स्क्रीन पर सजेगा खुशियों का मेला, इस क्रिसमस घर बैठे देखें ये 9 ब्लॉकबस्टर फिल्में, जो उड़ा देंगी आपके होश

9 festive films to watch: अगर आप भी इस क्रिसमस कुछ मजेदार देखने का सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है. इस साल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर फेस्टिव मनोरंजन का मेला लगा हुआ, जिसे आप अपनी छुट्टियों में देख सकते हैं.

1. That Christmas (नेटफ्लिक्स)

रिचर्ड कर्टिस की किताबों पर आधारित यह एक एनिमेटेड फिल्म में से एक है. जिसे आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी देखकर, फिल्म का जमकर आनंद उठा सकते हैं. यह फिल्म. परिवार, दोस्तों और सांता क्लॉज की एक बड़ी गलती के इर्द-गिर्द घूमती कहानियों के ऊपर दर्शाती है.

2. My Secret Santa (नेटफ्लिक्स)

यह फिल्म एक दिल छू लेने वाली कहानी है. जहां, एक सिंगल मदर अपनी बेटी की फीस भरने के लिए एक लग्जरी स्की रिसॉर्ट में सांता का वेश धारण करती है.

3. Merry Christmas (नेटफ्लिक्स)

अगर आप पारंपरिक फिल्मों से हटकर कुछ देखना चाहते हैं, तो कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति की यह थ्रिलर से भरपूर फिल्म आपके लिए एक दम फीट है. जिसकी पूरी कहानी क्रिसमस की एक रात पर आधारित है.

4. Oh. What. Fun. (प्राइम वीडियो)

मिशेल फिफर इसमें ‘क्लेयर क्लॉस्टर’ की अहम भूमिका देखने को मिलेगी, जो अपने परिवार के लिए क्रिसमस को जादुई बनाती हैं, लेकिन जब वह गायब हो जाती हैं, तब परिवार को उनकी अहमियत समझ आती है.

5. Merv (प्राइम वीडियो)

जूई डेसनेल और चार्ली कॉक्स अभिनीत यह फिल्म एक अलग ही विषय पर आधारित है. जहां एक अलग हो चुका जोड़ा अपने डिप्रेशन में आए पालतू कुत्ते ‘मर्व’ को खुश करने के लिए क्रिसमस पर साथ आता है.

6. The Merchants of Joy (प्राइम वीडियो)

यह एक दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो न्यूयॉर्क की सड़कों पर क्रिसमस ट्री बेचने वाले पांच परिवारों के संघर्ष की कहानी को सभी के सामने दिखाती है.

7. Home Alone (जियोसिनेमा/हॉटस्टार)

क्रिसमस की बात हो और ‘होम अलोन’ का नाम न आए, ऐसा तो हो नहीं सकता है. नन्हे केविन का घर की रक्षा करना और शरारतें आज भी उतनी ही मजेदार लगती हैं.

8. The Polar Express (जियोसिनेमा/हॉटस्टार)

यह एक क्लासिक एनिमेटेड फिल्म है जो एक बच्चे की ट्रेन यात्रा और सांता क्लॉज से मिलने के उसके विश्वास की जादुई कहानी पर आधारित है.

9. Klaus (नेटफ्लिक्स)

ऑस्कर नामांकित यह एनिमेटेड फिल्म सांता क्लॉज की उत्पत्ति की एक बेहद खूबसूरत और अलग कहानी पेश करती है, जो बच्चों और बड़ों दोनों को बेहद ही पसंद आएगी.