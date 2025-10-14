मनीषा रानी को छोड़ Elvish Yadav ने इस हसीना को किया सपोर्ट, लोगों से की वोट की अपील, फैंस बोले- ‘अरे ये क्या चल रहा है’

Elvish Yadav Support Akriti Negi: अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) के शो राइज एंड फॉल (Rise And Fall) फिनाले के बेहद करीब पहुंच चुका है. इस शो को लोगों ने खूब सारा प्यार दिया है. अब दर्शक विनर को देखने के लिए काफी उत्साहित हैं. शो के सभी कंटेस्टेंट को लोगों ने काफी पसंद किया है. इस बीच यूट्यूब स्टार और रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी के विनर एल्विश यादव (Elvish Yadav) ने बताया कि आखिर वह किसे विनर बनता देखना चाहते हैं.

एल्विश यादव ने इस हसीना को किया सपोर्ट

एल्विश याद के काफी फैन्स हैं, जो उनके लिए जान तक देने के लिए तैयार हैं. उनके फैंस हर वक्त साथ खड़े रहते हैं. एल्विश को लोगों से काफी प्यार मिला है. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर खुलकर आकृति नेगी (Akriti Negi) का सपोर्ट किया है. उन्होंने आकृति के गेमप्ले की तारीफ करते हुए कहा कि- “आकृति आप काफी अच्छा खेल रही हैं. मैं चाहता हूं, कि आप ये शो जीते. मैं सभी लोगों से अपील करता हूं, कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट दें.“

कौन बनेगा शो का पहला विनर ?

एल्विश की ये अपील सुन मनीषा रानी के फैंस नाराज हो गए हैं. आकृति नेगी राइज एंड फ़ॉल की सबसे मजबूत के तौर पर नजर आती हैं. वह अपना गेम काफी अच्छे तरीके से खेली हैं. उन्होंने अपने विचार अक्सर खुलकर रखें हैं. आकृति का नाम सोशल मीडिया पर कई बार ट्रेंड कर चुका है. वह अर्जुन बिजलानी को कड़ी टक्कर देती नजर आई हैं. आकृति नेगी को लोगों ने इस शो में काफी पसंद किया है. एल्विश यादव के समर्थन के साथ अब वह फिनाले का सफर आराम से तय कर लेंगी. देखना दिलचस्प होगा कि इस शो का पहला विनर आखिर कौन बनता है.

