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Dhurandhar 2 OTT Release Date: 15 मई से OTT पर गूंजेगा ‘धुरंधर 2’ का शोर, जानें कब और कहां होगी रिलीज

Dhurandhar 2 OTT Release Date: धुरंधर 2 का इंतजार खत्म! 15 मई रात 12 बजे से JioHotstar और Netflix पर देखें एकबार फिर से रणवीर सिंह का रॉ अवतार. 3 घंटे 52 मिनट का अनकट एक्शन मिस न करें. अभी पूरी डिटेल्स पढ़ें.

By: Shivani Singh | Published: May 8, 2026 7:08:17 PM IST

15 मई रात 12 बजे से JioHotstar और Netflix पर देखें एकबार फिर से रणवीर सिंह का रॉ अवतार.
15 मई रात 12 बजे से JioHotstar और Netflix पर देखें एकबार फिर से रणवीर सिंह का रॉ अवतार.


Dhurandhar 2 OTT Release Date: बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने के बाद, रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ अब डिजिटल दुनिया में धमाका करने को तैयार है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त हलचल है. सोशल मीडिया पर फिल्म के ‘टाइटल कार्ड’ के कुछ स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखकर फैंस अपनी खुशी रोक नहीं पा रहे हैं। पेश है इस फिल्म की डिजिटल रिलीज से जुड़ी पूरी जानकारी…

OTT पर कब और कहां देख पाएंगे?

खबरों की मानें तो थिएटर्स में 8 हफ्तों के शानदार सफर के बाद, फिल्म 15 मई रात 12:00 बजे से स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी. भारत में यह फिल्म JioHotstar पर स्ट्रीम की जाएगी. विदेशों में अंतरराष्ट्रीय दर्शक इसे Netflix पर देख सकेंगे.

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क्या कुछ खास होगा डिजिटल वर्जन में?

वायरल रिपोर्ट्स के अनुसार, ओटीटी पर फिल्म का नाम ‘धुरंधर: द रिवेंज (रॉ एंड अनदेखा)’ रखा गया है. सबसे चौंकाने वाली बात इसकी लंबाई है. ओटीटी वर्जन 3 घंटे, 52 मिनट और 24 सेकंड का बताया जा रहा है. इतना लंबा रनटाइम इस बात का इशारा है कि इसमें कुछ ऐसे सीन्स और फुटेज जोड़े गए हैं, जो सिनेमाघरों में नहीं दिखाए गए थे. फिल्म HD और 4K फॉर्मेट के साथ डॉल्बी 5.1 ऑडियो सपोर्ट में उपलब्ध होगी.

बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ मचाया कोहराम

फिल्म ने अपनी रिलीज के 50 दिन पूरे कर लिए हैं और कमाई के मामले में कई पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं:

  • भारत में कमाई: 1,140 करोड़ (नेट)
  • वर्ल्डवाइड कलेक्शन: 1,791 करोड़ से ज्यादा

देखा जाए तो ‘धुरंधर’ अब तक की सबसे सफल भारतीय फिल्म फ्रेंचाइजी बन गई है. इसके दोनों पार्ट ने मिलकर दुनियाभर में 3,100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया है.

क्या आगे भी जारी रहेगी कहानी?

फैंस के लिए एक और खुशखबरी यह है कि आदित्य धर अभी इस सफर को रोकने के मूड में नहीं हैं. मेकर्स ने संकेत दिए हैं कि वे ‘धुरंधर’ की दुनिया को और आगे ले जाने वाले हैं और इस साल के अंत तक फ्रेंचाइजी को लेकर कोई बड़ा अपडेट मिल सकता है.

नोट: हालांकि सोशल मीडिया पर तारीखें वायरल हैं, लेकिन फैंस को अभी मेकर्स की तरफ से आधिकारिक मुहर लगने का इंतजार है. पर इतना तो तय है कि रणवीर सिंह का ये ‘रॉ’ अंदाज ओटीटी पर भी आग लगाने वाला है.

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