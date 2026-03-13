बिहार की सियासत का कच्चा चिट्ठा खोलती है ये सीरीज, जीत चुकी है 14 अवार्ड्स; भूलकर भी न करें मिस

Guess The Series: बिहार की राजनीति हमेशा से ही नाटकीय मोड़ और सस्पेंस से भरपूर रही है. यही वजह है कि इस राज्य के बैकग्राउंड पर आधारित वेब सीरीज लोगों को बेहद पसंद आती हैं. ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के बाद इन वेब सीरीज ने राजनीति के इस रंगमंच को नए आयाम तक पहुंचाया है. लोग न सिर्फ राजनीतिक खेल, बल्कि भावनाओं और सत्ता के संघर्ष को भी बड़ी बारीकी से देखना पसंद करते हैं.

वेब सीरीज महारानी (Maharani OTT release) इसी राजनीतिक ड्रामे का जीवंत उदाहरण है. इसमें हुमा कुरैशी ने रानी भारती का रोल निभाया है. माना जाता है कि इस कहानी की प्रेरणा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लाल प्रसाद यादव की पत्नी, राबड़ी देवी, से ली गई है. अब तक इस सीरीज के तीन सीजन आ चुके हैं और चार सीजन आ चुके हैं.

पहले तीन सीजन की कहानी

पहले सीजन में दर्शकों ने देखा कि कैसे गृहिणी रानी भारती अचानक राज्य की मुख्यमंत्री बन जाती हैं. दूसरे सीजन में राजनीति की जटिलताओं और साजिशों में उनकी भूमिका दिखी, जिसमें पति भीम सिंह भारती से मतभेद, हत्या की साजिश और रानी का जेल जाना शामिल है. तीसरे सीजन में रानी जेल में बंद होकर भी अपनी पढ़ाई पूरी करती हैं और राजनीतिक खेल में अपनी समझदारी से कदम बढ़ाती हैं. मुख्यमंत्री नवीन कुमार की राजनीति और पार्टी महासचिव सत्येंद्रनाथ मिश्रा की मदद की झलक भी दर्शकों को देखने को मिली.

चौथे सीजन का रोमांच

चौथे सीजन में कहानी बिहार की सीमाओं से निकलकर दिल्ली की राजनीति में प्रवेश करती है. रानी भारती की नजर अब सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है. टीजर में इसका छोटा सा संकेत मिल चुका है. इस सीरीज के निर्माता सुभाष कपूर हैं, जबकि निर्देशन सौरभ भावे ने किया है. स्क्रिप्ट सुभाष कपूर, नंदन सिंह और उमाशंकर सिंह ने मिलकर तैयार की है. इसके अलावा हुमा कुरैशी के साथ अमित सियाल, विनीत कुमार, प्रमोद पाठक, कनी कुसरुति, अनुजा साठे, सुशील पांडे, दिव्येंदु भट्टाचार्य और सोहम शाह भी अहम भूमिकाओं में हैं.