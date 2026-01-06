Home > मनोरंजन > ओटीटी > Gullak 5: ‘गुल्लक 5’ में इस नए शख्स ने ली एंट्री, ये लड़का बनेगा मिश्रा परिवार का बड़ा बेटा

Gullak 5: गुल्लक सीजन 5 में मिश्रा परिवार की कहानी नया मोड़ लेती है. अन्नू भैया का किरदार बदला गया है, जिससे परिवार के रिश्तों में छिपे सच और नई उलझनें सामने आने वाली हैं.

By: sanskritij jaipuria | Published: January 6, 2026 4:25:10 PM IST

Gullak season 5
Gullak season 5


Gullak 5: सोनी लिव की वेब सीरीज गुल्लक को लोगों ने शुरू से ही बहुत पसंद किया है. ये सीरीज एक आम परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी को सादगी से दिखाती है. अब तक इसके चार सीजन आ चुके हैं और अब पांचवें सीजन की शूटिंग भी पूरी हो चुकी है. नए सीजन को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता है, खासकर कास्ट में हुए बदलाव को लेकर.

गुल्लक में अन्नू भैया का रोल बहुत अहम रहा है. ये रोल अब तक एक्टर वैभव राज गुप्ता निभा रहे थे. हालांकि, अब वो इस शो का हिस्सा नहीं हैं. उनके शो से बाहर होने की खबर पहले ही सामने आ चुकी थी, लेकिन अब सवाल ये था कि उनकी जगह ये किरदार कौन निभाएगा.

 नए अन्नू भैया कौन होंगे?

इस सवाल का जवाब एक बातचीत के दौरान सामने आया. गुल्लक में अमन मिश्रा का रोल निभाने वाले एक्टर हर्ष मायर अपनी आने वाली फिल्म वन टू चा चा चा के प्रमोशन के लिए आए थे. इस दौरान उनके साथ एक्टर अनंत वी जोशी भी मौजूद थे.

बातचीत में अनंत ने हर्ष के काम की तारीफ की और गुल्लक का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उन्होंने इस सीरीज में हर्ष की एक्टिंग देखा है और उन्हें अच्छा लगा. इस पर हर्ष ने मजाक में कहा कि अब तो देख ही नहीं लिया, साथ काम भी कर लिया है. इस छोटी-सी बात से साफ हो गया कि अनंत वी जोशी अब गुल्लक सीजन 5 में अन्नू भैया का किरदार निभाने वाले हैं.

 मिश्रा परिवार में नई झलक

अब गुल्लक के पांचवें सीजन में लोगों को मिश्रा परिवार के बड़े बेटे के रूप में अनंत वी जोशी देखने को मिलेंगे. ये देखना दिलचस्प होगा कि वो इस रोल को कैसे निभाते हैं और कहानी में क्या नया रंग लाते हैं. लोग एक बार फिर उस सादगी और भावनाओं से भरी कहानी की उम्मीद कर रहे हैं, जिसके लिए गुल्लक जानी जाती है.

