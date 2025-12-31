Home > मनोरंजन > ओटीटी > OTT in India 2026: पंचायत 5 से कोहरा 2 तक, साल 2026 में इन सीरीज़ और फिल्मों पर होगी सभी की नजर

OTT in India 2026: पंचायत 5 से कोहरा 2 तक, साल 2026 में इन सीरीज़ और फिल्मों पर होगी सभी की नजर

Indian web series 2026: लंबे समय से इंतज़ार किए जा रहे सीक्वल, नए ओरिजिनल्स और कई दिलचस्प फिल्में दर्शकों को पूरे साल बिज़ी और एंटरटेन रखने के लिए तैयार हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: December 31, 2025 2:06:07 AM IST

New OTT releases 2026
New OTT releases 2026


India OTT 2026: एक साल जिसमें कम हिट और ज़्यादा फ्लॉप, बजट में कटौती, रुके हुए प्रोजेक्ट्स और चुपचाप कैंसल होने के बाद, 2026 भारत के OTT सेक्टर के लिए एक ज़रूरी रीसेट साल के तौर पर सामने आने वाला है. लंबे समय से इंतज़ार किए जा रहे सीक्वल, नए ओरिजिनल्स और कई दिलचस्प फिल्में दर्शकों को पूरे साल बिज़ी और एंटरटेन रखने के लिए तैयार हैं.

You Might Be Interested In

यहां सबसे ज़्यादा इंतज़ार किए जा रहे वेब शो और फिल्मों की लिस्ट दी गई है जिन्हें आप 2026 में Netflix, Prime Video, SonyLIV, JioHotstar, ZEE5 या Amazon MX Player पर देख सकते हैं. चलिए उन सभी पर एक बार नजर डाल लेते हैं.

पंचायत 5 (Prime Video)

बहुत पसंद किया जाने वाला और शायद सबसे ज़्यादा इंतज़ार किया जाने वाला कॉमेडी-ड्रामा ज़्यादा छोटे शहर के ह्यूमर और दिल को छूने वाली कहानी के साथ वापस आएगा, जिसमें अभिषेक (जितेंद्र कुमार) फुलेरा में अपनी अनिच्छुक यात्रा जारी रखेगा. Prime Video ने सीज़न 4 की सफलता के बाद 2026 में जल्दी प्रीमियर की पुष्टि की है.

You Might Be Interested In

ओ साथी रे (Netflix)

फिल्ममेकर इम्तियाज़ अली भी चमकीला के बाद इस बार अदिति राव हैदरी, अविनाश तिवारी और अर्जुन रामपाल स्टारर एक हिंदी-अंग्रेजी ड्रामा के साथ Netflix पर वापसी करेंगे. एक पुरानी सोच वाली आधुनिक कहानी के रूप में बताई गई, ओ साथी रे महानगर की अराजकता के बीच रिश्तों के बारे में है.

मटका किंग (Prime Video)

विजय वर्मा स्टारर यह फिक्शनल ड्रामा 1960 के दशक के मुंबई (तब बॉम्बे) पर आधारित है, जो एक मेहनती कपास व्यापारी की कहानी है जो वैधता और सम्मान चाहता है और इसलिए ‘मटका’ नाम का एक नया जुए का खेल शुरू करता है. यह घटना शहर में धूम मचा देती है और उस क्षेत्र का लोकतंत्रीकरण करती है जो पहले अमीरों और एलीट लोगों के लिए आरक्षित था. इसमें कृतिका कामरा, साई ताम्हणकर, गुलशन ग्रोवर और सिद्धार्थ जाधव भी हैं.

द रिवोल्यूशनरीज़ (Prime Video)

भुवन बाम और रोहित सराफ स्टारर यह सीरीज़ बहादुर युवा भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी सामने लाती है, जिनका मानना ​​था कि भारत में ब्रिटिश राज को खत्म करने के लिए सशस्त्र प्रतिरोध ज़रूरी था. निखिल आडवाणी का यह प्रोजेक्ट उनके जीवन, बलिदानों और देश के प्रति अटूट प्रेम की कहानी को कवर करता है, और यह संजीव सान्याल की ‘रिवोल्यूशनरीज़: द अदर स्टोरी ऑफ़ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम’ पर आधारित है. ऑपरेशन सफ़ेद सागर (नेटफ्लिक्स)

1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय वायु सेना की भूमिका पर आधारित, यह वॉर सीरीज़ असली एयर बेस पर मिलिट्री एयरक्राफ्ट के साथ फिल्माई गई है. इसमें सिद्धार्थ, जिमी शेरगिल, अभय वर्मा और मिहिर आहूजा जैसे कलाकार हैं.

