Bigg Boss 19: सलमान खान ने जमकर लगाई मालती चाहर को फटकार, नेहल पर कमेंट करना पड़ गया भारी

इस हफ्ते के वीकेंड का वार (Weekend Ka Vaar) का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. क्योंकि पूरे हफ्ते की झड़पों के बाद सलमान खान (Salman Khan) से यही उम्मीद है कि वे घरवालों की क्लास लगाएं. खासकर मालती चाहर (Malti chahar) की उस विवादित टिप्पणी के लिए, जो उन्होंने नेहल चुदासमा (Nehal Chudasama) पर की थी. नए प्रोमो में साफ दिख रहा है कि अब सलमान वो सब कहने वाले हैं, जो बिग बॉस के फैंस मन ही मन सोच रहे थे.

हाल ही के एक एपिसोड में घर के लोग सूजी हलवा को लेकर झगड़ पड़े थे. इसी दौरान मालती ने नेहल से कहा, “Next time कपड़े पहन के बात करना.” नेहल, जो पूरी तरह से कपड़े पहने हुए थीं, इस बात से बेहद नाराज हो गईं और मालती से उलझ गईं.

नए प्रोमो में सलमान मालती को समझाते दिख रहे हैं और पूछते हैं कि ऐसी बात कहने की वजह क्या थी. मालती AC की ठंडक का बहाना देती हैं और कहती हैं कि इसलिए नेहल को ज्यादा कपड़े पहनने चाहिए थे. लेकिन, उनका जवाब सुनकर सलमान थोड़े ऊब जाते हैं. इसके बाद सलमान घरवालों से पूछते हैं, “कितनों को लगता है कि ये एकदम बकवास था?” और सभी उनकी बात से सहमत होते हैं.

सख्त लहजे में सलमान ने दिया मालती को डोज

सलमान फिर मालती को सख्त लहजे में समझाते हैं, “कुछ बोलने के बाद मैदान छोड़ के भाग जाती हो. डोज दे रही हो तो जो रिटर्न डोज आता है वो भी लेना सीख लो.” इसके बाद मालती और नेहल के बीच फिर से बहस हो जाती है. मालती की ये टिप्पणी कि “अगली बार कपड़े पहन के बात करना मुझसे.” ने नेहल, बसीर और कुनिका को गुस्से में ला दिया. बसीर ने चिल्लाते हुए कहा, “किसने तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं? क्या तुम आगरा के किसी छोटे से कॉटेज से आई हो? मैं तुम्हें घर से बाहर फेंक दूंगा.”

मालती नेहल की बहस

मालती ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नेहल ने कहा कि अगर कोई गलत देखे तो उसे अपनी बात रखने का पूरा हक है. बाद में, मालती और तान्या साथ हंसती नजर आईं, जिस पर कुनिका ने सटीक टिप्पणी की कि “लगता है तुम्हें यह बहुत मजेदार लग रहा है.” नेहल ने कुनिका को सलाह दी कि तान्या को इग्नोर करें और आगे बढ़ें.