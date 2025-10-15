Home > मनोरंजन > ओटीटी > Bigg Boss 19: मालती चाहर ने नेहल के कपड़ों पर किया भद्दा कमेंट, बसीर भड़के तो बोलीं-‘मैं लड़की से बात कर रही’

Bigg Boss 19: मालती चाहर ने नेहल के कपड़ों पर किया भद्दा कमेंट, बसीर भड़के तो बोलीं-‘मैं लड़की से बात कर रही’

Malti Chahar Fight: दीपक चाहर की बहन मालती चाहर ने बिग बॉस के घर में हंगामा मचा रखा है. उनकी बदतमीजियां रुकने का नाम नहीं ले रहीं. हाल ही में अपने कॉन्ट्रोवर्शियल कमेंट की वजह से वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं.

By: Shraddha Pandey | Published: October 15, 2025 12:46:46 PM IST

Malti Chahar Controversial Statement: बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में हैं क्रिकेटर दीपक चाहर (Deepak Chahar) की बहन मालती चाहर (Malti Chahar). शो में उनकी हरकतों और गुस्से ने घर का माहौल पूरी तरह बिगाड़ दिया है. शुरुआत में शांत रहने वाली मालती अब दिन-ब-दिन घरवालों से भिड़ती नजर आ रही हैं. हाल ही में उनके रवैये से न सिर्फ घरवाले नाराज हुए, बल्कि बिग बॉस ने सख्त कार्रवाई करते हुए राशन में भी भारी कटौती कर दी.

दरअसल, हाल ही में बिग बॉस ने घरवालों को राशन टास्क (Ration task) के दौरान टेडी बियर पकड़ने का टास्क दिया था, जिसमें शर्त थी कि टेडी बियर जमीन को छूना नहीं चाहिए. लेकिन, मालती ने जानबूझकर टेडी बियर को जमीन पर फेंक दिया और कई बार घर के सामान से टच करवा दिया. नतीजतन, बिग बॉस ने सज़ा के तौर पर घर के राशन से 11 चीजें कम कर दीं. इससे घरवाले बुरी तरह भड़क गए और सभी ने मालती पर जिम्मेदार होने का आरोप लगाया. हालांकि, मालती ने गलती मानने के बजाय उल्टा घरवालों पर ही गुस्सा निकाल दिया. उन्होंने कहा, “इतना बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है, गलती हो गई तो हो गई.”

नेहल को ये क्या कह गईं मालती?

बात यहीं खत्म नहीं हुई. कैप्टन नेहल के साथ मालती की जोरदार बहस हो गई. जब घर में सूजी का हलवा बना, तो नेहल ने सभी को शांति बनाए रखने को कहा. तभी मालती ने नेहल के कपड़ों पर भद्दा कमेंट करते हुए कहा, “अगली बार कपड़े पहनकर बात करना मुझसे.” इस टिप्पणी से पूरे घरवाले हैरान रह गए. बसीर ने मालती को फटकार लगाई, जिस पर मालती ने पलटवार करते हुए कहा, “मैं लड़की से बात कर रही हूं, तुम बीच में क्यों आ रहे हो?”

मालती का ड्रामा-गेम स्ट्रैटेजी या कुछ और?

मालती के इस व्यवहार से न सिर्फ घर के सदस्य बल्कि दर्शक भी नाराज हैं. सोशल मीडिया पर उन्हें लगातार ट्रोल किया जा रहा है. कई यूज़र्स ने उनकी भाषा और रवैये की आलोचना की है. फिलहाल बिग बॉस हाउस में मालती चाहर चर्चा का सबसे गर्म मुद्दा बनी हुई हैं. जहां कुछ लोग इसे उनका गेम स्ट्रैटेजी बता रहे हैं. वहीं, कई लोग कह रहे हैं कि उनके बर्ताव से शो का माहौल बिगड़ रहा है.

