वैसे-वैसे OTT प्लेटफॉर्म्स भी इस मौके का पूरा फायदा उठा रहे हैं. वे लोगों के लिए इस हफ्ते अपने सबसे बड़े और दिलचस्प शोज और फिल्मों की झड़ी लगाते हुए नजर आ रहे हैं. इस हफ्ते कई बड़े बजट की फिल्में, पसंदीदा वेब सीरीज के नए सीजन, पुरस्कार विजेता फिल्में और नई रोचक कंटेंट रिलीज हो रही है.

आइए जानें इस सप्ताह की कुछ बड़ी OTT रिली के बारे में:

भगवत चैप्टर 1: राक्षस (Zee5)

इस जी5 की फिल्म में अर्जुन वर्सी मेन रोल में हैं, जो इंस्पेक्टर भगवत का किरदार निभा रहे हैं. कहानी उत्तर प्रदेश के रॉबर्ट्सगंज में एक लापता व्यक्ति की जांच के इर्द-गिर्द घूमती है. जांच के दौरान वे खुद एक खतरनाक हत्या और हिंसा के जाल में फंस जाते हैं. इसमें जितेंद्र कुमार खलनायक की भूमिका में हैं. ये फिल्म 17 अक्टूबर को Zee5 पर रिलीज होगी.

संतोष (Lionsgate Play)

संध्या सूरी की ये पुरस्कार विजेता फिल्म एक विधवा महिला की कहानी है, जिसे करुणा के आधार पर पुलिस विभाग में ‘टोकन’ नियुक्ति मिलती है. शहाना गोस्वामी मेन रोल में हैं. ये फिल्म पिछले साल यूके की ओर से ऑस्कर के लिए नामित की गई थी, लेकिन भारत में सेंसर बोर्ड की वजह से थिएटर में रिलीज नहीं हो पाई थी. अब ये फिल्म 17 अक्टूबर को Lionsgate Play पर आ रही है.

फाइनल डेस्टिनेशन: ब्लडलाइंस (JioHotstar)

फाइनल डेस्टिनेशन सीरीज का नया अध्याय ब्लडलाइंस इस साल बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट रही है. इसे इस सीरीज की सबसे बेहतरीन फिल्म माना जा रहा है. इस सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म को 92% Rotten Tomatoes स्कोर मिला है और इसने विश्वभर में $315 मिलियन की कमाई की है. ये फिल्म 16 अक्टूबर को JioHotstar पर स्ट्रीम होगी.

द डिप्लोमैट सीजन 3 (Netflix)

केरी रसेल अपनी चर्चित अमेरिकी राजनयिक की भूमिका में फिर लौट आई हैं. पिछले सीजन में राष्ट्रपति को बड़े अंतरराष्ट्रीय विवाद का सामना करना पड़ा था और इस बार केट वाइलेर (केरी रसेल) उस झूठ के जाल को खोलने की कोशिश करती हैं जो कई देशों को जोड़ता है. द डिप्लोमैट का तीसरा सीजन 16 अक्टूबर को Netflix पर रिलीज होगा.

कुलपा नुएस्त्रा Culpa Nuestra (Amazon Prime Video)

कुल्पाबलेस (culpa nuestra ) का लास्ट सीजन “कुलपा नुएस्त्रा” लोगों को फिर से नोआ (निकोल वॉलेस) और निक (गैब्रियल गुएरा) के बीच आठ साल बाद फिर से जुड़ते हुए दिखाता है. ये रोमांटिक ड्रामा उनकी खोई हुई मोहब्बत को दोबारा जगाता है. ये फिल्म 16 अक्टूबर को Amazon Prime Video पर रिलीज होगी.

इस सप्ताह OTT प्लेटफॉर्म्स पर देखने को बहुत कुछ है, चाहे आप थ्रिलर पसंद करते हों, हॉरर या ड्रामा. त्योहारों के बीच ये नए शोज और फिल्में मनोरंजन के लिए बेस्ट ऑप्शन साबित होंगी.