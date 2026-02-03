Home > मनोरंजन > ओटीटी > Dhurandhar 2: Netflix आउट, JioHotstar इन! ‘धुरंधर 2’ की रिलीज़ ने बदला OTT गेम

Dhurandhar 2 OTT: जब से रणवीर सिंह की धुरंधर नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हुई है, तब से यह प्लेटफॉर्म के चार्ट्स पर राज कर रही है. हालांकि, आदित्य धर के डायरेक्शन वाली धुरंधर द रिवेंज के सीक्वल के स्ट्रीमिंग राइट्स में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.

By: Heena Khan | Published: February 3, 2026 1:29:30 PM IST

Dhurandhar 2 OTT: जब से रणवीर सिंह की धुरंधर नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हुई है, तब से यह प्लेटफॉर्म के चार्ट्स पर राज कर रही है. हालांकि, आदित्य धर के डायरेक्शन वाली धुरंधर द रिवेंज के सीक्वल के स्ट्रीमिंग राइट्स में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. धुरंधर: द रिवेंज का पहला पोस्टर आ चुका है साथ ही इसका टीजर भी रिलीज़ हो चुका है. इसमें साफ तौर पर JioHotstar को फिल्म का स्ट्रीमिंग पार्टनर दिखाया गया है. यह फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है और यह पहले से ही  इस साल की सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्मों में से एक है.

jio ने पछाड़ा नेटफ्लिक्स 

इस डेवलपमेंट से जुड़े एक सोर्स ने मीडिया को जानकारी दी है कि स्ट्रीमिंग राइट्स अक्सर कॉम्पिटिटिव बिडिंग के ज़रिए फाइनल किए जाते हैं. जहां नेटफ्लिक्स ने पहली किस्त के लिए डील पक्की की थी, वहीं JioHotstar ने दूसरी फिल्म के राइट्स ज़्यादा फाइनेंशियल वैल्यू पर हासिल किए हैं. सोर्स ने कहा, “धुरंधर 2 का फैंस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और ट्रेडर्स ने इसे पहले ही ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया है. फिल्म को लेकर क्रेज़ और दिलचस्पी को देखते हुए, यह साफ है कि सभी प्लेटफॉर्म इसे अपनी लाइब्रेरी में चाहते होंगे. इस बार JioHotstar ने नेटफ्लिक्स को पछाड़ दिया है.”

OTT पर कब रिलीज होफी धुरंधर 2 ? 

थिएट्रिकल रिलीज़ और स्ट्रीमिंग डेब्यू के बीच स्टैंडर्ड आठ-हफ़्ते के गैप को देखते हुए, सीक्वल 14 मई तक JioHotstar पर स्ट्रीम होना शुरू हो सकता है. और यह अकेला बदलाव नहीं है. फिल्म के म्यूज़िक राइट्स भी बदल गए हैं. जहां सारेगामा ने पहली किस्त का साउंडट्रैक रिलीज़ किया था, वहीं टी-सीरीज़ ने धुरंधर: द रिवेंज के म्यूज़िक राइट्स हासिल कर लिए हैं. सारा अर्जुन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना और आर माधवन जैसे कलाकारों वाली धुरंधर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई.

Tags: akshaye khannaDhurandhar 2jio hotstarnetflixranveer singh