टास्करी: द स्मगलर’स वेब (नेटफ्लिक्स)

नीरज पांडे द्वारा निर्देशित, इस ग्लोबट्रॉटिंग क्राइम थ्रिलर में इमरान हाशमी मुख्य भूमिका में हैं. शूटिंग पूरी हो चुकी है और टीज़र भी आ चुका है, उम्मीद है कि टास्करी 2026 की शुरुआत में रिलीज़ होगी.

सूबेदार (प्राइम वीडियो)

एक रिटायर्ड सूबेदार की नाज़ुक आम ज़िंदगी एक लापरवाह हरकत से हिल जाती है, जिससे उसे पुराने ज़ख्मों और एक नई, बहुत ही पर्सनल लड़ाई का सामना करना पड़ता है. इसमें अनिल कपूर, राधिका मदान, आदित्य रावल, सौरभ शुक्ला, मोना सिंह और फैसल मलिक मुख्य भूमिकाओं में हैं.

दलदल (प्राइम वीडियो)

भूमि पेडनेकर, आदित्य रावल और समारा तिजोरी अभिनीत यह शो मुंबई की नई नियुक्त डीसीपी रीटा फरेरा पर आधारित है, जो अपने अतीत के अपराधबोध और भूतों से लड़ते हुए कई बेरहम हत्याओं की जांच करती है. जैसे-जैसे मामला गहराता है, उसे शहर के नैतिक ग्रे ज़ोन में धकेल दिया जाता है.

कोहरा सीज़न 2 (नेटफ्लिक्स)

यह मशहूर क्राइम ड्रामा मोना सिंह के बरुण सोबती के साथ जुड़ने के साथ वापस आ रहा है. मोना सिंह पहली बार एक पुलिस वाली का किरदार निभा रही हैं, जो सीरीज़ में एक नई जान डाल देगा. चूंकि कोहरा की शूटिंग पहले ही हो चुकी है, इसलिए फैंस को उम्मीद है कि यह इस साल रिलीज़ होगा.

इसके अलावा मामला लीगल है सीज़न 2 (नेटफ्लिक्स) में दिनेश लाल यादव और कुशा कपिला कास्ट में शामिल हो रहे हैं, जबकि क्रिएटर्स रंगिता और इशिता प्रीतिश नंदी ने द रॉयल्स (नेटफ्लिक्स) के दूसरे सीज़न को बड़ा, बोल्ड और ज़्यादा ड्रामेटिक बनाने का वादा किया है, यह रोमांटिक ड्रामा ईशान खट्टर और भूमि पेडनेकर अभिनीत है. हालांकि, इस बारे में कोई अपडेट नहीं है कि दोनों शो इस साल रिलीज़ होंगे या नहीं.

स्क्रीन पर सजेगा खुशियों का मेला, इस क्रिसमस घर बैठे देखें ये 9 ब्लॉकबस्टर फिल्में, जो उड़ा देंगी आपके होश

You Might Be Interested In
Tags: Digital content Indiahome-hero-pos-2India OTT 2026Indian streaming contentIndian web series 2026New OTT releases 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Fit After 40: इन सितारों ने 40 के बाद हासिल...

December 30, 2025

पार्टी की शान, नए साल के जश्न के लिए खास...

December 30, 2025

परदे पर जादू, 2025 की वो जोड़ियां जिन्होंने जीता दर्शकों...

December 30, 2025

DIY ब्यूटी हैक्स, अब घर पर ही आसान नुस्खे का...

December 30, 2025

खुशी कपूर के 8 शानदार लुक्स जिन्हें आप कर सकते...

December 30, 2025

Skin Tips: सर्दियों में चमकदार त्वचा का सीक्रेट है ये...

December 30, 2025
OTT in India 2026: पंचायत 5 से कोहरा 2 तक, साल 2026 में इन सीरीज़ और फिल्मों पर होगी सभी की नजर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

OTT in India 2026: पंचायत 5 से कोहरा 2 तक, साल 2026 में इन सीरीज़ और फिल्मों पर होगी सभी की नजर
OTT in India 2026: पंचायत 5 से कोहरा 2 तक, साल 2026 में इन सीरीज़ और फिल्मों पर होगी सभी की नजर
OTT in India 2026: पंचायत 5 से कोहरा 2 तक, साल 2026 में इन सीरीज़ और फिल्मों पर होगी सभी की नजर
OTT in India 2026: पंचायत 5 से कोहरा 2 तक, साल 2026 में इन सीरीज़ और फिल्मों पर होगी सभी की नजर