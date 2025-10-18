Lokah Chapter 1: 40 करोड़ का बजट, 300 करोड़ की कमाई…ब्लॉकबस्टर फिल्म OTT पर कब देगी दस्तक?

Lokah Chapter 1 OTT Release: साल 2025 में साउथ की फिल्मों का बोलबाला देखने को मिला है. बॉलीवुड फिल्मों की एक तरफ भद्द पिटती दिखी है तो दूसरी तरफ लोका चैप्टर 1 और कांतारा चैप्टर 1 ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की है. ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 तो अभी सिनेमाघरों में कमाई करने में लगी हुई है, लेकिन 40 करोड़ के बजट में बनी और 300 करोड़ की कमाई करने वाली लोका चैप्टर 1 अब ओटीटी पर रिलीज होने के लिए तैयार है.

लोका चैप्टर 1 कहां होगी रिलीज?

लोका चैप्टर 1 सिनेमाघरों में धमाल बचाने के बाद अब ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. जी हां, 32 साल की एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन स्टारर फिल्म लोका चैप्टर 1: चंद्रा जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर होने जा रहा है. फिल्म के मेकर्स ने दिवाली से पहले फिल्मी फैंस को लोका की ओटीटी रिलीज की गुडन्यूज शेयर की है. जी हां, जियो हॉटस्टार के सोशल मीडिया पेज पर फिल्म का पोस्टर शेयर किया गया है और कैप्शन में लिखा गया है, एक नए ब्रह्मांड की शुरुआत लोका चैप्टर 1 जल्द आ रही है.

कब ओटीटी पर रिलीज होगी लोका चैप्टर 1?

लोका चैप्टर 1: चंद्रा ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो पर तो रिलीज होने वाली है. हालांकि, यह फिल्म कब ओटीटी पर आएगी इस बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है. हालांकि, पहले कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई थीं जिनमें दावा किया गया था फिल्म 17 अक्टूबर को ओटीटी पर स्ट्रीम होगी. हालांकि, फिल्म 17 को नहीं स्ट्रीम की गई. वहीं, अब कहा जा रहा है कि मेकर्स लोका चैप्टर 1 को दिवाली पर रिलीज कर सकते हैं और फिल्मी फैंस को सरप्राइज गिफ्ट दे सकते हैं.

ये भी पढ़ें: OTT Release This Week : Zee5 से Netflix तक, इस हफ्ते इन 5 OTT रिलीज से लगेगा मनोरंजन का तड़का!

बजट से 10 गुना ज्यादा कमाई

बता दें, कल्याणी प्रियदर्शन और एक्टर सैंड की मलयालम फिल्म लोका चैप्टर 1 का बजट लगभग 40 करोड़ रुपये था. यह फिल्म 28 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसके बाद फिल्म ने ऐसी कमाई दुनियाभर में की है कि वर्ल्डवाइड कलेक्शन 300 करोड़ के पार पहुंच गया है. फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 155 करोड़ की कमाई की है. वहीं, ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई लगभग 146 करोड़ के आस-पास रही है.

ये भी पढ़ें: Delhi Crime 3 Trailer: बड़ी दीदी से भिड़ेंगी मैडम सर, दिल दहला देगा नया केस, ट्रेलर ने बढ़ा दीं धड़कनें!