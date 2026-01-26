Home > मनोरंजन > ओटीटी > OTT Release This Week: धुरंधर से लेकर चैंपियन तक, इस हफ्ते ओटीटी पर राज करेंगी ये फिल्में, अभी नोट कर लें डेट

OTT Release This Week: धुरंधर से लेकर चैंपियन तक, इस हफ्ते ओटीटी पर राज करेंगी ये फिल्में, अभी नोट कर लें डेट

OTT Release This Week: जनवरी के आखिरी हफ्ते ओटीटी पर धमाका होने वाला है. इस वीक कई फिल्में आने वाली है. जैसे कि धुरंधर, दलदल, सर्वम माया आदि. तो इस वीक आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. आइए तारीख अनुसार जानते हैं कि कब कौन सी फिल्म आ रही है-

By: sanskritij jaipuria | Published: January 26, 2026 4:51:51 PM IST

OTT Release This Week
OTT Release This Week


OTT Release This Week: ओटीटी प्रेमियों के लिए हर नया हफ्ता खास होता है. हर हफ्ते कई फिल्में और सीरीज रिलीज होती हैं, जो घर बैठे एंटरटेनमेंट का पूरा मजा देती हैं. जनवरी का आखिरी हफ्ता भी कुछ खास लेकर आया है. इस हफ्ते कई रोचक फिल्में और सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होने वाली हैं. आइए जानते हैं इनकी पूरी लिस्ट.

You Might Be Interested In

 धुरंधर (हिंदी)

रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर स्पाई थ्रिलर धुरंधर सिनेमाघरों में आठ हफ्ते से प्रदर्शन कर रही है और अच्छी कमाई कर रही है. इस फिल्म में अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर. माधवन ने भी अहम भूमिका निभाई है. इस फिल्म का सीक्वल धुरंधर 2, 19 मार्च को रिलीज होने वाला है. फिलहाल, धुरंधर 30 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर ओटीटी डेब्यू करने जा रही है.

दलदल (हिंदी)

दलदल एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर है, जो मुंबई के भिंडी बाजार पर आधारित है. कहानी एक नई नियुक्त DCP के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक बेरहम सीरियल किलर का पीछा कर रही है. भूमि पेडनेकर लीड रोल में हैं. ये फिल्म 30 जनवरी, 2026 को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी.

You Might Be Interested In

 द रेकिंग क्रू (अंग्रेजी)

द रेकिंग क्रू एक एक्शन-कॉमेडी क्राइम थ्रिलर है. इसमें जेसन मोमोआ और डेव बॉतिस्ता सौतेले भाइयों का किरदार निभा रहे हैं. एक भाई नेवी सील है और दूसरा पुलिस में है. दोनों मिलकर अपने पिता की हत्या की साजिश की जांच करते हैं. ये सीरीज 28 जनवरी से प्राइम वीडियो पर देखी जा सकती है.

 सर्वम माया (मलयालम)

निर्देशक अखिल सत्यन की सर्वम माया एक सुपरनैचुरल कॉमेडी फिल्म है. कहानी एक स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन की है जो नास्तिक है. म्यूजिक इंडस्ट्री से दूर रहने के बाद वो पुजारी बनने का फैसला करता है, जो उसकी जिंदगी बदल देता है. ये फिल्म 30 जनवरी, 2026 को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी.

 चैंपियन (तेलुगु)

चैंपियन भारत की स्वतंत्रता के बाद के दौर में हैदराबाद में सेट एक पीरियड स्पोर्ट्स ड्रामा है. कहानी एक फुटबॉल जीनियस की है, जो लंदन में प्रोफेशनल खेलना चाहता है. वो शुरू में राजनीति से दूर रहता है, लेकिन अपनी प्रेमिका के कारण क्षेत्रीय राजनीति में फंस जाता है. ये फिल्म 29 जनवरी, 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.

 देवखेल (मराठी)

देवखेल एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर है, जिसमें लोककथाओं और साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स शामिल हैं. रत्नागिरी के देवतली गांव में हर फाल्गुन पूर्णिमा को रहस्यमयी मौत होती है. गांव वाले इसे शंकसुर के न्याय से जोड़ते हैं, जबकि पुलिस लॉजिकल कारण खोजती है. ये फिल्म 30 जनवरी, 2026 से जी5 पर देखी जा सकती है.

 श्रिंकिंग सीजन 3 (अंग्रेजी)

श्रिंकिंग सीजन 3 में 11 एपिसोड हैं. कहानी जिमी के एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम और उसके रिश्तों के इर्द-गिर्द घूमती है. इस सीजन में माइकल जे. फॉक्स भी दिखाई देंगे. ये सीरीज 28 जनवरी, 2026 से एप्पल टीवी पर स्ट्रीम होगी.

 ब्रिजर्टन सीजन 4

ब्रिजर्टन के चौथे सीजन का पहला पार्ट 29 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगा. इस बार कहानी बेनेडिक्ट ब्रिजर्टन के इर्द-गिर्द घूमती है. ल्यूक थॉम्पसन अपनी भूमिका में वापस आए हैं और नई एक्ट्रेस येरिन हा सोफी बेक के किरदार में हैं.

 

You Might Be Interested In
Tags: ChampionDev Kheldhurandhardhurandhar ott releaseott release this week
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
OTT Release This Week: धुरंधर से लेकर चैंपियन तक, इस हफ्ते ओटीटी पर राज करेंगी ये फिल्में, अभी नोट कर लें डेट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

OTT Release This Week: धुरंधर से लेकर चैंपियन तक, इस हफ्ते ओटीटी पर राज करेंगी ये फिल्में, अभी नोट कर लें डेट
OTT Release This Week: धुरंधर से लेकर चैंपियन तक, इस हफ्ते ओटीटी पर राज करेंगी ये फिल्में, अभी नोट कर लें डेट
OTT Release This Week: धुरंधर से लेकर चैंपियन तक, इस हफ्ते ओटीटी पर राज करेंगी ये फिल्में, अभी नोट कर लें डेट
OTT Release This Week: धुरंधर से लेकर चैंपियन तक, इस हफ्ते ओटीटी पर राज करेंगी ये फिल्में, अभी नोट कर लें डेट