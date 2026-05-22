Netflix पर धमाल मचा रही सैफ अली खान की ये फिल्म, OTT पर नंबर-1 कर रही ट्रेंड

Saif Ali Khan Film: बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान एक बार फिर अपनी दमदार एक्टिंग को लेकर चर्चा में हैं. उनकी नई क्राइम थ्रिलर फिल्म ‘कर्तव्य’ इन दिनों Netflix पर जबरदस्त लोकप्रियता हासिल कर रही है. 15 मई 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म को लोगों और फिल्म समीक्षकों दोनों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. दिलचस्प कहानी और सस्पेंस से भरपूर स्क्रीनप्ले की वजह से ये फिल्म तेजी से लोगों की पसंद बनती जा रही है.

‘कर्तव्य’ में सैफ अली खान ने पवन नाम के एक ईमानदार पुलिस अधिकारी का किरदार निभाया है. फिल्म की कहानी अपराध, भ्रष्टाचार और समाज के काले सच के इर्द-गिर्द घूमती है. छोटे शहर की बैकग्राउंड पर बनी ये फिल्म लोगों को आखिर तक बांधे रखने में सफल रही है. सोशल मीडिया पर भी लोग फिल्म की कहानी और सैफ की एक्टिंग की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

Netflix पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही ‘कर्तव्य’

फिल्म ने रिलीज के कुछ ही दिनों में Netflix पर शानदार रिकॉर्ड बना लिया है. भारत में ये फिल्म लगातार नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है. इसके अलावा ‘Global Top 10 Non-English Film’ कैटेगरी में भी इसे बड़ी सफलता मिली है. भारत के साथ-साथ कई दूसरे देशों में भी लोग इस फिल्म को काफी पसंद कर रहे हैं.

‘कर्तव्य’ सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी खूब देखी जा रही है. बांग्लादेश, यूएई, सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया समेत 16 देशों में ये फिल्म Netflix पर टॉप ट्रेंडिंग फिल्मों में शामिल है. इससे साफ है कि सैफ अली खान की ये फिल्म दुनियाभर के लोगों पर अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रही है.

स्टार कास्ट ने जीता दिल

फिल्म में सैफ अली खान के अलावा रसिका दुग्गल, संजय मिश्रा और मनीष चौधरी ने भी शानदार अभिनय किया है. सभी कलाकारों ने अपने किरदारों को बेहद प्रभावशाली तरीके से निभाया है. फिल्म का निर्देशन पुलकित ने किया है, जबकि इसे गौरी खान ने प्रोड्यूस किया है.

IMDb पर मिली – रेटिंग

‘कर्तव्य’ को IMDb पर 5.8 की रेटिंग मिली है. हालांकि रेटिंग औसत मानी जा रही है, लेकिन लोगों के बीच फिल्म को लेकर उत्साह लगातार बढ़ रहा है. कई लोग इसे सैफ अली खान के करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक बता रहे हैं.