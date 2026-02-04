Mismatched 4: अपनी फ्यूचर वाइफ से फिर मिलने आ रहे ऋषि, डिम्पल संग अधूरी लव स्टोरी का फायनल चैप्टर जल्द होगा शुरू

Mismatched Season 4 release date: प्राजक्ता कोली और रोहित सराफ (Prajakta Koli And Rohit Saraf) की रोमांटिक ड्रामा सीरीज, मिसमैच्ड की बहुत बडी फैन फॉलोइंग है. दिसंबर 2024 में नेटफ्लिक्स पर तीसरे सीजन के प्रीमियर के बाद, मिसमैच्ड को चौथे और आखिरी सीजन के लिए रिन्यू किया गया, जिसके 2026 में रिलीज होने की उम्मीद है. अब, फैंस की खुशी के लिए, नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली इसकी घोषणा कर दी है.

Mismatched 4 कब होगा रिलीज?

अलविदा होने के बाद भी, इसके आखिरी सीजन में, डिंपल और ऋषि अचानक एक-दूसरे की जिंदगी में वापस आ जाते हैं, एक ऐसे प्यार को फिर से जगाते हैं जिसे उन्होंने कभी सच में सुलझाया नहीं था. लेकिन अब जब ऋषि एक ऐसे रास्ते पर हैं जहां से वापस मुडने का कोई रास्ता नहीं है, तो उन्हें आखिरकार उस सवाल का सामना करना होगा जिसके बारे में वे सालों से सोच रहे थे: क्या वे सच में मिसमैच्ड हैं, या बस उन्हें कभी सही मौका नहीं मिला?

मिसमैच्ड सीजन 4 की कहानी

मिसमैच्ड सीजन 4 को नेटफ्लिक्स इंडिया की रोमांटिक ड्रामा सीरीज का आखिरी पार्ट माना जा रहा है, जो डिंपल (प्राजक्ता कोली) और ऋषि (रोहित सराफ) के उतार-चढाव वाले रिश्ते के खत्म होने पर फोकस करेगा. सीजन 3 में तीन साल की बढत के बाद, आखिरी सीजन में उनके बड़े होने, पर्सनल ग्रोथ और एक-दूसरे के लिए फिर से जगी, लेकिन बदली हुई भावनाओं के सफर को दिखाया गया है.

मेकर्स ने क्या बोला?

मिसमैच्ड के आखिरी सीजन की घोषणा मई में की गई थी. नेटफ्लिक्स इंडिया ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसके कैप्शन में लिखा था, ‘हम रोए, हम चिल्लाए, हम तैयार हो गए. चलो एक आखिरी बार कोल्ड कॉफी नॉन-डेट के लिए मिलते हैं? मिसमैच्ड सीजन 4 जल्द ही आ रहा है, सिर्फ नेटफ्लिक्स पर.’

क्या है सीजन 4 की कहानी?

मेकर्स ने कहा, ‘मिसमैच्ड हमेशा प्यार के साथ-साथ टाइमिंग के बारे में भी रहा है. सीजन 4 में दिखाया गया है कि क्या होता है जब दो लोग, जिन्हें लगता था कि उन्होंने आखिरी अलविदा कह दिया है, एक-दूसरे के ऑर्बिट में वापस आ जाते हैं. डिंपल और ऋषि बडे हो गए हैं, बदल गए हैं और अलग-अलग रास्ते चुन लिए हैं, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त! हम नेटफ्लिक्स पर नेक्स्ट के जरिए दर्शकों को इस नए चैप्टर की पहली झलक दिखाने के लिए उत्साहित हैं.’

मेकर्स और कास्ट

दिव्यांग ठक्कर द्वारा डायरेक्टेड और गजल धालीवाल द्वारा क्रिएटेड, मिसमैच्ड सीजन 4 को रॉनी स्क्रूवाला ने प्रोड्यूस किया है. रोहित सराफ और प्राजक्ता कोली के अलावा, पिछले सीजन में विद्या मालवडे, रणविजय सिंह, विद्या मालवडे, एहसास चन्ना, तारुक रैना, मुस्कान जाफरी और अभिनव शर्मा भी होंगे.

