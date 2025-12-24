Home > मनोरंजन > ओटीटी > Bigg Boss Season 9: कैसे प्रिंस नरूला ने ऋषभ सिन्हा के हाथ से छीन ली थी बिग बॉस 9 की ट्रॉफी? पढ़िए उस फिनाले की रात की कहानी

Bigg Boss Season 9: कैसे प्रिंस नरूला ने ऋषभ सिन्हा के हाथ से छीन ली थी बिग बॉस 9 की ट्रॉफी? पढ़िए उस फिनाले की रात की कहानी

बिग बॉस 9 के फिनाले में प्रिंस नरूला ने कैसे दी थी ऋषभ सिन्हा को मात? जानें विनर की प्राइज मनी, वोटिंग के आंकड़े और सलमान-कैटरीना के उस धमाकेदार फिनाले की पूरी कहानी

By: Shivani Singh | Last Updated: December 24, 2025 9:01:46 PM IST

करीब 104 दिनों तक बिग बॉस के घर में रहने के बाद, प्रिंस नरूला इस मशहूर रियलिटी शो के नौवें सीजन के विजेता बनकर उभरे थे. यह उनकी लगातार तीसरी बड़ी जीत थी, जिसने उन्हें ‘रियलिटी शो का किंग’ बना दिया था.

ग्रैंड फिनाले और प्राइज मनी

सलमान खान द्वारा होस्ट किए गए उस शानदार ग्रैंड फिनाले में प्रिंस को विजेता घोषित किया गया था. वह अपने साथ बिग बॉस की ट्रॉफी और 35 लाख रुपये की पुरस्कार राशि घर ले गए थे. प्रतियोगिता बेहद कड़ी थी, जिसमें ऋषभ सिन्हा फर्स्ट रनर-अप (दूसरे स्थान पर) रहे थे, जबकि मंदाना करीमी ने तीसरा स्थान हासिल किया था. चौथी फाइनलिस्ट रोशेल मारिया राव थीं, जो ग्रैंड फिनाले से कुछ घंटे पहले ही शो से बाहर हो गई थीं.

उस सीजन में जीत का अंतर बहुत कम था. फाइनलिस्ट को मिले वोटों का आंकड़ा कुछ इस प्रकार था:

  1. प्रिंस नरूला: 35,18,909 वोट
  2. ऋषभ सिन्हा: 34,01,889 वोट
  3. मंदाना करीमी: 32,67,008 वोट
  4. रोशेल राव: 27,56,708 वोट

सितारों से सजी वो शाम (परफॉर्मेंस)

विजेता की घोषणा से पहले, टीवी जगत के सितारों और पूर्व कंटेस्टेंट्स ने अपनी परफॉर्मेंस से समां बांध दिया था. सलमान ने टीवी एक्ट्रेस मौनी रॉय के साथ फिल्म ‘हीरो’ के गाने ‘मैं हूं हीरो तेरा’ पर डांस कर शाम की शुरुआत की थी. कीथ सेक्वेरा और रोशेल राव ने ‘तुम्हें अपना बनाने की’ गाने पर परफॉर्म किया था. इसके बाद रोशेल, किश्वर मर्चेंट और मंदाना करीमी ने सीजन 8 के विजेता गौतम गुलाटी के साथ ‘नीयत’ गाने पर एक शानदार एक्ट पेश किया था. ऋषभ सिन्हा ने ‘गब्बर’ थीम पर दमदार परफॉर्मेंस दी थी, वहीं प्रिंस नरूला ने नोरा फतेही के साथ ‘मनमा इमोशंस जागे’ गाने पर डांस फ्लोर पर आग लगा दी थी.

खास मेहमान और मस्ती

उस रात फिल्म ‘फितूर’ की टीम प्रमोशन के लिए पहुंची थी. कैटरीना कैफ और आदित्य रॉय कपूर ने स्टेज पर परफॉर्म किया था. जब सलमान और कैटरीना एक साथ स्टेज पर आए, तो वह पल दर्शकों के लिए सबसे यादगार था. बाद में तब्बू और निर्देशक अभिषेक कपूर भी उनके साथ शामिल हुए थे.

कॉमेडी का तड़का लगाने के लिए भारती सिंह, कृष्णा अभिषेक और ‘कॉमेडी नाइट्स बचाओ’ की पूरी टीम घर के अंदर गई थी, जहाँ उन्होंने फाइनलिस्ट का जमकर मजाक उड़ाया (रोस्ट किया) था.

‘खतरों के खिलाड़ी’ के साथ मुकाबला

बॉलीवुड स्टार अर्जुन कपूर भी अपनी फिल्म और शो ‘खतरों के खिलाड़ी’ के प्रमोशन के लिए वहां मौजूद थे. उस दौरान एक दिलचस्प टास्क हुआ था, जिसमें बिग बॉस के चारों फाइनलिस्ट का मुकाबला सिद्धार्थ शुक्ला, सना सईद, राघव जुयाल और माही विज से हुआ था. कंटेस्टेंट्स को केकड़ों से भरे पानी के टैंक से चाबी निकालकर खुद को हथकड़ी से आजाद करना था.

