Home > मनोरंजन > ओटीटी > मनीषा रानी को छोड़ Elvish Yadav ने इस हसीना को किया सपोर्ट, लोगों से की वोट की अपील, फैंस बोले- ‘अरे ये क्या चल रहा है’

मनीषा रानी को छोड़ Elvish Yadav ने इस हसीना को किया सपोर्ट, लोगों से की वोट की अपील, फैंस बोले- ‘अरे ये क्या चल रहा है’

Rise And Fall: अमेजन प्राइम वीडियो के शो राइज एंड फॉल में फिनाले की ओर बढ़ रहा है. इस शो को लोगों ने काफी पसंद किया है. इस बीच एल्विश यादव ने बताया कि वह किसे विनर बनता देखना चाहते हैं.

By: Preeti Rajput | Published: October 14, 2025 9:30:55 AM IST

मनीषा रानी को छोड़ Elvish Yadav ने इस हसीना को किया सपोर्ट, लोगों से की वोट की अपील, फैंस बोले- ‘अरे ये क्या चल रहा है’

Elvish Yadav Support Akriti Negi: अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) के शो राइज एंड फॉल (Rise And Fall) फिनाले के बेहद करीब पहुंच चुका है. इस शो को लोगों ने खूब सारा प्यार दिया है. अब दर्शक विनर को देखने के लिए काफी उत्साहित हैं. शो के सभी कंटेस्टेंट को लोगों ने काफी पसंद किया है. इस बीच यूट्यूब स्टार और रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी के विनर एल्विश यादव (Elvish Yadav) ने बताया कि आखिर वह किसे विनर बनता देखना चाहते हैं. 

एल्विश यादव ने इस हसीना को किया सपोर्ट 

एल्विश याद के काफी फैन्स हैं, जो उनके लिए जान तक देने के लिए तैयार हैं. उनके फैंस हर वक्त साथ खड़े रहते हैं. एल्विश को लोगों से काफी प्यार मिला है. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर खुलकर आकृति नेगी (Akriti Negi) का सपोर्ट किया है. उन्होंने आकृति के गेमप्ले की तारीफ करते हुए कहा कि- आकृति आप काफी अच्छा खेल रही हैं. मैं चाहता हूं, कि आप ये शो जीते. मैं सभी लोगों से अपील करता हूं, कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट दें.

न किस, न सेक्स…, सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड की डिमांड से घबराया डायरेक्टर, कर दी फिल्म से छुट्टी!

कौन बनेगा शो का पहला विनर

एल्विश की ये अपील सुन मनीषा रानी के फैंस नाराज हो गए हैं. आकृति नेगी राइज एंड फ़ॉल की सबसे मजबूत के तौर पर नजर आती हैं. वह अपना गेम काफी अच्छे तरीके से खेली हैं. उन्होंने अपने विचार अक्सर खुलकर रखें हैं. आकृति का नाम सोशल मीडिया पर कई बार ट्रेंड कर चुका है. वह अर्जुन बिजलानी को कड़ी टक्कर देती नजर आई हैं. आकृति नेगी को लोगों ने इस शो में काफी पसंद किया है. एल्विश यादव के समर्थन के साथ अब वह फिनाले का सफर आराम से तय कर लेंगी. देखना दिलचस्प होगा कि इस शो का पहला विनर आखिर कौन बनता है.

वो मां नहीं बन सकती थी इसलिए…, दिलीप कुमार-मधुबाला का रिश्ता टूटने की वजह जान चौंक जाएंगे!

Tags: Akriti NegiElvish Yadaventertainment newsmanisha ranirise and fall
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आखिर सर्दियों में मूली खाना क्यों पसंद करते हैं लोग?...

October 15, 2025

क्या आपकी बालकनी में भी कबूतरों ने बना लिया है...

October 15, 2025

समोसे के हैं प्रेमी लेकिन मैदे की वजह से भाग...

October 15, 2025

आसानी से नहीं मिल पाते अलमारी में रखे कपड़े? तो...

October 15, 2025

इज्जत की धज्जियां उड़ने से पहले जानें, चाणक्य के मुताबिक...

October 15, 2025

खुशबू और स्वाद से महक उठेगा पूरा घर, बस इस...

October 15, 2025
मनीषा रानी को छोड़ Elvish Yadav ने इस हसीना को किया सपोर्ट, लोगों से की वोट की अपील, फैंस बोले- ‘अरे ये क्या चल रहा है’

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

मनीषा रानी को छोड़ Elvish Yadav ने इस हसीना को किया सपोर्ट, लोगों से की वोट की अपील, फैंस बोले- ‘अरे ये क्या चल रहा है’

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

मनीषा रानी को छोड़ Elvish Yadav ने इस हसीना को किया सपोर्ट, लोगों से की वोट की अपील, फैंस बोले- ‘अरे ये क्या चल रहा है’
मनीषा रानी को छोड़ Elvish Yadav ने इस हसीना को किया सपोर्ट, लोगों से की वोट की अपील, फैंस बोले- ‘अरे ये क्या चल रहा है’
मनीषा रानी को छोड़ Elvish Yadav ने इस हसीना को किया सपोर्ट, लोगों से की वोट की अपील, फैंस बोले- ‘अरे ये क्या चल रहा है’
मनीषा रानी को छोड़ Elvish Yadav ने इस हसीना को किया सपोर्ट, लोगों से की वोट की अपील, फैंस बोले- ‘अरे ये क्या चल रहा है’